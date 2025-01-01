DocumentazioneSezioni
Ottiene il tipo ordine per data di scadenza, come stringa.

string  TypeTimeDescription() const

Valore di ritorno

Tipo di ordine per data di scadenza, come stringa.

Nota

L'ordine storico deve essere selezionato usando i metodi Ticket (per ticket) o SelectByIndex (per indice).