WH Range BreakOut MT4

Débloquez une nouvelle dimension de trading avec notre indicateur MQL4 de pointe, Range BreakOut MT4
Cet outil puissant est conçu pour identifier et capitaliser sur les mouvements de prix lorsqu'ils sortent des fourchettes établies,
vous offrant la précision et la confiance nécessaires pour prospérer dans le monde dynamique des marchés financiers.


Version MT5 : WH Range BreakOut MT5

Caractéristiques:

  1. Détection précise de la portée.

  2. Multi Symboles et multi TimeFrames (Scanner).

  3. Signaux de rupture en temps réel.

  4. Paramètres personnalisables.

  5. Outils de gestion des risques.


Pourquoi choisir notre produit :

  • Trading de précision.

  • Gain de temps.

  • Versatilité.

  • Mises à jour continues.

Transformez votre expérience de trading dès aujourd'hui avec le scanner Range BreakOut.
Rejoignez les rangs des traders à succès qui font confiance à notre indicateur pour naviguer dans les complexités des marchés financiers.
Améliorez votre jeu de trading et téléchargez Range BreakOut maintenant !


Produits recommandés
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experts
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicateurs
Version MT5  |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels   est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que   les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit   la structure d'onde correcte   du marché et   les niveaux de Fibonacci   qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conse
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Indicateurs
Taurus All4 Taurus All4 is a high-performance indicator, it will tell you the strength of the trend, and you will be able to observe the strength of the candle. Our indicator has more than 4 trend confirmations. It is very simple and easy to use. Confirmation Modes Candle Trend Confirmations: When the candle switches to light green the trend is high. When the candle switches to light red the trend is reverting down. When the candle changes to dark red the trend is low. Trendline Trend Confirm
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.81 (64)
Experts
Smart Funded EA est un conseiller expert conçu pour réussir les défis HFT des sociétés de prop trading qui autorisent son utilisation. Quelles sociétés de prop trading HFT puis-je utiliser ? Il a été testé sur presque tous les défis de sociétés de prop trading HFT avec un taux de succès de 100 %, tels que Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave et t
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicateurs
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Experts
Robot scalpeur pour la période M5. Négocie sur la paire de devises GBPUSD. Ce robot a été spécialement développé par une société de traders professionnels pour le trading de la livre sterling. Le robot ouvre environ 5 à 15 transactions par jour. Il est préférable de négocier avec des courtiers qui ont un faible écart sur GBPUSD jusqu'à 10 pips. Le dépôt minimum recommandé pour commencer est de 500 $ ou plus. Avantages : n'utilise pas de martingale. pas un filet. chaque transaction a un stop lo
DYJ GlobalTradeGameTheoryPower
Daying Cao
Experts
DYJ GlobalTradeGameTheory(Power)  is based on   Bulls   and  Bears  indicator. It can be used for any currency pair and timeframe. Power： Market entry condition  Power attempts to gauge bullish and bearish forces in the market by using two separate measures, one for each type of directional pressure. The  EA's BearsIndex  attempts to measure the market's appetite for lower prices The EA's BullsIndex attempts to measure the market's appetite for higher prices It also uses  Laguerre filtering fal
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experts
The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Since this kind of strategy works best with low spread and fast execution, I advise using an good ECN broker. IMPORTANT F
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (3)
Indicateurs
Chart Patterns Detect 15 patterns (Ascending Triangle, Descending Triangle, Rising Wedge, Falling Wedge, Bullish Flag, Bearish Flag, Bullish Rectangle, Bearish Rectangle Symmetrical triangle, Head and Shoulders, Inverted Head and Shoulders, Triple top, Triple Bottom, Double Top, Double Bottom) Use historical data to calculate the probability of each pattern to succeed (possibility to filter notification according to the chance of success) gives graphic indication about the invalidation level and
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indicateurs
[ZhiBiCCI] indicators are suitable for all cycle use, and are also suitable for all market varieties. [ZhiBiCCI] Green solid line is a reversal of bullish divergence. The green dotted line is a classic bullish divergence. [ZhiBiCCI] The solid line to the red is a reverse bearish divergence. The red dotted line is a classical bearish divergence. [ZhiBiCCI] can be set in the parameters (Alert, Send mail, Send notification), set to (true) to send instant signals to the alarm window, email, insta
