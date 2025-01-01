DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCHistoryOrderInfoInfoString 

InfoString

Ottiene il valore della proprietà di tipo string, specificata.

bool  InfoString(
   ENUM_ORDER_PROPERTY_STRING  prop_id,     // ID proprietà
   string&                     var          // riferimento alla variabile
   ) const

Parametri

prop_id

[in] ID della proprietà testo dall'enumerazione ENUM_ORDER_PROPERTY_STRING.

var

[out]  Riferimento alla variabile di tipo string per piazzare il risultato.

Valore di ritorno

true – successo, false – incapace di ottenere i valori della proprietà.

Nota

L'ordine storico deve essere selezionato usando i metodi Ticket (per ticket) o SelectByIndex (per indice).