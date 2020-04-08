Parabolic Breakout Scanner Pro

Le   Scanner de rupture parabolique Pro   est un   outil complet d'analyse de marché   conçu pour   surveiller simultanément plusieurs paires de devises et périodes de temps   en utilisant   Détection de rupture de SAR parabolique . Cet indicateur   scanne en continu   à travers divers   instruments de négociation   et   horizons temporels , identification   modèles de cassure potentiels   et en fournissant aux commerçants un   tableau de bord centralisé   des opportunités commerciales. En suivant   Modèles d'inversion SAR paraboliques   sur différents marchés et périodes, il aide les traders à repérer   tendances émergentes   et   points d'inversion potentiels   sans avoir besoin de vérifier manuellement plusieurs graphiques.

Ce   capacité d'analyse multi-périodes   permet aux commerçants d'identifier   confluence   entre différents horizons temporels, fournissant   confirmation plus forte   des évasions potentielles lorsque   signaux à court terme   s'aligner avec   tendances à long terme . Le système   interface du tableau de bord   présente un   aperçu clair   des conditions actuelles du marché, en mettant en évidence les instruments montrant   évasions significatives du SAR parabolique   tout en filtrant les moins pertinents   bruit du marché . Les traders peuvent rapidement évaluer   paires de devises   démontrent le plus   modèles de cassure prometteurs   sur différentes périodes de temps   écran unique .


Caractéristiques principales

  • Surveillance multi-symboles :   Suivi simultané   Éruptions paraboliques du SAR   sur plusieurs paires de devises et instruments de trading
  • Analyse multi-périodes :   Compare   signaux de rupture   sur différentes périodes de temps graphiques pour   confirmation
  • Tableau de bord centralisé :   Fournit   affichage organisé   des opportunités d'évasion actuelles avec   signaux codés par couleur
  • Numérisation personnalisable :   Paramètres réglables pour   Paramètres SAR parabolique   et   niveaux de sensibilité
  • Accès automatisé aux graphiques :   Navigation rapide vers   graphiques pertinents   avec des modèles de rupture potentiels
  • Système d'alerte complet :   Notifications via   popup, mobile ou e-mail   pour des évasions significatives


Application pratique du trading

Le scanner aide les traders à mettre en œuvre   stratégies d'évasion systématiques   en identifiant quand   action des prix   perce   Niveaux SAR paraboliques   sur plusieurs périodes. Ceci   approche de confirmation multi-échéances   aide à filtrer   fausses cassures   et fournit   Signaux de trading à probabilité plus élevée . Les traders peuvent utiliser le tableau de bord pour identifier rapidement les signaux   paires de devises   montrent la plus forte   élan de rupture   et ensuite explorer en détail des délais spécifiques pour   Moment précis des entrées . Ce système est particulièrement utile pour les traders qui surveillent   grands portefeuilles   des instruments qui veulent éviter de manquer   mouvements de rupture significatifs .


Idéal pour

  • Traders multi-instruments   qui surveillent plusieurs paires de devises simultanément
  • Adeptes de la stratégie Breakout   en utilisant   Approches de trading basées sur le SAR parabolique
  • Swing Traders   à la recherche de   signaux de cassure confirmés   à travers les périodes
  • Scanners de marché   nécessitant une surveillance efficace de plusieurs marchés


Configuration optimale

L'indicateur fonctionne efficacement sur   paires de devises majeures et mineures , en particulier avec des instruments qui présentent   caractéristiques de forte tendance . Pour de meilleurs résultats, combinez la surveillance de   paires corrélées   identifier   ruptures sectorielles et utilisation   combinaisons de périodes   qui correspondent à votre style de trading (par exemple, H1-H4 pour le swing trading ou M15-M30 pour les approches intraday). De nombreux traders apprécient la définition de différents   niveaux de sensibilité   pour différentes périodes afin de filtrer les cassures moins importantes.


Notes finales

Le   Scanner de rupture parabolique Pro   fournit   surveillance systématique du marché   en utilisant les   Méthodologie SAR parabolique   sur plusieurs instruments de trading et périodes de temps.   centralisation de la détection des évasions   dans un seul tableau de bord, il aide les traders   identifier efficacement   opportunités potentielles sans constante   Surveillance manuelle des graphiques . Les utilisateurs doivent tester différents   paramètres de réglage   et   combinaisons d'instruments   dans les comptes de démonstration pour trouver des configurations qui correspondent à leurs besoins individuels   préférences commerciales   et   niveaux de tolérance au risque .

Produits recommandés
Elite SR
Radek Reznicek
Indicateurs
Elite SR - Advanced Level Indicator for automatic detection of support and resistance levels with different degree of credibility should become a part of your trading arsenal. This indicator is accessible via iCustom function and provides level values as well as their degree of credibility. Elite SR is fully adjustable and can work on any time-frame with any trading instrument! Important information For all detailed information about this indicator you can visit 747Developments website. Featur
Bollinger Band Volume Breakout Detector
Thushara Dissanayake
Indicateurs
Présentation du   détecteur d'évasion du volume de la bande de Bollinger   , un puissant indicateur technique conçu pour améliorer la   stratégie populaire d'évasion de la bande de Bollinger   . Cet indicateur fait passer le suivi des tendances au niveau supérieur en incorporant des données de volume, minimisant efficacement les faux signaux. En adhérant au principe du "volume confirme le prix", cet outil permet aux traders d'identifier les cassures de prix accompagnées d'augmentations significa
ACB Breakout Arrows Scanner MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicateurs
Il s'agit d'un scanner multi-symboles et multi-unités de temps pour notre indicateur ACB Breakout Arrows . Avec les paramètres par défaut, il analyse les signaux d'achat/vente sur 28 paires de devises et 9 unités de temps simultanément .  Fonctionnalités Peut analyser 252* combinaisons de symboles et d’unités de temps depuis un seul graphique. Ouvrez le graphique du signal avec un modèle prédéfini en un seul clic.  Déplacement facile du panneau n’importe où sur le graphique par glisser-déposer.
