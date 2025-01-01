DocumentazioneSezioni
TypeTime

Ottiene il tipo di ordine al momento della scadenza.

ENUM_ORDER_TYPE_TIME  TypeTime() const

Valore di ritorno

Tipo di ordine al momento della scadenza dall'enumerazione ENUM_ORDER_TYPE_TIME.

Nota

L'ordine storico deve essere selezionato usando i metodi Ticket (per ticket) o SelectByIndex (per indice).