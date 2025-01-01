DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCHistoryOrderInfoTypeDescription 

TypeDescription

Ottiene il tipo di ordine, come stringa.

string  TypeDescription() const

Valore di ritorno

Tipo di ordine come stringa.

Nota

L'ordine storico deve essere selezionato usando i metodi Ticket (per ticket) o SelectByIndex (per indice).