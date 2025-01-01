문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCHistoryOrderInfoTypeFilling 

TypeFilling

나머지를 기준으로 주문 실행 유형을 가져오기.

ENUM_ORDER_TYPE_FILLING  TypeFilling() const

값 반환

ENUM_ORDER_TYPE_FILLING 열거형희 나머지에 따른 주문 실행 유형.

참고

내역 순서는 티켓 (티켓별) 또는 SelectByIndex (인덱스별) 방법을 사용하여 선택해야 합니다.