Fractal Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
5 (2)
Indicateurs
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabi
MoveWave
Andriy Sydoruk
Indicateurs
MoveWave - Moving waves are very handy indicators for determining pivot levels. Most Forex traders make decisions based on technical analysis. This type of analysis determines patterns and trends in the market. With the help of complex mathematical equations that are combined and made out in the form of this indicator, the trader will be able to more accurately determine the price reversal levels. Wave theory mathematically represents various behavioral models of the market. It is used as the ba
KT Asian Breakout Indicator
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicateurs
L'indicateur KT Asian Breakout analyse une partie clé de la session asiatique afin de générer des signaux d'achat et de vente dans les deux directions en fonction de la cassure du prix. Un signal d'achat est déclenché lorsque le prix dépasse le plus haut de la session, tandis qu'un signal de vente est déclenché lorsque le prix casse le plus bas de la session. Points importants à retenir Si la boîte de session est trop large verticalement, il est préférable d’éviter une nouvelle entrée, car la m
Moving Average Crossover Scanner Pro
Thushara Dissanayake
Indicateurs
Présentation du Moving Average Crossover Scanner Pro, un multi-symbole puissant et polyvalent,       Multi-période       indicateur conçu pour améliorer vos décisions de trading. Cet indicateur avancé intègre des croisements de moyenne mobile (MA) et offre des fonctionnalités supplémentaires pour fournir des alertes rapides et fiables. Avec le Moving Average Crossover Scanner Pro, vous pouvez bénéficier des caractéristiques uniques des croisements MA sur plusieurs paires de devises et périodes
HF SuperZig
Wong Sze Wai
5 (2)
Indicateurs
This SuperZig indicator is special design for some trader trade with  ZigZag  and  Fibonacci . ( !!! NEW !!! +++ Support and Resistance +++ ) It will draw least two Fibonacci automatically in your chart period. Alerts when Created/Touced the Support/Resistance Box, it will send phone push/email notification to you at the same time. ZigZag + Fibo + BreakOutLine + SupportResistance = SuperZig !!! Input Parameter: " Show ZigZag " ::  Show ZigZag indicator with your own style ; " Show BreakOut Lin
Harmonic Master Scanner Pro
Mahmoud Ragab
Indicateurs
Harmonic Trading is now much easy than ever before with Harmonic Master Scanner Pro you can now scan time frames from 5m to 1w for 17 harmonic patterns on all bares at the same time. Harmonic Master Scanner Pro works based on original MetaTrader4 Zigzag indicator and the standard harmonic patterns elements. This software send alert and email to you when a harmonic pattern is detected on any charts. If you want the scanner to draw the pattern just switch the time frame to the alert time frame. Th
Hammer Shooting Star
Liang Wei Qin
Indicateurs
Hammer Shooting Star v1.1 – Advanced Candlestick Pattern Scanner Author: LIANG1990 Are you searching for a reliable tool to identify market reversals with precision? Hammer Shooting Star v1.1  is a professional MT4 indicator designed to scan and detect high-quality Hammer and Shooting Star candlestick formations. Unlike basic pattern indicators, this tool applies multiple built-in filters (shape, size, trend alignment, and contextual conditions) to reduce false signals and highlight only the cle
Yawabeh SD Volume V1
SHEHZADA BEHRAM
Indicateurs
Yawabeh SD Pro –  Professional Supply and Demand Indicator Trade Smarter with Volume-Confirmed Supply/Demand Zones Our institutional-grade algorithm identifies high-probability reversal zones before price reacts, giving you the edge in Forex, Crypto, and Stocks. Key Features Multi-Timeframe Confirmation – View trend strength across multiple timeframes simultaneously – Align your trades with higher timeframe momentum Smart Alert System – Real-time notifications for: – Strong demand/supply zone
TMoney OrderblockDay
Moises Orlando Urbina Sojo
Indicateurs
The indicator is triggered at the start of each trading day and detects both bullish and bearish ORDERBLOCK potentials. These levels are of high operational probability, being able to use a minimum ratio of 3 to 1 to maximize profits. It is recommended to use TimeFrame M5 to M30 for a proper display and consider pending orders at the OB levels of the chart and place the SL up to a maximum of 20 pips from the entry price. Submit the indicator to Backtesting to become familiar with its performan
All Pivot Points Scanner
Hussein Adnan Kadhim
Indicateurs
Support And Resistance Screener is in one level indicator for MetaTrader that provide multiple tools inside one indicator. The available tools are :  1. Market Structure Screener. 2. Bullish Pullback Zone. 3. Bearish Pullback Zone. 4. Daily Pivots Points 5. weekly Pivots Points 6. monthly Pivots Points 7. Strong Support and Resistance based on Harmonic Pattern and volume. 8. Bank Level Zones. Key Features All in one level indicator. All types of alerts ( Pop-up alert, puss notification alerts.
