Comment

Ottiene il commento dell' ordine.

string  Comment() const

Valore di ritorno

Commento dell' ordine.

Nota

L'ordine storico deve essere selezionato usando i metodi Ticket (per ticket) o SelectByIndex (per indice).