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex indicator - est un excellent outil auxiliaire dans le trading ! - L'indicateur calcule et place automatiquement sur le graphique les niveaux de Fibo et les lignes de tendance locales (couleur rouge). - Les niveaux de Fibonacci indiquent les zones clés où le prix peut s'inverser. - Les niveaux les plus importants sont 23,6 %, 38,2 %, 50 % et 61,8 %. - Vous pouvez l'utiliser pour le scalping inversé ou pour le trading en grille de zones. - Il existe également de nomb
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Indicateurs
PABT Pattern Indicator - it's classical system one of the signal patterns. Indicator logic - the Hi & Lo of the bar is fully within the range of the preceding bar, look to trade them as pullback in trend. In the way if indicator found PABT pattern it's drawing two lines and arrow what showing trend way.  - First line - it's entry point and drawing at: 1. On the high of signal bar or on middle of the signal bar (depending from indicator mode) for buy; 2. On the low of signal bar or on middle of t
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicateurs
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Bienvenue chez Indicement ! PROP FIRM READY ! -> téléchargez les fichiers de l'ensemble   ici PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offre Combo Ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   apporte mes 15 années d'expérience dans la création d'algorithmes de trading professionne
Granite Anvil NQ MT4
Marco Mendez Antuña
Experts
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicateurs
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
Black Out EA
Jason Thato Hartley
Experts
Thank you for visiting us. We would like to introduce our new BLACK OUT EA which comes along with a moving average indicator for better trading This EA open and closes trades for you, no need to stress yourself. You can trade on any broker using any time frame . there are no restrictions!! You can easily increase your Lot size on the EA settings Backtest was done for two months. stay tuned for more !!!
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Experts
The Expert Advisor uses the FletBoxPush indicator for market analysis and for determining trading signals. The indicator is built into the Expert Advisor, there is no need to additionally run it on a chart. The EA trades breakouts of certain levels determined as flat borders. The EA uses Stop Loss. Description of EA Parameters TimeFrames chart period required for the indicator colour - the color of the price zone defined as flat, a setting for the indicator Rectangle - show price zones defined
Stop Loss Take Profit Drawer
Roy Meshulam
Indicateurs
Introduction It is common practice for professional trades to hide their stop loss / take profit from their brokers. Either from keeping their strategy to the themselves or from the fear that their broker works against them. Using this indicator, the stop loss / take profit points will be drawn on the product chart using the bid price. So, you can see exactly when the price is hit and close it manually.  Usage Once attached to the chart, the indicator scans the open orders to attach lines for t
Exit EDGE EA
Nguyen Tran Ha
3 (1)
Experts
Exit EDGE EA  is developed base on the PipFinite   Exit EDGE   Indicator, one of the best indicator on the market so far.  This EA open buy/sell orders when the indicator has Exit Sell/Buy Strong signals. You can read more information about PipFinite   Reversal PRO  indicator  here . Important Information   This EA will only work if you purchased  PipFinte Exit EDGE  indicator. To use or test EA must set the   "Use Exit EDGE   Indicator    "   parameter to   TRUE . It works with all symbols. T
Goal Time
Mourad Ezzaki
Experts
GOAL TIME is an expert advisor based on the notion of time, it studies the change of price according to time, and it finally detects the best time to execute a good order. The EA is based on an indicator that draws a price curve in relation to time, this curve is deduced by an algorithm that analyzes old data. Then, the EA exploits the generated curve and executes the correct order. In case of incorrect choice, the EA has the mission to limit the losses. After a thorough study of this strategy o
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Experts
1 copy left for $199 Next price  --> $299  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position man
Genetic algorithm
Alexander Shcherbina
Experts
Strategy Properties Handling Additional Entry Signals AI learning from history Behavior of the next signal in the same direction - adds to the winning position Signal behavior in the next opposite direction - Decreases position Default trade volume Percentage of trading on your account. The percentage values ​​show how much of the account balance is used to cover the required margin. Maximum number of open lots - 20 The number of input lots for a new position - 10% of the account equity Mo
