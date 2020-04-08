Parabolic Breakout Scanner Pro
- Indicateurs
- Thushara Dissanayake
- Version: 1.0
- Activations: 5
Le Scanner de rupture parabolique Pro est un outil complet d'analyse de marché conçu pour surveiller simultanément plusieurs paires de devises et périodes de temps en utilisant Détection de rupture de SAR parabolique . Cet indicateur scanne en continu à travers divers instruments de négociation et horizons temporels , identification modèles de cassure potentiels et en fournissant aux commerçants un tableau de bord centralisé des opportunités commerciales. En suivant Modèles d'inversion SAR paraboliques sur différents marchés et périodes, il aide les traders à repérer tendances émergentes et points d'inversion potentiels sans avoir besoin de vérifier manuellement plusieurs graphiques.
Ce capacité d'analyse multi-périodes permet aux commerçants d'identifier confluence entre différents horizons temporels, fournissant confirmation plus forte des évasions potentielles lorsque signaux à court terme s'aligner avec tendances à long terme . Le système interface du tableau de bord présente un aperçu clair des conditions actuelles du marché, en mettant en évidence les instruments montrant évasions significatives du SAR parabolique tout en filtrant les moins pertinents bruit du marché . Les traders peuvent rapidement évaluer paires de devises démontrent le plus modèles de cassure prometteurs sur différentes périodes de temps écran unique .
Caractéristiques principales
- Surveillance multi-symboles : Suivi simultané Éruptions paraboliques du SAR sur plusieurs paires de devises et instruments de trading
- Analyse multi-périodes : Compare signaux de rupture sur différentes périodes de temps graphiques pour confirmation
- Tableau de bord centralisé : Fournit affichage organisé des opportunités d'évasion actuelles avec signaux codés par couleur
- Numérisation personnalisable : Paramètres réglables pour Paramètres SAR parabolique et niveaux de sensibilité
- Accès automatisé aux graphiques : Navigation rapide vers graphiques pertinents avec des modèles de rupture potentiels
- Système d'alerte complet : Notifications via popup, mobile ou e-mail pour des évasions significatives
Application pratique du trading
Le scanner aide les traders à mettre en œuvre stratégies d'évasion systématiques en identifiant quand action des prix perce Niveaux SAR paraboliques sur plusieurs périodes. Ceci approche de confirmation multi-échéances aide à filtrer fausses cassures et fournit Signaux de trading à probabilité plus élevée . Les traders peuvent utiliser le tableau de bord pour identifier rapidement les signaux paires de devises montrent la plus forte élan de rupture et ensuite explorer en détail des délais spécifiques pour Moment précis des entrées . Ce système est particulièrement utile pour les traders qui surveillent grands portefeuilles des instruments qui veulent éviter de manquer mouvements de rupture significatifs .
Idéal pour
- Traders multi-instruments qui surveillent plusieurs paires de devises simultanément
- Adeptes de la stratégie Breakout en utilisant Approches de trading basées sur le SAR parabolique
- Swing Traders à la recherche de signaux de cassure confirmés à travers les périodes
- Scanners de marché nécessitant une surveillance efficace de plusieurs marchés
Configuration optimale
L'indicateur fonctionne efficacement sur paires de devises majeures et mineures , en particulier avec des instruments qui présentent caractéristiques de forte tendance . Pour de meilleurs résultats, combinez la surveillance de paires corrélées identifier ruptures sectorielles et utilisation combinaisons de périodes qui correspondent à votre style de trading (par exemple, H1-H4 pour le swing trading ou M15-M30 pour les approches intraday). De nombreux traders apprécient la définition de différents niveaux de sensibilité pour différentes périodes afin de filtrer les cassures moins importantes.