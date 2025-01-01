DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCHistoryOrderInfoPriceStopLimit 

PriceStopLimit

Ottiene il prezzo dell'ordine pendente.

double  PriceStopLimit() const

Valore di ritorno

Prezzo dell'ordine pendente.

Nota

L'ordine storico deve essere selezionato usando i metodi Ticket (per ticket) o SelectByIndex (per indice).