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicateurs
VR Cub est un indicateur permettant d'obtenir des points d'entrée de haute qualité. L'indicateur a été développé pour faciliter les calculs mathématiques et simplifier la recherche de points d'entrée dans un poste. La stratégie de trading pour laquelle l'indicateur a été rédigé prouve son efficacité depuis de nombreuses années. La simplicité de la stratégie de trading est son grand avantage, qui permet même aux traders débutants de négocier avec succès avec elle. VR Cub calcule les points d'ouve
Stepping Trend
Mpendulo Chiliza
Indicateurs
The Stepping Trend Indicator     The Steppi ng Trend indicator uses the  average true range  (ATR indicator) in its calculation. This gives you control to set your own average true range period, I set the Default as 10.   Indicator Details. Green Arrow Up: This means you are at the starting point of a new bullish trend, it’s time to buy.   Red  Arrow  Down : This means you are at the starting point of a new  bearish  trend, it’ s time to sell .   What if you miss the Arrow Signal?   No prob
Distinctive
Tatiana Savkevych
Indicateurs
Distinctive is a forex trending arrow indicator for identifying potential entry points. I like it, first of all, because it has a simple mechanism of work, adaptation to all time periods and trading tactics. Created on the basis of a regression channel with filters. Plotting the Lawrence indicator signals on a price function chart using a mathematical approach. How it works - when the price breaks out in the overbought / oversold zone (channel levels), a buy or sell signal is generated. Everyt
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Experts
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
Master scalping M1
Nataliia Marchuk
Indicateurs
Master Scalping M1 est un indicateur innovant qui utilise un algorithme pour déterminer rapidement et avec précision la tendance. L'indicateur calcule le temps d'ouverture et de fermeture des positions, les algorithmes de l'indicateur vous permettent de trouver les moments idéaux pour entrer dans une transaction (acheter ou vendre un actif), ce qui augmente le succès des transactions pour la plupart des commerçants. Avantages de l'indicateur : Facile à utiliser, ne surcharge pas le graphique ave
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicateurs
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (14)
Indicateurs
M1 SNIPER est un système d'indicateurs de trading facile à utiliser. Il s'agit d'un indicateur à flèche conçu pour l'unité de temps M1. Cet indicateur peut être utilisé seul pour le scalping sur l'unité de temps M1 ou intégré à votre système de trading existant. Bien que conçu spécifiquement pour le trading sur l'unité de temps M1, ce système peut également être utilisé avec d'autres unités de temps. Initialement, j'avais conçu cette méthode pour le trading du XAUUSD et du BTCUSD. Cependant, je
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (139)
Indicateurs
Gann Made Easy est un système de trading Forex professionnel et facile à utiliser qui est basé sur les meilleurs principes de trading en utilisant la théorie de mr. WD Gann. L'indicateur fournit des signaux d'ACHAT et de VENTE précis, y compris les niveaux Stop Loss et Take Profit. Vous pouvez échanger même en déplacement en utilisant les notifications PUSH. S'il vous plaît contactez-moi après l'achat! Je partagerai avec vous mes astuces de trading et d'excellents indicateurs bonus gratuitement!
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (7)
Indicateurs
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 30 copies (2 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (49)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (1)
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicateurs
Day Trader Master est un système de trading complet pour les day traders. Le système se compose de deux indicateurs. Un indicateur est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de flèche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicateur gratuitement. Le deuxième indicateur est un indicateur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. LES INDICATEURS NE RÉPÉTENT PAS ET NE TARDENT PAS! L'utilisation de ce système est très simple. Il v
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicateurs
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. OFFRE À DURÉE LIMITÉE : L'indicateur Support and Resistance Screener est disponible pour seulement 50 $ et à vie. (
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicateurs
Volatility Trend System - un système de trading qui donne des signaux pour les entrées. Le système de volatilité donne des signaux linéaires et ponctuels dans le sens de la tendance, ainsi que des signaux pour en sortir, sans redessiner ni retarder. L'indicateur de tendance surveille la direction de la tendance à moyen terme, montre la direction et son changement. L'indicateur de signal est basé sur les changements de volatilité et montre les entrées sur le marché. L'indicateur est équipé de pl
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicateurs
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicateurs
Currency Strength Wizard est un indicateur très puissant qui vous offre une solution tout-en-un pour un trading réussi. L'indicateur calcule la puissance de telle ou telle paire de devises en utilisant les données de toutes les devises sur plusieurs périodes. Ces données sont représentées sous la forme d'un indice de devise facile à utiliser et de lignes électriques de devise que vous pouvez utiliser pour voir la puissance de telle ou telle devise. Tout ce dont vous avez besoin est d'attacher l'
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (6)
Indicateurs
Apollo Secret Trend est un indicateur de tendance professionnel qui peut être utilisé pour trouver des tendances sur n'importe quelle paire et période. L'indicateur peut facilement devenir votre principal indicateur de trading que vous pouvez utiliser pour détecter les tendances du marché, quelle que soit la paire ou la période que vous préférez négocier. En utilisant un paramètre spécial dans l'indicateur, vous pouvez adapter les signaux à votre style de trading personnel. L'indicateur fournit
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicateurs
Trend Reversal – Votre allié pour identifier les renversements de tendance sur MT4 Vous recherchez un outil puissant et intuitif pour améliorer votre analyse de marché et prendre des décisions plus éclairées ? L’indicateur Trend Reversal est conçu spécifiquement pour les traders qui souhaitent identifier avec précision les points de renversement de tendance directement sur la plateforme MetaTrader 4. Grâce à une combinaison d’algorithmes avancés et de techniques éprouvées, Trend Reversal offre
Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.85 (263)
Indicateurs
Gold Stuff est un indicateur de tendance conçu spécifiquement pour l'or et peut également être utilisé sur n'importe quel instrument financier. L'indicateur ne se redessine pas et ne traîne pas. Délai recommandé H1. Au niveau de l'indicateur de travail, l'Expert Advisor EA Gold Stuff est entièrement automatique. Vous pouvez le trouver sur mon profil. Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, veuillez envoyer un message privé. moi! Contactez-mo
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 31% DE RÉDUCTION ! ! La meilleure solution pour tout débutant ou Expert Trader ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une formule secrète. Avec seulement UN graphique, il donne des alertes pour les 28 paires de devises. Imaginez comment votre trading s'améliorera parce que vous serez capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance ou d'un
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Indicateurs
M1 EASY SCALPER est un indicateur de scalping conçu spécifiquement pour l'unité de temps de 1 minute (M1), compatible avec toutes les paires de devises ou instruments disponibles sur votre terminal MT4. Bien sûr, il peut également être utilisé sur n'importe quelle autre unité de temps, mais il fonctionne particulièrement bien en M1 (ce qui est complexe !) pour le scalping. Note : si vous faites du scalping, assurez-vous d’avoir un compte adapté à cet effet. Évitez les comptes Cent ou Standard ca
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Indicateurs
Bandes de Bollinger Auto-Optimisées – Outil de volatilité adaptatif basé sur le comportement réel du marché Cet indicateur avancé pour MT4 trouve automatiquement les meilleures périodes et écarts-types en simulant les trades sur les données historiques. Au lieu de paramètres fixes, il s’adapte dynamiquement aux changements du marché et à la structure des prix pour créer des bandes qui reflètent plus précisément la volatilité en temps réel. Pas besoin d’ajustements manuels. Fonctionnalités princi
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicateurs
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Les indicateurs de tendance sont l’un des domaines de l’analyse technique utilisés dans le trading sur les marchés financiers. Indicateur de Angular Trend Lines - détermine de manière exhaustive la direction de la tendance et génère des signaux d'entrée. En plus de lisser la direction moyenne des bougies Il utilise également l’angle d’inclinaison des lignes de tendance. Le principe de construction des angles de Gann a été pris comme base pour l'angle d'inclinaison. L'indicateur d'analyse techniq
Support Resistance screnner
STE S.S.COMPANY
4.95 (37)
Indicateurs