AlarmLIne
Adrian Hernandez Castellanos
Indicateurs
Alerte de franchissement de ligne de tendance Description: Cet indicateur déclenche une alarme (son, alerte ou notification) lorsque le prix dépasse une ligne de tendance, que ce soit au-dessus ou en dessous de celle-ci. Paramètres: Names of the trendlines. : Noms des lignes de tendance séparés par des virgules (Vérifiez que le nom de votre ligne de tendance n'a pas d'espaces au début et qu'il est exact). Value over/under the line (E.g.: 0.03% or 500 pips). : Valeur qui définit une marge au-dess
Master Max
Abdulkarim Karazon
Indicateurs
MASTER MA est un indicateur basé sur le croisement des moyennes mobiles, utilisant 3 moyennes mobiles avec des périodes différentes pour générer des signaux, la stratégie est très simple, mais l’indicateur a un tableau de bord de statistiques qui montre des résultats de test de retour instantanés utiles tels que le taux de victoire/les bénéfices totaux gagnés... etc., cet indicateur a des entrées TP et SL en points afin que vous puissiez avoir votre TP et SL souhaités visibles sur le graphique
RangeBorder Buy Sell Non Repaint
Wartono
Indicateurs
Some informations on the chart with the single attachment. RangeBorder Buy Sell (RBBS) Non Repaint Indicator will provide trend line, buy sell arrows,reversal arrows, range channel, order exit area,high average price line and low average price line.All arrows and lines don't repaint and not lagging. Once candle closed it won't  repaint. Reading Indicator: 1. Small Stars , Indicates oversold and overbought with certain logic and price may reverse when this small star triggers. Useful to identify
One to Three Trendline Breakout
Noiros Tech
5 (2)
Indicateurs
Note : The slow loading of the indicator issue has been addressed . This new version loads fast and does not slow the platform. Version 1.3 : We have updated the indicator to include an historical bar scanning option . So instead of scanning all bars in the history (which can make the indicator slow sometimes ) , you can select the maximum number of bars it can scan which can increase the performance and make the indicator faster. This indicator scans the 1-3 Trendline pattern . The indicato
Visual comparison of history and current patterns
Vladimir Kähri
Indicateurs
The indicator compares pattern found on chart history with the current price movement. Since history repeats itself, then, by comparing the two patterns, indicator can predict the further movement of the price. The indicator allows you to overlay highlighted history pattern with current movement and you will visually see this movement and will be able to compare the past and the present. To compare two patterns, you need: It is necessary to find and highlight a pattern on the history chart of a
Fibonacci colores
Carlos Augusto Cedeno Rocha
Indicateurs
Fibonacci por color en niveles para aplicar estrategia profesional inicialmente se coloca en el punto mas alto del dia y mas bajo con esto es para ubicar operaciones a una distancia exacta con lo cual se busca generar ganancias residuales internas en el mismo dia con esto las lineas fusias es para colocar las entrdas sell y las lineas verdes amarillas van los buy
RSI Scanner with Alerts
Keith Watford
Indicateurs
A useful scanner/dashboard that shows the RSI values for multiple symbols and time-frames. It can be easily hidden/displayed with a simple click on the scanner man top left of the dashboard. You can input upper and lower RSI values and the colours can be set to show when above/below these values. The default values are 70 and 30. There are also input colours for when the RSI is above or below 50 (but not exceeding the upper/lower levels Symbols and time-frames are input separated by commas.
Lineverse Trendlines
Arkady Segal
5 (1)
Indicateurs
Automatic, live & interactive picture of all trendlines. Assign push, email and sound alerts to the lines of your choice and be informed about price rollback, breakout, rollback after breakout, number of rollbacks, line expiration by double breakout. Correct, drag or delete the lines and interactively tune the line system. https://youtu.be/EJUo9pYiHFA . Chart examples https: //www.mql5.com/en/users/efficientforex Price Interaction Events All events are effective immediately and only after one
RSI Crossover Alert
Thushara Dissanayake
Indicateurs
L'   alerte de croisement RSI   est un système de notification puissant conçu spécifiquement pour les traders qui utilisent l'   indice de force relative (RSI)   dans leurs stratégies de trading. Cet indicateur se concentre sur l'identification des croisements RSI, qui se produisent lorsque la ligne RSI rapide passe au-dessus ou en dessous de la ligne RSI lente. En combinant ces croisements, l'indicateur filtre efficacement les faux signaux, permettant aux traders de prendre des décisions comme
Citra Bot
Philip Pankaj Suthagar
4 (1)
Indicateurs
Inspired from, Time is the most important factor in determining market movements and by studying past price records you will be able to prove to yourself history does repeat and by knowing the past you can tell the future. There is a definite relation between price and time. - William Delbert Gann CITRA BOT is a Price Action/Price Pattern detection Indicator which uses historical data to validate a current pattern or profile to predict the probability of hitting future resistance or support le
TrendBand Navigator Pro
Changgang Wang
Indicateurs
TrendBand Navigator Pro – Non-Repainting Multi-Timeframe Trading System Powered by proprietary multi-dimensional trend band algorithm delivering clear arrow signals Big Arrows Define Direction Small Arrows Capture Entries   Core Advantages   Intelligent Noise Filtering Volatility-adaptive technology avoids false breakouts, triggers arrows only during strong trends   Multi-Timeframe Compatibility Automatically adapts from 1-minute to monthly charts for all trading strategies   Vis
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicateurs
