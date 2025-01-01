MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCHistoryOrderInfoTypeFilling
- TimeSetup
- TimeSetupMsc
- OrderType
- TypeDescription
- State
- StateDescription
- TimeExpiration
- TimeDone
- TimeDoneMsc
- TypeFilling
- TypeFillingDescription
- TypeTime
- TypeTimeDescription
- Magic
- PositionId
- VolumeInitial
- VolumeCurrent
- PriceOpen
- StopLoss
- TakeProfit
- PriceCurrent
- PriceStopLimit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- Ticket
- SelectByIndex
TypeFilling
나머지를 기준으로 주문 실행 유형을 가져오기.
|
ENUM_ORDER_TYPE_FILLING TypeFilling() const
값 반환
ENUM_ORDER_TYPE_FILLING 열거형희 나머지에 따른 주문 실행 유형.
참고
내역 순서는 티켓 (티켓별) 또는 SelectByIndex (인덱스별) 방법을 사용하여 선택해야 합니다.