TypeFilling

Obtém o tipo de execução da ordem pela remanescente.

ENUM_ORDER_TYPE_FILLING TypeFilling() const

Valor de retorno

Tipo de execução da ordens pela remanescente (valor do enumerador ENUM_ORDER_TYPE_FILLING).

Observação

A ordem histórica deve ser selecionada usando os métodos Ticket (pelo ticket) ou SelectByIndex (pelo índice).