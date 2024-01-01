DocumentazioneSezioni
CustomPlotFunction (Metodo Get)

Ottiene il puntatore alla funzione che implementa la curva personalizzata.

PlotFucntion  CustomPlotFunction()

Return Value

Indicatore della funzione che implementa la modalità di disegno curva personalizzata.

CustomPlotFunction (Metodo Set)

Imposta il puntatore sulla funzione che implementa la modalità di disegno curva personalizzata.

void  CustomPlotFunction(
   PlotFucntion  func      // puntatore alla funzione
   )

Parametri

func

[in] Puntatore alla funzione che implementa la curva personalizzata

Esempio:

Modalità curva personalizzata

Questa curva costituita da barre è costruita utilizzando il seguente codice:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                CandleGraphic.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Graphics\Graphic.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Classe CCandle                                                    |
//| Uso: classe per rappresentare la candela                             |
//+------------------------------------------------------------------+
class CCandle: public CObject
  {
private:
   double            m_open;
   double            m_close;
   double            m_high;
   double            m_low;
   uint              m_clr_inc;
   uint              m_clr_dec;
   int               m_width;
 
public:
                     CCandle(const double open,const double close,const double high,const double low,
                                                       const int width,const uint clr_inc=0x000000,const uint clr_dec=0xF5F5F5);
                    ~CCandle(void);
   double            OpenValue(void)            const { return(m_open);     }
   double            CloseValue(void)           const { return(m_close);    }
   double            HigthValue(void)           const { return(m_high);     }
   double            LowValue(void)             const { return(m_low);      }
   uint              CandleColorIncrement(voidconst { return(m_clr_inc);  }
   uint              CandleColorDecrement(voidconst { return(m_clr_dec);  }
   int               CandleWidth(void)          const { return(m_width);    }
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Costruttore                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
CCandle::CCandle(const double open,const double close,const double high,const double low,
                                 const int width,const uint clr_inc=0x000000,const uint clr_dec=0xF5F5F5):
                                 m_open(open),m_close(close),m_high(high),m_low(low),
                                 m_clr_inc(clr_inc),m_clr_dec(clr_dec),m_width(width)
  {
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Distruttore                                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
CCandle::~CCandle(void)
  {
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Metodo Custom per disegnare candele                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void PlotCandles(double &x[],double &y[],int size,CGraphic *graphic,CCanvas *canvas,void *cbdata)
  {
//--- check obj
   CArrayObj *candles=dynamic_cast<CArrayObj*>(cbdata);
   if(candles==NULL || candles.Total()!=size)
      return;
//--- plot candles  
   for(int i=0; i<size; i++)
     {
      CCandle *candle=dynamic_cast<CCandle*>(candles.At(i));
      if(candle==NULL)
         return;
      //--- calcolo primario
      int xc=graphic.ScaleX(x[i]);
      int width_2=candle.CandleWidth()/2;
      int open=graphic.ScaleY(candle.OpenValue());
      int close=graphic.ScaleY(candle.CloseValue());
      int high=graphic.ScaleY(candle.HigthValue());
      int low=graphic.ScaleY(candle.LowValue());
      uint clr=(open<=close) ? candle.CandleColorIncrement() :  candle.CandleColorDecrement();
      //--- disegna candela 
      canvas.LineVertical(xc,high,low,0x000000);
      //--- disegna il corpo real della 
      canvas.FillRectangle(xc+width_2,open,xc-width_2,close,clr);
      canvas.Rectangle(xc+width_2,open,xc-width_2,close,0x000000);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Funzione start del programma Script                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   int count=10;
   int width=10;
   double x[];
   double y[];
   ArrayResize(x,count);
   ArrayResize(y,count);
   CArrayObj candles();
   double max=0;
   double min=0;
//--- crea valori 
   for(int i=0; i<count; i++)
     {
      x[i] = i;
      y[i] = i;
      //--- calcola valori
      double open=MathRound(50.0+(MathRand()/32767.0)*50.0);
      double close=MathRound(50.0+(MathRand()/32767.0)*50.0);
      double high=MathRound(MathMax(open,close)+(MathRand()/32767.0)*10.0);
      double low=MathRound(MathMin(open,close) -(MathRand()/32767.0)*10.0);
      //--- trova max e min
      if(i==0 || max<high)
         max=high;
      if(i==0 || min>low)
         min=low;
      //--- crea candela
      CCandle *candle=new CCandle(open,close,high,low,width);
      candles.Add(candle);
     }
//--- crea grafica
   CGraphic graphic;
   if(!graphic.Create(0,"CandleGraphic",0,30,30,780,380))
     {
      graphic.Attach(0,"CandleGraphic");
     }
//--- create curve
   CCurve *curve=graphic.CurveAdd(x,y,CURVE_CUSTOM,"Candles");
//--- imposta le proprietà della 
   curve.CustomPlotFunction(PlotCandles);
   curve.CustomPlotCBData(GetPointer(candles));
//--- imposta le proprietà grafiche
   graphic.YAxis().Max((int)max);
   graphic.YAxis().Min((int)min);
//--- disegna 
   graphic.CurvePlotAll();
   graphic.Update();
  }