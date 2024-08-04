WH Fair Value Gap EA MT5

Présentation de notre Expert Advisor (EA) de pointe basé sur l'indicateur d'écart de juste valeur très efficace.
Conçu pour les traders débutants et expérimentés, cet EA s'appuie sur des algorithmes sophistiqués pour identifier et exploiter les inefficacités du marché,
vous assurant de capitaliser sur chaque opportunité de trading.

CONTACTEZ-MOI après l'achat pour le guide manuel (.pdf)

Version MT4 : WH Fair Value Gap EA MT4

Caractéristiques principales :

  1. Détection des écarts de juste valeur Trading automatisé.

  2. EA multi-symboles.

  3. Paramètres personnalisables. Analyse en temps réel.

  4. Capacités de backtesting.

  5. Interface conviviale

  6. Assistance complète.

Recommandations :

  • Paires de devises : EURUSD | GBPUSD | USDJPY | XAUUSD ( GOLD).
  • Période : H1.
  • Type de compte : Couverture avec faibles spreads.

Transformez votre expérience de trading avec notre EA avancé Fair Value Gap pour le marché MQL5.
Que vous soyez un trader expérimenté ou débutant, notre EA fournit les outils et les informations dont vous avez besoin pour réussir dans le monde concurrentiel du trading Forex.
Téléchargez maintenant et commencez à maximiser votre potentiel de trading !


** Make sure you did your testing before you purchase this product **

** Si vous avez des questions contactez-moi **


Avis 3
HenricoViljoen0
60
HenricoViljoen0 2025.10.30 07:49 
 

Awesome products from Wissam.. The best!!!

jrjr111
81
jrjr111 2024.08.07 16:40 
 

wow

Isaac Brempong Oppong Mensah
70
Isaac Brempong Oppong Mensah 2025.02.12 15:38 
 

I have backtested this EA on several major pairs and it comes out positive.

Répondre à l'avis