Support And Resistance Screener est dans un indicateur de niveau pour MetaTrader qui fournit plusieurs outils à l'intérieur d'un indicateur. Les outils disponibles sont : 1. Filtre de structure de marché. 2. Zone de repli haussier. 3. Zone de recul baissier. 4. Points pivots quotidiens 5. points pivots hebdomadaires 6. Points pivots mensuels 7. Support et résistance forts basés sur le modèle harmonique et le volume. 8. Zones au niveau de la banque. OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE : L'indicateur de sup
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec de **grands backtests,** une **preuve de performance sur compte réel** avec des chiffres fantastiques et des **statistiques partout**, mais après l'avoir utilisé, vous **finissez par vider votre compte ?** Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel de l'utilisateur + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe pr
The 1 2 3 Pattern Scanner
Reza Aghajanpour
4.77 (60)
Indicateurs
** All Symbols x All Timeframes scan just by pressing scanner button ** After 18 years of experience in the markets and programming, Winner indicator is ready. I would like to share with you! *** Contact me  to send you instruction  and add you in "123 scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction The 123 Pattern Scanner indicator with a special enhanced algorithm is a very repetitive common pattern finder with a high success rate . Interestingly, this Winner in
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicateurs
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (33)
Indicateurs
Scalper Vault est un système de scalpage professionnel qui vous fournit tout ce dont vous avez besoin pour un scalpage réussi. Cet indicateur est un système de trading complet qui peut être utilisé par les traders de forex et d'options binaires. Le délai recommandé est M5. Le système vous fournit des signaux fléchés précis dans le sens de la tendance. Il vous fournit également des signaux supérieurs et inférieurs et des niveaux de marché Gann. Les indicateurs fournissent tous les types d'alertes
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! Ce tableau de bord est un logiciel très puissant qui fonctionne sur plusieurs symboles et jusqu'à 9 horizons temporels. Il est basé sur notre indicateur principal (Best reviews : Advanced Supply Demand ).   Le tableau de bord donne une excellente vue d'ensemble. Il montre :  Les valeurs d'offre et de demande filtrées, y compris l'évaluation de la force de la zone, Les distances en pips vers/et dans les zones, Il met en évidence les zones imbriquées, Il donne 4
HighLow Swing
Dora Nafwa Mwabini
Indicateurs
HighLow Swing — Indicateur de détection de tendances et de swings Description : HighLow Swing est un puissant indicateur de détection de tendances et de swings conçu pour aider les traders à identifier facilement les points de retournement et les directions clés du marché, quel que soit l'intervalle de temps. Il met en évidence les hauts et les bas significatifs, trace des cercles de tendance en fonction de la structure du swing et vous aide à anticiper la dynamique du marché grâce à des signau
Plus de l'auteur
WH Fair Value Gap MT5
Wissam Hussein
4.73 (26)
Indicateurs
Vivez une expérience de trading comme jamais auparavant avec notre indicateur MT5 Fair Value Gap (FVG) inégalé Considéré comme le meilleur de sa catégorie, cet indicateur de marché MQL5 sort de l'ordinaire. offrant aux traders un niveau inégalé de précision et de compréhension de la dynamique du marché. Version EA :   WH Fair Value Gap EA MT5 Indicateur basé sur SMC :   WH SMC Indicator MT5 Caractéristiques: Meilleure analyse de l’écart de juste valeur de sa catégorie. Prise en charge de plus
FREE
WH AutoFib EA MT5
Wissam Hussein
4.6 (5)
Experts
AutoFib EA est un conseiller expert de pointe conçu pour exploiter la puissance des niveaux de retracement et d'extension de Fibonacci pour le trading automatisé. Que vous soyez un trader novice ou expérimenté, AutoFib EA renforce votre stratégie de trading avec précision et efficacité. Test   The EA Before Risking Real Money.  Ajustez le paramètre en fonction   des résultats de vos tests. Des questions ? N'hésitez pas à   demander. Caractéristiques principales : Trading automatisé :   ouvrez d
FREE
WH DrawFib Pro MT5
Wissam Hussein
5 (9)
Indicateurs
Êtes-vous fatigué de dessiner manuellement les niveaux de Fibonacci sur vos graphiques ? Êtes-vous à la recherche d'un moyen pratique et efficace d'identifier les principaux niveaux de support et de résistance dans votre trading ? Cherchez pas plus loin!   Présentation de DrawFib Pro, l'indicateur ultime de MetaTrader 5 qui effectue automatiquement   les niveaux   d'ibonacci       en s'appuyant sur vos graphiques et fournit des alertes en temps opportun lorsque ces niveaux sont dépassés. Avec Dr
FREE
WH Fair Value Gap EA MT5
Wissam Hussein
5 (2)
Experts