Cet indicateur est un indicateur d'analyse automatique des vagues, parfait pour le trading pratique ! Cas... Remarque :   je n'ai pas l'habitude d'utiliser des noms occidentaux pour l'évaluation des vagues. En raison de l'influence de la convention de dénomination de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), j'ai nommé la vague de base comme   un stylo   et la bande d'onde secondaire comme   un segment   . en même temps, le segment a la direction de la tendance.Le   segment de tendance principal   est no
Double Top And Bottom Indicator Scanner
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicateurs
Welcome to enhanced pattern detection with the Double Top and Bottom Pattern Scanner ! Transform your trading approach with this powerful MT4 indicator designed for efficient pattern scanning and actionable alerts. Key Features: Advanced Zig Zag Pattern Detection : The Double Top and Bottom Pattern Scanner uses the zig zag pattern to detect tops and bottoms. It identifies points where the price bounces back twice from the same level after a long trend, signaling potential market reversals. Real
Tradonator nextGen
Wolfgang Kuebel
4 (2)
Experts
The Tradonator nextGen! trades not primarily on indicators or prices, but at the beginning of every new candle (controlled by Timeframe). determines the trading direction due to the integrated indicator, which can measure trend and volatility. creates a Sell- and a Buypool and manages them isolated. calculates with every trade for each of the pools a previously defined profit target and closes the pool only with a total profit once this goal has been achieved. basically works with any currency
Market Swing Scanner Board
Elias Mtwenge
Indicateurs
NOTE: PRICE WILL RISE VERY SOON. DON'T SKIP THIS OFFER! Dear traders I am glad to introduce the " Market Swing Scanner Board" indicator to you. This indicator was made mainly to be used in combination with the Market Swing Index Indicator. You use the  "Market Swing Scanner Board"  indicator to scan for trading opportunities on the  Market Swing Index Indicator . This tool is designed for serious traders who have decided to make a difference through trading. Be the next person to witness this st
BreakevenMarginCallPanel
Andrian Armand Gannery
Indicateurs
This is indicator for checking your trades. Please see the pictures attachment, the indicator show info about: - Breakeven Level; - Margin Call Level; - Two volume info, past and current (With color exchange base on the past volume); - Spreads; - Swap Long and Swap Short (With color change, positive and negative swap); - Running Price; -Today High Low Pips; - Today Open to Current Running Price pips. This indicator not for trading entry, only to assist your trade management Regards
Breakout FX
David Leander Tschacher
5 (1)
Indicateurs
Breakout FX draws arrows and emits alarms if the price exceeds or falls below the previous n candles. ️ Breakout FX can be used in expert advisors. ️ Breakout FX can improve already existing trading strategies. ️ Breakout FX is very fast and is not repainting. Inputs Breakout Range [Candles] Breakout Price Type Arrow Size Enable Alerts Enable Push Notifications Enable Emails
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (14)
Indicateurs
M1 SNIPER est un système d'indicateurs de trading facile à utiliser. Il s'agit d'un indicateur à flèche conçu pour l'unité de temps M1. Cet indicateur peut être utilisé seul pour le scalping sur l'unité de temps M1 ou intégré à votre système de trading existant. Bien que conçu spécifiquement pour le trading sur l'unité de temps M1, ce système peut également être utilisé avec d'autres unités de temps. Initialement, j'avais conçu cette méthode pour le trading du XAUUSD et du BTCUSD. Cependant, je
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (7)
Indicateurs
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 30 copies (2 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (140)
Indicateurs
Gann Made Easy est un système de trading Forex professionnel et facile à utiliser qui est basé sur les meilleurs principes de trading en utilisant la théorie de mr. WD Gann. L'indicateur fournit des signaux d'ACHAT et de VENTE précis, y compris les niveaux Stop Loss et Take Profit. Vous pouvez échanger même en déplacement en utilisant les notifications PUSH. S'il vous plaît contactez-moi après l'achat! Je partagerai avec vous mes astuces de trading et d'excellents indicateurs bonus gratuitement!
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (49)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (1)
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicateurs
Day Trader Master est un système de trading complet pour les day traders. Le système se compose de deux indicateurs. Un indicateur est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de flèche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicateur gratuitement. Le deuxième indicateur est un indicateur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. LES INDICATEURS NE RÉPÉTENT PAS ET NE TARDENT PAS! L'utilisation de ce système est très simple. Il v
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicateurs
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. OFFRE À DURÉE LIMITÉE : L'indicateur Support and Resistance Screener est disponible pour seulement 50 $ et à vie. (
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicateurs
Volatility Trend System - un système de trading qui donne des signaux pour les entrées. Le système de volatilité donne des signaux linéaires et ponctuels dans le sens de la tendance, ainsi que des signaux pour en sortir, sans redessiner ni retarder. L'indicateur de tendance surveille la direction de la tendance à moyen terme, montre la direction et son changement. L'indicateur de signal est basé sur les changements de volatilité et montre les entrées sur le marché. L'indicateur est équipé de pl
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicateurs
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicateurs
Currency Strength Wizard est un indicateur très puissant qui vous offre une solution tout-en-un pour un trading réussi. L'indicateur calcule la puissance de telle ou telle paire de devises en utilisant les données de toutes les devises sur plusieurs périodes. Ces données sont représentées sous la forme d'un indice de devise facile à utiliser et de lignes électriques de devise que vous pouvez utiliser pour voir la puissance de telle ou telle devise. Tout ce dont vous avez besoin est d'attacher l'
