TypeFilling

Ottiene il tipo di esecuzione dell' ordine per rimanenza.

ENUM_ORDER_TYPE_FILLING  TypeFilling() const

Valore di ritorno

Tipo di esecuzione dell'ordine da rimenenza dall'enumerazione ENUM_ORDER_TYPE_FILLING.

Nota

L'ordine storico deve essere selezionato usando i metodi Ticket (per ticket) o SelectByIndex (per indice).