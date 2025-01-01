MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCHistoryOrderInfoVolumeCurrent TimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionStateStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex VolumeCurrent Ottiene il volume non riempito dell' ordine. double VolumeCurrent() const Valore di ritorno il volume non riempito dell' ordine. Nota L'ordine storico deve essere selezionato usando i metodi Ticket (per ticket) o SelectByIndex (per indice). VolumeInitial PriceOpen