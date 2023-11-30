WH Fair Value Gap MT4

4.36

Vivez une expérience de trading comme jamais auparavant avec notre indicateur MT4 Fair Value Gap (FVG) inégalé
Considéré comme le meilleur de sa catégorie, cet indicateur de marché MQL5 sort de l'ordinaire.
offrant aux traders un niveau inégalé de précision et de compréhension de la dynamique du marché.

Version EA : WH Fair Value Gap EA MT4
Indicateur basé sur SMC :WH SMC Indicator MT4

Caractéristiques:

  1. Meilleure analyse de l’écart de juste valeur de sa catégorie.

  2. Prise en charge de plusieurs périodes.

  3. Personnalisation.

  4. Alertes en temps réel.

  5. Perfection conviviale

  6. Compatibilité transparente

Avantages:

  • Précision inégalée :   Prenez des décisions en toute confiance, sachant que vous disposez du meilleur indicateur d’écart de juste valeur à portée de main.

  • Gestion optimisée des risques :   Identifiez les corrections du marché et gérez les risques avec une précision inégalée, en tirant parti de la véritable juste valeur des actifs.

  • La polyvalence à son meilleur :   Adaptez l'indicateur à votre style de trading préféré, qu'il s'agisse de day trading, de swing trading ou d'investissement à long terme. Adaptez-le facilement à différents horizons temporels et instruments.

  • Excellence prouvée :   Soutenu par des tests rigoureux et un historique de retours positifs des utilisateurs, notre indicateur d'écart de juste valeur a constamment surpassé ses concurrents dans diverses conditions de marché.


Améliorez votre expérience de trading grâce à l'indicateur ultime d'écart de juste valeur. Faites le bon choix pour réussir dès aujourd'hui !

**Contactez-moi si vous avez des questions**


Avis 29
narsi
199
narsi 2025.09.25 18:10 
 

Very professional and helpful author

boghrat21
170
boghrat21 2025.05.28 15:22 
 

perfect

JUAN rulfo
301
JUAN rulfo 2025.03.16 07:17 
 

Amazing Indicator. Recommended and VERY GOOD SELLER

narsi
199
narsi 2025.09.25 18:10 
 

Very professional and helpful author

Israel Alcántara
18
Israel Alcántara 2025.06.11 08:17 
 

Muy bueno, añadiendo algún indicador de tendencias llega a ser muy efectivo.

boghrat21
170
boghrat21 2025.05.28 15:22 
 

perfect

Mikhail Ryzhachenko
1041
Mikhail Ryzhachenko 2025.05.14 05:51 
 

ГЭП не показывает

Wissam Hussein
87935
Réponse du développeur Wissam Hussein 2025.05.14 05:56
If you have issues contact me first , thank you.
JUAN rulfo
301
JUAN rulfo 2025.03.16 07:17 
 

Amazing Indicator. Recommended and VERY GOOD SELLER

Wxl5470001
38
Wxl5470001 2025.03.14 16:06 
 

很好的指标了

Frank Paetsch
7551
Frank Paetsch 2025.03.14 07:32 
 

good.

Nazmul Hasan
1137
Nazmul Hasan 2025.02.19 09:20 
 

woking fine with my mt4. i don't know why people not put comment on this indicator;

Magnus Thomsen
34
Magnus Thomsen 2024.11.27 18:45 
 

not working on build 1420