Présentation de notre Expert Advisor (EA) de pointe basé sur l'indicateur d'écart de juste valeur très efficace. Conçu pour les traders débutants et expérimentés, cet EA s'appuie sur des algorithmes sophistiqués pour identifier et exploiter les inefficacités du marché, vous assurant de capitaliser sur chaque opportunité de trading. CONTACTEZ-MOI   après l'achat pour le guide manuel (.pdf) Version MT4 :   WH Fair Value Gap EA MT4 Caractéristiques principales : Détection des écarts de juste vale
WH Fair Value Gap MT4
Wissam Hussein
4.36 (11)
Indicateurs
Vivez une expérience de trading comme jamais auparavant avec notre indicateur MT4 Fair Value Gap (FVG) inégalé Considéré comme le meilleur de sa catégorie, cet indicateur de marché MQL5 sort de l'ordinaire. offrant aux traders un niveau inégalé de précision et de compréhension de la dynamique du marché. Version EA :   WH Fair Value Gap EA MT4 Indicateur basé sur SMC : WH SMC Indicator MT4 Caractéristiques: Meilleure analyse de l’écart de juste valeur de sa catégorie. Prise en charge de plusi
FREE
WH Price Wave Pattern MT5
Wissam Hussein
4.18 (11)
Indicateurs
Bienvenue dans notre   modèle de vague de prix   MT5 -- (modèle ABCD) -- Le modèle ABCD est un modèle de trading puissant et largement utilisé dans le monde de l'analyse technique. Il s'agit d'un modèle de prix harmonique que les commerçants utilisent pour identifier les opportunités potentielles d'achat et de vente sur le marché. Avec le modèle ABCD, les traders peuvent anticiper les mouvements de prix potentiels et prendre des décisions éclairées sur le moment d'entrer et de sortir des trans
FREE
WH Advanced Gartley Pattern MT5
Wissam Hussein
5 (5)
Indicateurs
Bienvenue dans l'indicateur avancé de reconnaissance de formes Gartley Cet indicateur détecte le modèle Gartley basé sur HH et LL de la structure des prix et les niveaux de Fibonacci, et lorsque certains niveaux fib sont atteints, l'indicateur affichera le modèle sur le graphique. Version MT4 :   WH Advanced Gartley Pattern MT4 **Cet indicateur fait partie du   combo   Ultimate Harmonic Patterns MT5   , qui inclut toute la reconnaissance des formes.** Caractéristiques : Algorithme avancé pour
FREE
WH Range BreakOut EA MT4
Wissam Hussein
Experts
Exploitez le potentiel du trading de rupture avec   Range Breakout EA,   un conseiller expert méticuleusement conçu pour identifier et négocier les plages de marché avec précision et confiance. Contact Me     After Purchase to Send you a     PDF Manual     and .Set Files. ** Entrées par défaut pour       EURUSD - H1   . Caractéristiques principales : Détection de plage dynamique :   identifie automatiquement les plages de marché en fonction de vos délais et niveaux clés préférés. Logique de conf
WH Fair Value Gap EA MT4
Wissam Hussein
Experts
Présentation de notre Expert Advisor (EA) de pointe basé sur l'indicateur d'écart de juste valeur très efficace. Conçu pour les traders débutants et expérimentés, cet EA s'appuie sur des algorithmes sophistiqués pour identifier et exploiter les inefficacités du marché, vous assurant de capitaliser sur chaque opportunité de trading. CONTACTEZ-MOI   après l'achat pour le guide manuel (.pdf) Version MT5 :   WH Fair Value Gap EA MT5 Caractéristiques principales : Détection des écarts de juste valeu
WH DrawFib Pro MT4
Wissam Hussein
5 (6)
Indicateurs
Êtes-vous fatigué de dessiner manuellement les niveaux de Fibonacci sur vos graphiques ? Êtes-vous à la recherche d'un moyen pratique et efficace d'identifier les principaux niveaux de support et de résistance dans votre trading ? Cherchez pas plus loin!   Présentation de DrawFib Pro, l'indicateur ultime de MetaTrader 4 qui effectue automatiquement   les niveaux   d'ibonacci       en s'appuyant sur vos graphiques et fournit des alertes en temps opportun lorsque ces niveaux sont dépassés. Avec Dr
FREE
WH ChartSync Pro MT5
Wissam Hussein
5 (2)
Utilitaires
Unlock the power of synchronized chart analysis with Chart Sync, your ultimate solution for harmonizing technical objects across multiple charts on the same trading symbol, ChartsSync Pro MT5 is a groundbreaking MetaTrader 5 utility designed to streamline your trading workflow, enhance analysis precision, and amplify your trading decisions. Features: Effortless Object Synchronization. Multi-Chart Harmony. User-Friendly Interface. Real-Time Updates. Sync Objects Color,Width and Style. Supporte
FREE
Ultimate Fractals MT4
Wissam Hussein
5 (3)
Indicateurs
Cet indicateur est basé sur le célèbre indicateur fractal mais avec beaucoup de personnalisation   et de flexibilité, il s'agit d'un outil puissant pour identifier les inversions de tendance et maximiser votre potentiel de profit. Avec ses fonctionnalités avancées et son interface conviviale, c'est le choix ultime pour les traders de tous niveaux. Version MT5 :     Ultimate Fractals MT5 Caractéristiques : Nombre de bougies fractales personnalisables. Lignes d'inversion. Paramètres personnalisa
FREE
WH Price Wave Pattern MT4
Wissam Hussein
4.4 (5)
Indicateurs