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (6)
Indicateurs
Apollo Secret Trend est un indicateur de tendance professionnel qui peut être utilisé pour trouver des tendances sur n'importe quelle paire et période. L'indicateur peut facilement devenir votre principal indicateur de trading que vous pouvez utiliser pour détecter les tendances du marché, quelle que soit la paire ou la période que vous préférez négocier. En utilisant un paramètre spécial dans l'indicateur, vous pouvez adapter les signaux à votre style de trading personnel. L'indicateur fournit
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicateurs
Trend Reversal – Votre allié pour identifier les renversements de tendance sur MT4 Vous recherchez un outil puissant et intuitif pour améliorer votre analyse de marché et prendre des décisions plus éclairées ? L’indicateur Trend Reversal est conçu spécifiquement pour les traders qui souhaitent identifier avec précision les points de renversement de tendance directement sur la plateforme MetaTrader 4. Grâce à une combinaison d’algorithmes avancés et de techniques éprouvées, Trend Reversal offre
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 31% DE RÉDUCTION ! ! La meilleure solution pour tout débutant ou Expert Trader ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une formule secrète. Avec seulement UN graphique, il donne des alertes pour les 28 paires de devises. Imaginez comment votre trading s'améliorera parce que vous serez capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance ou d'un
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Indicateurs
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Indicateurs
M1 EASY SCALPER est un indicateur de scalping conçu spécifiquement pour l'unité de temps de 1 minute (M1), compatible avec toutes les paires de devises ou instruments disponibles sur votre terminal MT4. Bien sûr, il peut également être utilisé sur n'importe quelle autre unité de temps, mais il fonctionne particulièrement bien en M1 (ce qui est complexe !) pour le scalping. Note : si vous faites du scalping, assurez-vous d’avoir un compte adapté à cet effet. Évitez les comptes Cent ou Standard ca
The 1 2 3 Pattern Scanner
Reza Aghajanpour
4.77 (60)
Indicateurs
** All Symbols x All Timeframes scan just by pressing scanner button ** After 18 years of experience in the markets and programming, Winner indicator is ready. I would like to share with you! *** Contact me  to send you instruction  and add you in "123 scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction The 123 Pattern Scanner indicator with a special enhanced algorithm is a very repetitive common pattern finder with a high success rate . Interestingly, this Winner in
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Indicateurs
Bandes de Bollinger Auto-Optimisées – Outil de volatilité adaptatif basé sur le comportement réel du marché Cet indicateur avancé pour MT4 trouve automatiquement les meilleures périodes et écarts-types en simulant les trades sur les données historiques. Au lieu de paramètres fixes, il s’adapte dynamiquement aux changements du marché et à la structure des prix pour créer des bandes qui reflètent plus précisément la volatilité en temps réel. Pas besoin d’ajustements manuels. Fonctionnalités princi
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicateurs
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.85 (263)
Indicateurs
Gold Stuff est un indicateur de tendance conçu spécifiquement pour l'or et peut également être utilisé sur n'importe quel instrument financier. L'indicateur ne se redessine pas et ne traîne pas. Délai recommandé H1. Au niveau de l'indicateur de travail, l'Expert Advisor EA Gold Stuff est entièrement automatique. Vous pouvez le trouver sur mon profil. Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, veuillez envoyer un message privé. moi! Contactez-mo
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Les indicateurs de tendance sont l’un des domaines de l’analyse technique utilisés dans le trading sur les marchés financiers. Indicateur de Angular Trend Lines - détermine de manière exhaustive la direction de la tendance et génère des signaux d'entrée. En plus de lisser la direction moyenne des bougies Il utilise également l’angle d’inclinaison des lignes de tendance. Le principe de construction des angles de Gann a été pris comme base pour l'angle d'inclinaison. L'indicateur d'analyse techniq
Support Resistance screnner
STE S.S.COMPANY
4.95 (37)
Indicateurs
Support And Resistance Screener est dans un indicateur de niveau pour MetaTrader qui fournit plusieurs outils à l'intérieur d'un indicateur. Les outils disponibles sont : 1. Filtre de structure de marché. 2. Zone de repli haussier. 3. Zone de recul baissier. 4. Points pivots quotidiens 5. points pivots hebdomadaires 6. Points pivots mensuels 7. Support et résistance forts basés sur le modèle harmonique et le volume. 8. Zones au niveau de la banque. OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE : L'indicateur de sup
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicateurs
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! Ce tableau de bord est un logiciel très puissant qui fonctionne sur plusieurs symboles et jusqu'à 9 horizons temporels. Il est basé sur notre indicateur principal (Best reviews : Advanced Supply Demand ).   Le tableau de bord donne une excellente vue d'ensemble. Il montre :  Les valeurs d'offre et de demande filtrées, y compris l'évaluation de la force de la zone, Les distances en pips vers/et dans les zones, Il met en évidence les zones imbriquées, Il donne 4
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicateurs
Une stratégie intraday basée sur deux principes fondamentaux du marché. L'algorithme est basé sur l'analyse des volumes et des vagues de prix à l'aide de filtres supplémentaires. L'algorithme intelligent de l'indicateur ne donne un signal que lorsque deux facteurs de marché se combinent en un seul. L'indicateur calcule les vagues d'une certaine plage sur le graphique M1 en utilisant les données de la période la plus élevée. Et pour confirmer la vague, l'indicateur utilise une analyse en volume.
