MQL5参考标准程序库交易类CHistoryOrderInfoSelectByIndex 

SelectByIndex

以索引选择订单, 用于进一步访问其属性。

bool  SelectByIndex(
   int  index   // 订单索引
   )

返回值

true – 成功情况下 false – 如果不能选择订单。