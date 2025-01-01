MQL5参考标准程序库交易类CHistoryOrderInfoSelectByIndex
- TimeSetup
- TimeSetupMsc
- OrderType
- TypeDescription
- State
- StateDescription
- TimeExpiration
- TimeDone
- TimeDoneMsc
- TypeFilling
- TypeFillingDescription
- TypeTime
- TypeTimeDescription
- Magic
- PositionId
- VolumeInitial
- VolumeCurrent
- PriceOpen
- StopLoss
- TakeProfit
- PriceCurrent
- PriceStopLimit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- Ticket
- SelectByIndex
SelectByIndex
以索引选择订单, 用于进一步访问其属性。
|
bool SelectByIndex(
返回值
true – 成功情况下 false – 如果不能选择订单。