- TimeSetup
- TimeSetupMsc
- OrderType
- TypeDescription
- State
- StateDescription
- TimeExpiration
- TimeDone
- TimeDoneMsc
- TypeFilling
- TypeFillingDescription
- TypeTime
- TypeTimeDescription
- Magic
- PositionId
- VolumeInitial
- VolumeCurrent
- PriceOpen
- StopLoss
- TakeProfit
- PriceCurrent
- PriceStopLimit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- Ticket
- SelectByIndex
TimeSetupMsc
Riceve l'orario di piazzamento di un ordine per l'esecuzione, in millisecondi dal 01.01.1970.
ulong TimeSetupMsc() const
Valore di ritorno
Il tempo di piazzamento di un ordine per l'esecuzione, in millisecondi dal 01.01.1970.
Nota
L' ordine storico deve essere preliminarmente selezionato per l'accesso tramite il metodo Ticket (per ticket) o SelectByIndex (per indice).