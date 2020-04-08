Parabolic Breakout Scanner Pro

Le Scanner de rupture parabolique Pro est un outil complet d'analyse de marché conçu pour surveiller simultanément plusieurs paires de devises et périodes de temps en utilisant Détection de rupture de SAR parabolique . Cet indicateur scanne en continu à travers divers instruments de négociation et horizons temporels , identification modèles de cassure potentiels et en fournissant aux commerçants un tableau de bord centralisé des opportunités commerciales. En suivant Modèles d'inversion SAR paraboliques sur différents marchés et périodes, il aide les traders à repérer tendances émergentes et points d'inversion potentiels sans avoir besoin de vérifier manuellement plusieurs graphiques.

Ce capacité d'analyse multi-périodes permet aux commerçants d'identifier confluence entre différents horizons temporels, fournissant confirmation plus forte des évasions potentielles lorsque signaux à court terme s'aligner avec tendances à long terme . Le système interface du tableau de bord présente un aperçu clair des conditions actuelles du marché, en mettant en évidence les instruments montrant évasions significatives du SAR parabolique tout en filtrant les moins pertinents bruit du marché . Les traders peuvent rapidement évaluer paires de devises démontrent le plus modèles de cassure prometteurs sur différentes périodes de temps écran unique .





Caractéristiques principales

