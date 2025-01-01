- StringAdd
Riserva il buffer di una grandezza specificata per una stringa, in memoria.
|
bool StringReserve(
Parametri
string_var
[in] [out] Stringa per cui dovrebbe cambiare la grandezza del buffer.
new_capacity
[in] Grandezza del buffer richiesta per una stringa. Se la grandezza new_capacity è inferiore alla lunghezza della stringa, la grandezza del buffer corrente non cambia.
Valore di ritorno
In caso di esecuzione riuscita, restituisce true, altrimenti - false. Per ricevere un codice errore, dovrebbe essere chiamata la funzione GetLastError().
Nota
Generalmente, la grandezza della stringa non è uguale alla grandezza del buffer inteso per memorizzare la stringa. Quando si crea una stringa, il buffer appropriato viene solitamente assegnato con un margine. La funzione StringReserve() consente di gestire la grandezza del buffer e specificare la grandezza ottimale per le operazioni future.
Diversamente daStringInit(), la funzione StringReserve() non modifica il contenuto della stringa e non la riempie di caratteri.
Esempio:
|
void OnStart()