HighLow Swing
Dora Nafwa Mwabini
Indicateurs
HighLow Swing — Indicateur de détection de tendances et de swings Description : HighLow Swing est un puissant indicateur de détection de tendances et de swings conçu pour aider les traders à identifier facilement les points de retournement et les directions clés du marché, quel que soit l'intervalle de temps. Il met en évidence les hauts et les bas significatifs, trace des cercles de tendance en fonction de la structure du swing et vous aide à anticiper la dynamique du marché grâce à des signau
Plus de l'auteur
Opening Range Breakouts MT5
Thushara Dissanayake
5 (2)
Indicateurs
L'   indicateur Opening Range Breakouts   est un outil de trading basé sur les sessions, conçu pour les traders qui suivent les concepts de trading institutionnel, tels que   l'ICT (Inner Circle Trader), le Smart Money Concepts (SMC)   et les stratégies basées sur   le volume   ou   le flux d'ordres   . Cet indicateur trace les principaux intervalles d'ouverture de session, permettant aux traders d'identifier les potentiels   mouvements de liquidité, les zones de cassure, les fake outs   et   le
London Session Breakout Strategy MT5
Thushara Dissanayake
Indicateurs
L'   indicateur de stratégie de cassure de la session de Londres   est conçu pour les traders qui suivent les concepts   ICT (Inner Circle Trader)   et   Smart Money (SMC)   . Il se concentre sur   les chasses à la liquidité, les killzones   et   le comportement des teneurs de marché   pendant la session de Londres. Cet outil capture les niveaux de prix les plus élevés et les plus bas entre   00h00   et   07h00 GMT   , communément appelés «  London Killzone »   ou   « London Maker Range »   . I
ICT Asian Range MT5
Thushara Dissanayake
Indicateurs
Le       Indicateur de portée asiatique des TIC       Cet outil puissant permet aux traders d'identifier les structures de marché clés et les zones de liquidité grâce à la stratégie de trading ICT Asian Range. Il indique les niveaux de prix les plus élevés et les plus bas de la séance asiatique (de 19h à minuit, heure de New York) et fournit des informations essentielles sur les mouvements de marché pour les séances suivantes. Cet indicateur améliore la précision des transactions en mettant en é
NewYork Range MT5
Thushara Dissanayake
Indicateurs
L'   indicateur New York Range   est un outil d'analyse par session, développé pour les traders appliquant les concepts   ICT (Inner Circle Trader)   , le trading Smart Money   et   les méthodes d'action des prix institutionnels   . Conçu spécifiquement pour la session new-yorkaise, cet indicateur capture la fourchette de prix entre   12h00   et   14h00 GMT   , une période critique qui coïncide avec la   clôture de Londres   et   l'ouverture de New York   . Il identifie   les plus hauts et les p
Exit Area Ultimate
Thushara Dissanayake
3 (1)
Indicateurs
L'   Exit Area Ultimate   est un indicateur technique conçu pour améliorer les décisions de trading en indiquant les niveaux quotidiens   Average True Range (ATR)   et   Average Daily Rate (ADR)   sur le graphique. En comprenant ces niveaux, les traders peuvent facilement évaluer le mouvement moyen d'un actif tout au long de la journée. Cet indicateur polyvalent sert à plusieurs fins pour les day traders, aidant au placement d'ordres, identifiant les tendances intrajournalières, fixant des nivea
Candle Power Pro
Thushara Dissanayake
4.5 (8)
Indicateurs
Le       Candle Power Pro       est un outil de trading sophistiqué conçu pour décoder       pression réelle sur le volume, déséquilibres des données de ticks et dynamique du flux d'ordres institutionnels       en mesurant le       bataille entre les tics haussiers et les tics baissiers       en temps réel. Cet indicateur transforme les données brutes       données de volume en informations exploitables   , aidant les traders à identifier       Mouvements d'argent intelligent, chasses aux liqui
SMC Sessions MT5
Thushara Dissanayake
5 (1)
Indicateurs
L'   indicateur SMC Sessions   est un outil de précision conçu pour   les traders avertis   qui s'appuient sur   les concepts ICT, la recherche de liquidité   et   les stratégies par session   . Il cartographie précisément les zones de trading critiques par session en utilisant les concepts les plus éprouvés et les plus populaires utilisés par les traders institutionnels. Cet indicateur de session tout-en-un superpose à votre graphique les stratégies de range les plus efficaces et à forte probab
Multi Timeframe Candles MT5
Thushara Dissanayake
Indicateurs
L'indicateur   Bougies Multi-Timeframes   est un puissant outil de visualisation conçu pour aider les traders à aligner leur analyse des unités de temps courtes sur la structure des unités de temps longues. En traçant les bougies d'une unité de temps longue sélectionnée (H1, H4, D1, etc.) directement sur votre graphique actuel, cet indicateur vous offre une perspective plus claire de l'évolution globale du marché sans changer de graphique. Qui a besoin de cet indicateur ? Cet outil est idéal p
Candle Volume Strength MT5
Thushara Dissanayake
Indicateurs
Candle Volume Strength est un indicateur d'analyse de volume avancé qui fournit des informations sur la bataille en cours entre acheteurs et vendeurs. Il calcule et visualise les variations de volume en temps réel, aidant les traders à confirmer les cassures, les tendances, les retracements et les inversions avec une plus grande précision. Caractéristiques principales : Confirmation basée sur le volume –   L'indicateur surveille les changements de volume des ticks et alerte lorsque le pouvoir
Bollinger Band Volume Breakout Detector
Thushara Dissanayake
Indicateurs