Bienvenue dans notre   modèle de vague de prix   MT4 -- (modèle ABCD) --     Le modèle ABCD est un modèle de trading puissant et largement utilisé dans le monde de l'analyse technique. Il s'agit d'un modèle de prix harmonique que les commerçants utilisent pour identifier les opportunités potentielles d'achat et de vente sur le marché. Avec le modèle ABCD, les traders peuvent anticiper les mouvements de prix potentiels et prendre des décisions éclairées sur le moment d'entrer et de sortir des t
FREE
WH Trading Sessions MT5
Wissam Hussein
Indicateurs
Améliorez votre précision de trading avec l'indicateur MT5   WH   Trading Sessions   pour MetaTrader 5 ! Cet outil puissant vous permet de visualiser et de gérer facilement les principales sessions de marché. Basé   sur :   Indicateur WH SMC MT5 Version MT4 :   Sessions de trading WH MT4 Caractéristiques principales : Panneau d'interface utilisateur interactif   – Sélectionnez et basculez facilement entre les sessions de trading   en Asie, à Londres et à New York   . Alertes et paramètres pe
FREE
Ultimate Fractals MT5
Wissam Hussein
Indicateurs
Cet indicateur est basé sur le célèbre indicateur fractal mais avec beaucoup de personnalisation   et de flexibilité, il s'agit d'un outil puissant pour identifier les inversions de tendance et maximiser votre potentiel de profit. Avec ses fonctionnalités avancées et son interface conviviale, c'est le choix ultime pour les traders de tous niveaux. Version MT4 :   Ultimate Fractals MT4 Caractéristiques : Nombre de bougies fractales personnalisables. Lignes d'inversion. Paramètres personnalisabl
FREE
WH AutoFib EA MT4
Wissam Hussein
4 (1)
Experts
AutoFib EA est un conseiller expert de pointe conçu pour exploiter la puissance des niveaux de retracement et d'extension de Fibonacci pour le trading automatisé. Que vous soyez un trader novice ou expérimenté, AutoFib EA renforce votre stratégie de trading avec précision et efficacité. Test     The EA Before Risking Real Money.  Ajustez le paramètre en fonction de vos tests       résultats. Des questions ? N'hésitez pas à       demander. Caractéristiques principales : Trading automatisé :    
FREE
WH Range BreakOut EA MT5
Wissam Hussein
5 (1)
Experts
Exploitez le potentiel du trading de rupture avec   Range Breakout EA,   un conseiller expert méticuleusement conçu pour identifier et négocier les plages de marché avec précision et confiance. Contact Me     After Purchase to Send you a     PDF Manual     and .Set Files. ** Entrées par défaut pour       EURUSD - H1   . Caractéristiques principales : Détection de plage dynamique :   identifie automatiquement les plages de marché en fonction de vos délais et niveaux clés préférés. Logique de conf
WH ThreeLine Strike MT5
Wissam Hussein
Indicateurs
Indicateur de grève ThreeLine   pour MetaTrader 5 (MT5). Cet outil avancé est conçu pour vous aider à identifier les retournements potentiels du marché avec précision et facilité. Que vous soyez débutant ou trader expérimenté, cet indicateur peut améliorer vos décisions de trading et maximiser vos profits. Contact me after purchase for guidance  Principales caractéristiques: Signaux d'inversion précis  : Détectez les inversions de tendance potentielles sur la base du modèle de frappe à trois lig
WH Trading Sessions MT4
Wissam Hussein
Indicateurs
Améliorez votre précision de trading avec le       Séances de trading   WH   MT4       Indicateur pour MetaTrader 4 ! Cet outil puissant vous permet de visualiser et de gérer facilement les principales sessions de marché. Basé sur :   WH SMC Indicator MT4 Version MT5 :   Sessions de trading WH MT5 Caractéristiques principales : Panneau d'interface graphique interactif       – Sélectionnez et basculez facilement entre       Asie, Londres et New York       séances de trading. Alertes et paramèt
FREE
WH Range BreakOut MT5
Wissam Hussein
5 (2)
Indicateurs
Débloquez une nouvelle dimension du trading avec notre indicateur MQL5 de pointe, Range BreakOut MT5 Cet outil puissant est conçu pour identifier et capitaliser sur les mouvements de prix lorsqu'ils sortent des fourchettes établies, vous offrant la précision et la confiance nécessaires pour prospérer dans le monde dynamique des marchés financiers. Version MT4  :   WH Range BreakOut MT4 Caractéristiques: Détection précise de la portée. Multi Symboles et multi TimeFrames (Scanner). Signaux de r
WH Price Wave EA MT5
Wissam Hussein
5 (1)
Experts
Présentation du Price Wave EA MT5 Expert Advisor - un outil innovant conçu pour exploiter la puissance du modèle ABCD sur le marché des changes,   développé pour MetaTrader 5 Cet EA tire parti de mon indicateur gratuit   Price Wave Pattern MT5   pour identifier les opportunités commerciales lucratives avec précision et efficacité. Le modèle ABCD est un modèle de graphique bien connu et fiable utilisé par les traders professionnels pour identifier les inversions ou les continuations de tendance
WH SMC Indicator MT4
Wissam Hussein
Indicateurs
