WH Range BreakOut MT4
- Indicateurs
- Wissam Hussein
- Version: 2.0
- Mise à jour: 24 septembre 2025
- Activations: 10
Débloquez une nouvelle dimension de trading avec notre indicateur MQL4 de pointe, Range BreakOut MT4
Cet outil puissant est conçu pour identifier et capitaliser sur les mouvements de prix lorsqu'ils sortent des fourchettes établies,
vous offrant la précision et la confiance nécessaires pour prospérer dans le monde dynamique des marchés financiers.
Version MT5 : WH Range BreakOut MT5
Caractéristiques:
-
Détection précise de la portée.
-
Multi Symboles et multi TimeFrames (Scanner).
-
Signaux de rupture en temps réel.
-
Paramètres personnalisables.
-
Outils de gestion des risques.
Pourquoi choisir notre produit :
-
Trading de précision.
-
Gain de temps.
-
Versatilité.
-
Mises à jour continues.
Rejoignez les rangs des traders à succès qui font confiance à notre indicateur pour naviguer dans les complexités des marchés financiers.
Améliorez votre jeu de trading et téléchargez Range BreakOut maintenant !