Présentation du   détecteur d'évasion du volume de la bande de Bollinger   , un puissant indicateur technique conçu pour améliorer la   stratégie populaire d'évasion de la bande de Bollinger   . Cet indicateur fait passer le suivi des tendances au niveau supérieur en incorporant des données de volume, minimisant efficacement les faux signaux. En adhérant au principe du "volume confirme le prix", cet outil permet aux traders d'identifier les cassures de prix accompagnées d'augmentations significa
Ez Channel
Thushara Dissanayake
Indicateurs
L'indicateur   Ez Channel   est un outil essentiel pour les traders qui suivent les tendances car il identifie automatiquement les vrais canaux de tendance dans le graphique. Avec cet indicateur, vous n'avez plus à passer des heures à dessiner manuellement des lignes de tendance sur vos graphiques. Il vous fait gagner du temps et des efforts en dessinant rapidement des canaux de tendance pour n'importe quel symbole et période. L'une des principales caractéristiques d'Ez Channel est son mini pann
Extract Candle Power
Thushara Dissanayake
5 (3)
Indicateurs
Extract Candle Power   est un indicateur d'extraction de volume en temps réel qui fournit des informations précieuses sur le comportement des vendeurs et des acheteurs lors de chaque bougie. En analysant les données de volume, les traders peuvent prendre des décisions plus éclairées sur les tendances du marché et les inversions potentielles, dépassant les capacités des indicateurs de moyenne mobile traditionnels. Cet outil puissant vous permet d'extraire et d'analyser le volume des vendeurs et d
Awesome Oscillator Alert MT5
Thushara Dissanayake
5 (1)
Indicateurs
Présentation de l'   Awesome Oscillator Alert   , un puissant indicateur technique qui fournit aux traders des informations précieuses sur la dynamique du marché et les opportunités de trading. Avec ses fonctionnalités complètes et son interface conviviale, cet indicateur est un outil essentiel pour les commerçants qui cherchent à gagner un avantage sur le marché. L'une des caractéristiques les plus remarquables de l'Awesome Oscillator Alert est sa compatibilité avec toutes les paires de devise
Candle GAP
Thushara Dissanayake
3 (1)
Indicateurs
L'indicateur   Candle GAP   est un outil essentiel pour les traders utilisant   les stratégies de Gap Trading   car il identifie automatiquement les écarts de bougie pour chaque jour de la semaine. Un écart fait référence à une différence de niveau de prix entre la clôture et l'ouverture de deux jours consécutifs. Cet indicateur reconnaît quatre types de schémas d'écart : commun, de rupture, de continuation et d'épuisement. En incorporant cet indicateur dans n'importe quel graphique, les traders
FREE
Three MA Alert
Thushara Dissanayake
Indicateurs
L'indicateur   Three MA Alert   est un outil essentiel pour les traders qui s'appuient sur la   stratégie de croisement des moyennes mobiles   . Il simplifie votre vie de trading en envoyant des notifications sur votre appareil mobile, par e-mail et en affichant des alertes contextuelles avec son chaque fois qu'il y a un croisement de trois moyennes mobiles. En suivant cette technique largement utilisée, vous pouvez vous assurer que vous êtes toujours du bon côté de la tendance et éviter de négo
Mr Fibonacci
Thushara Dissanayake
5 (1)
Indicateurs
Présentation   de M. Fibonacci   , un indicateur étonnant conçu pour simplifier le processus de dessin et d'ajustement des niveaux de Fibonacci sur votre graphique. Cet indicateur offre des options de personnalisation exceptionnelles aux traders professionnels, leur permettant de tracer n'importe quel niveau de Fibonacci avec précision. De plus, il fournit des notifications mobiles, des alertes par e-mail et des alertes contextuelles lorsque le prix atteint les niveaux de Fibonacci, vous assuran
Two MA Crossover
Thushara Dissanayake
5 (3)
Indicateurs
Le   Two MA Crossover   est un système de notification puissant conçu spécifiquement pour les traders qui s'appuient sur la   stratégie de croisement de moyenne mobile   . Cet indicateur entièrement automatisé sert de système d'alerte complet, garantissant que vous ne manquez jamais un événement commercial crucial. Il envoie des notifications à votre appareil mobile, par e-mail et affiche des alertes contextuelles avec du son sur votre ordinateur, le tout lorsqu'il détecte un croisement de moyen
Pivot Bro
Thushara Dissanayake
5 (1)
Indicateurs
L'indicateur technique   Pivot Bro   est un outil puissant conçu pour identifier les zones de retracement à l'aide des niveaux   Pivot, Fibonacci, ATR   et   ADR   . Il va au-delà en reconnaissant également   les modèles de chandeliers   d'inversion basés sur l'action des prix. De plus, le   Currency Meter   est un compagnon précieux pour évaluer la véritable force des principales devises. En analysant 28 paires de devises et en affichant leur force sur le graphique avec des changements de coule
ReversalPatterns
Thushara Dissanayake
Indicateurs
Cet indicateur technique identifie et analyse automatiquement l'action des prix en utilisant une variété de   modèles de chandeliers d'inversion   sur le graphique. Il dessine facilement des signes fléchés avec les noms de modèles correspondants, ce qui permet de repérer facilement les derniers modèles de chandeliers d'inversion. Avec cet indicateur, vous pouvez rapidement identifier et comparer l'analyse graphique avec des modèles de bougies précédemment identifiés. L'indicateur comprend une ga
Reversal Alert Pro
Thushara Dissanayake
2.5 (2)
Indicateurs
L'indicateur   Reversal Alert Pro   est un outil puissant conçu pour détecter automatiquement les zones de retournement sur le marché. Il offre des notifications pratiques envoyées directement sur votre appareil mobile et affiche des alertes contextuelles avec du son. En intégrant cet indicateur dans votre stratégie de trading, vous pouvez filtrer efficacement les positions commerciales. En outre, l'indicateur offre la possibilité d'utiliser les indicateurs CCI, RSI et stochastiques pour affiner