Welcome to the ultimate Smart Money Concepts indicator ,, this indicator is All-in-One package the only thing you need to empower  all the   Smart Money Concepts  in one place with interactive advanced gui panel with all the features and customization you need. MT5 Version :   WH SMC Indicator MT5 *This Price For Limited Number of Copies.  Features:  Main Section: User-Friendly Panel (GUI):  Designed for traders of all experience levels, the indicator integrates seamlessly into your MT4 platfo
WH Ultimate Harmonic Patterns MT5
Wissam Hussein
Indicateurs
Welcome to the Ultimate Harmonic Patterns recognition indicator that is focused to detect advanced patterns. The Gartley pattern, Bat pattern, and Cypher pattern  are popular technical analysis tools used by traders to identify potential reversal points in the market. Our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator is a powerful tool that uses advanced algorithms to scan the markets and identify these patterns in real-time. With our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator, you ca
WH Advanced Gartley Pattern MT4
Wissam Hussein
Indicateurs
Bienvenue dans l'indicateur de reconnaissance avancée du motif Gartley Cet indicateur détecte le modèle de Gartley basé sur HH et LL de la structure des prix et des niveaux de Fibonacci, et lorsque certains niveaux de fib sont atteints, l'indicateur affichera le modèle sur le graphique. Version MT5 :   WH Advanced Gartley Pattern MT5 **Cet indicateur fait partie du   combo     WH Ultimate Harmonic Patterns MT4   , qui inclut toute la reconnaissance de formes.** Caractéristiques : Algorithme ava
FREE
WH Ultimate Harmonic Patterns MT4
Wissam Hussein
5 (1)
Indicateurs
Bienvenue dans l'indicateur de reconnaissance Ultimate Harmonic Patterns Le modèle Gartley, le modèle Bat et le modèle Cypher sont des outils d'analyse technique populaires utilisés par les traders pour identifier les points d'inversion potentiels sur le marché. Notre indicateur de reconnaissance des modèles harmoniques ultimes est un outil puissant qui utilise des algorithmes avancés pour analyser les marchés et identifier ces modèles en temps réel. Avec notre indicateur de reconnaissance des
WH Twin Peak Indicator MT4
Wissam Hussein
5 (1)
Indicateurs
Bienvenue dans l'indicateur Twin Peak MT4 --(Double Top/Bottom)-- L'indicateur Double Top and Bottom est un outil d'analyse technique conçu pour identifier les schémas d'inversion potentiels sur le marché. Il identifie les zones où le prix a fait deux pics ou creux consécutifs de hauteur presque égale, suivis d'un mouvement de prix dans la direction opposée. Cette tendance indique que le marché est en perte de vitesse et pourrait être prêt pour un renversement de tendance. Caractéristiques:
WH Auto TrendLine MT4
Wissam Hussein
5 (1)
Indicateurs
Présentation d'Auto Trendline, l'indicateur MT4 innovant qui automatise le processus de dessin des lignes de tendance sur vos graphiques. Dites adieu à la tâche fastidieuse et fastidieuse de dessiner manuellement les lignes de tendance, et laissez Auto Trendline faire le travail pour vous ! * Contactez-moi après l'achat pour vous envoyer    des instructions et un guide étape par étape. Grâce à son algorithme avancé, Auto Trendline détecte et dessine automatiquement des lignes de tendance po
WH Trend Continuation MT4
Wissam Hussein
Indicateurs
Vous en avez marre de passer à côté des tendances rentables du marché ? Souhaitez-vous disposer d'un outil fiable capable d'identifier les continuations de tendance avec précision et exactitude ? Cherchez pas plus loin! Notre indicateur de poursuite de tendance est là pour renforcer votre stratégie de trading et vous aider à garder une longueur d'avance. L'indicateur de continuation de tendance est un outil puissant, spécialement créé pour aider les traders à identifier et confirmer les modèl
WH Candles Fusion MT4
Wissam Hussein
Indicateurs
Candles Fusion is a powerful   MT4   indicator that enhances your trading analysis by displaying higher timeframe candles on the current timeframe. This unique feature provides traders with a comprehensive view of price action across different timeframes, enabling them to make more informed trading decisions. Features: Multi-Timeframe Overlay. Customizable Timeframe Selection. Clear Visualization and color candle selection .  Real-Time Updates.  User-Friendly Interface.  Candles Fusion is a mu
WH Price Wave EA MT4
Wissam Hussein
Experts
Présentation du Price Wave EA MT4 Expert Advisor - un outil innovant conçu pour exploiter la puissance du modèle ABCD sur le marché des changes,   développé pour MetaTrader 4 Cet EA profite de mon   GRATUIT   Price Wave Pattern MT4   indicateur pour identifier les opportunités commerciales lucratives avec précision et efficacité. Le modèle ABCD est un modèle de graphique bien connu et fiable utilisé par les traders professionnels pour identifier les inversions ou les continuations de tendance
Filtrer:
lauro1956
5732
lauro1956 2023.11.16 17:05 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Répondre à l'avis