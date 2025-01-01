DocumentazioneSezioni
Riceve l'orario di piazzamento di un ordine per l'esecuzione, in millisecondi dal 01.01.1970.

ulong  TimeSetupMsc() const

Valore di ritorno

Il tempo di piazzamento di un ordine per l'esecuzione, in millisecondi dal 01.01.1970.

Nota

L' ordine storico deve essere preliminarmente selezionato per l'accesso tramite il metodo Ticket (per ticket) o SelectByIndex (per indice).