Currency Strength 7
Thushara Dissanayake
Indicateurs
L'indicateur technique   Currency Strength 7   est un outil puissant conçu pour aider les traders à évaluer la force des sept devises les plus populaires. En analysant la force de l'AUD, de l'USD, de l'EUR, de la GBP, du JPY, du CHF et du CAD, cet indicateur fournit des informations précieuses sur la dynamique des devises. Il représente la force de la devise sur le graphique à l'aide de lignes, permettant aux traders d'évaluer rapidement la force relative des différentes devises. L'une des carac
BullsBears Action
Thushara Dissanayake
Experts
Le   conseiller expert BullsBears Action   est une solution de trading avancée conçue pour les traders qui s'appuient sur une analyse de marché basée sur les volumes. Exploitant les données de volume des marchés haussiers et baissiers, cet EA identifie automatiquement les opportunités de trading potentielles en fonction de la vigueur du marché et exécute les ordres d'achat ou de vente selon des paramètres définis par l'utilisateur. Entièrement personnalisable, il permet aux traders d'affiner le
Crossover Action
Thushara Dissanayake
Experts
Le   Crossover Action Expert Advisor   est un outil avancé conçu pour automatiser l'une des stratégies de trading les plus populaires, la   stratégie de croisement de moyenne mobile   . Avec son interface intuitive et ses fonctionnalités puissantes, ce conseiller expert élimine la complexité du trading manuel et exécute automatiquement les transactions en fonction des croisements de moyennes mobiles. L'une des principales caractéristiques de ce conseiller expert est son système de gestion des ri
CCI Action
Thushara Dissanayake
Experts
Le   CCI Action Expert Advisor   est un outil puissant conçu pour automatiser la   stratégie CCI (Commodity Channel Index)   , permettant aux traders de capitaliser sur les touches de niveau CCI. Avec ses paramètres conviviaux et son système de gestion des risques robuste, cet EA fournit une solution fiable et efficace pour les commerçants qui cherchent à intégrer l'indicateur CCI dans leur approche commerciale. L'une des principales caractéristiques de cet Expert Advisor est son système de gest
News Robo
Thushara Dissanayake
2 (1)
Experts
Le News Robo Expert Advisor est un outil puissant conçu pour aider les traders de presse à ouvrir des ordres en attente avec un stop loss caché lors des communiqués de presse. Il offre plusieurs fonctionnalités qui améliorent votre expérience de trading et protègent vos transactions. L'une des principales caractéristiques de News Robo est le stop loss caché, idéal pour les traders de presse qui préfèrent dissimuler leur stop loss aux courtiers teneurs de marché. Le stop loss est automatiquement
RSI Action
Thushara Dissanayake
3.67 (3)
Experts
Le   RSI Action Expert Advisor   est un outil puissant qui automatise les stratégies   RSI (Relative Strength Index)   populaires, permettant un trading efficace et précis. En utilisant les niveaux de surachat et de survente, cet EA identifie les points d'entrée optimaux pour les ordres d'achat et de vente. Il offre également diverses options de filtrage des signaux pour améliorer la précision du trading, y compris les points d'inversion RSI, les ordres en attente, l'identification des tendances
Fibo Scalper Pro
Thushara Dissanayake
2.33 (3)
Experts
Le   Fibo Scalper Pro Expert Advisor   est un outil puissant conçu pour automatiser   les stratégies de trading Fibonacci   populaires. Il simplifie le processus de trading en dessinant et en ajustant automatiquement les niveaux de Fibonacci sur le graphique. Cette fonctionnalité offre commodité et précision aux traders qui utilisent les retracements et extensions de Fibonacci dans leur analyse. L'une des principales caractéristiques du Fibo Scalper Pro est sa fonction de personnalisation. Il
TPSL Driver
Thushara Dissanayake
Utilitaires
Présentation de   TPSL Driver Utility   , un outil puissant conçu pour améliorer votre expérience de trading en automatisant la gestion des Stop Loss et des Take Profit. Cet utilitaire s'adresse à tous les commerçants qui souhaitent une gestion transparente des commandes et des techniques avancées de protection des bénéfices. Avec l'utilitaire de pilote TPSL, vous avez la possibilité de choisir entre deux modes de gestion des commandes : masqué et visuel. Le mode caché vous permet de masquer les
Breakout Robot
Thushara Dissanayake
5 (2)
Experts
Le   Breakout Robot EA   est un outil de trading spécialisé conçu pour automatiser   les ruptures temporelles   . L'EA trace une fourchette de prix et des lignes hautes/basse selon des paramètres temporels spécifiés. Lorsque le prix franchit le plus haut ou le plus bas de cette fourchette définie, l'EA exécute automatiquement les transactions. La fonctionnalité principale du système est axée sur la   rupture de l'EUR/JPY   entre 22h00 et 02h00 GMT, tandis que son architecture flexible permet de
Entry Point
Thushara Dissanayake
Indicateurs
Présentation du   point d'entrée   , un puissant indicateur technique conçu pour fournir des notifications d'achat/vente. Cet indicateur analyse 5 moyennes mobiles, CCI, RSI, stochastique, Bill Williams et des indicateurs de volume sur 3 périodes différentes pour générer des signaux précis. Il offre des options de personnalisation illimitées aux traders professionnels, leur permettant d'adapter l'indicateur en fonction de leur expérience et de leurs stratégies. Le point d'entrée envoie des signa
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis