MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCHistoryOrderInfoTypeDescription TimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionStateStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex TypeDescription Ottiene il tipo di ordine, come stringa. string TypeDescription() const Valore di ritorno Tipo di ordine come stringa. Nota L'ordine storico deve essere selezionato usando i metodi Ticket (per ticket) o SelectByIndex (per indice). OrderType State