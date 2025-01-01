DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCHistoryOrderInfoStopLoss 

StopLoss

Ottiene il prezzo di Stop Loss dell'ordine.

double  StopLoss() const

Valore di ritorno

Prezzo di Stop Loss dell'ordine.

Nota

L'ordine storico deve essere selezionato usando i metodi Ticket (per ticket) o SelectByIndex (per indice).