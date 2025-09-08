HighLow Swing MT5

HighLow Swing — Indicateur de détection de tendances et de swings

Description :
HighLow Swing est un puissant indicateur de détection de tendances et de swings conçu pour aider les traders à identifier facilement les points de retournement et les directions clés du marché, quel que soit l'intervalle de temps. Il met en évidence les hauts et les bas significatifs, trace des cercles de tendance en fonction de la structure du swing et vous aide à anticiper la dynamique du marché grâce à des signaux visuels clairs.

Principales fonctionnalités :
1. Détection des points de swing : Détecte et marque automatiquement les hauts et les bas importants du swing sur le graphique grâce à des cercles de couleur clairs.
2. Identification des tendances : Utilise l'analyse des hauts et des bas du swing combinée à l'évolution des prix pour déterminer la tendance du marché : haussière, baissière ou neutre.
3. Signaux de tendance visuels : Affiche des cercles intuitifs indiquant la direction de la tendance actuelle directement sur le graphique.
4. Période de rétrospection configurable : Personnalisez la sensibilité de la détection de swing avec une période de rétrospection ajustable pour s'adapter aux différents marchés et intervalles de temps.
5. Léger et efficace : Optimisé pour fonctionner de manière fluide sur tous les symboles et tous les intervalles de temps sans ralentir votre plateforme.
6. Facilité d'utilisation : Des saisies simples et des résultats visuels clairs rendent cet indicateur adapté aux traders débutants comme expérimentés.

Paramètres d'entrée
Paramètre - Description
1. EnableTrendDetection - Active/désactive le système de détection de tendance. Utilisez cette option pour activer ou désactiver les flèches et les lignes de tendance.

2. SwingLookback - Nombre de barres utilisées pour identifier les hauts et les bas de swing. Des valeurs élevées détectent des swings plus importants, mais des signaux plus lents. La valeur par défaut est de 20 barres.

Utilisation
1. Fixez l'indicateur à votre graphique.
2. Ajustez la valeur SwingLookback pour contrôler la sensibilité de la détection de swing.
3. Observez les points de swing marqués par des cercles rouges (hauts) et bleus (bas).
Plus de l'auteur
HighLow Swing
Dora Nafwa Mwabini
Indicateurs
HighLow Swing — Indicateur de détection de tendances et de swings Description : HighLow Swing est un puissant indicateur de détection de tendances et de swings conçu pour aider les traders à identifier facilement les points de retournement et les directions clés du marché, quel que soit l'intervalle de temps. Il met en évidence les hauts et les bas significatifs, trace des cercles de tendance en fonction de la structure du swing et vous aide à anticiper la dynamique du marché grâce à des signau
Price Grid Navigator
Dora Nafwa Mwabini
Indicateurs
Indicateur Price Grid Navigator Le Price Grid Navigator est un outil de trading puissant et intuitif conçu pour aider les traders à identifier dynamiquement les principaux niveaux de support et de résistance. Il fournit des repères visuels clairs pour les points d'entrée, de sortie et de retournement potentiels, ce qui en fait un outil essentiel pour les traders de tous niveaux. En calculant et en traçant dynamiquement ces niveaux, l'indicateur offre aux traders une représentation visuelle clai
FREE
Ticks Indicator
Dora Nafwa Mwabini
Indicateurs
Indicateur Ticks - Votre outil ultime pour le timing du marché Exploitez toute la puissance du trading de précision avec l'indicateur Ticks ! Ce puissant outil MetaTrader 4 vous aide à identifier les opportunités de trading à forte probabilité en analysant les heures et les jours précis où le marché présente des tendances cohérentes. Principaux avantages de l'indicateur Ticks 1. Analyse temporelle intelligente Ciblez des heures de marché spécifiques (par exemple, « 11 h 00 ») et visualisez ins
MAs COMBO
Dora Nafwa Mwabini
Indicateurs
Découvrez un indicateur de moyenne mobile simple et puissant pour MT4 ! Cet indicateur personnalisé est conçu autour d'une combinaison intelligente de moyennes mobiles simples, idéale pour identifier les configurations de trading à forte probabilité avec un minimum d'effort.  Même si vous débutez en trading, vous repérerez rapidement des signaux de trading clairs et rentables grâce à la logique intuitive de cet indicateur. La reconnaissance des formes est si intuitive que les traders débutants
FREE
MAs combo EA
Dora Nafwa Mwabini
Experts
Description du produit : EA MA Crossover Le EA MA Crossover avec filtre RSI est un robot de trading robuste et entièrement automatisé, conçu pour MetaTrader 4 (MT4). Cet EA est idéal pour les traders recherchant une approche systématique et disciplinée du trading, car il élimine les prises de décision émotionnelles et garantit une exécution cohérente des stratégies de trading. Caractéristiques principales Stop suiveur pour la gestion des risques : L'EA intègre une fonction de stop suiveur qui
TrendCrossover EA
Dora Nafwa Mwabini
Experts
Description du produit Cet Expert Advisor (EA) est idéal pour les traders souhaitant une approche systématique et disciplinée du trading, éliminant les prises de décision émotionnelles et garantissant une exécution cohérente des transactions. Avantages Trading automatisé : L’EA élimine toute intervention manuelle, vous permettant de trader 24 h/24 et 5 j/7 sans surveillance des marchés. Gestion des risques : Des niveaux fixes de stop loss et de take profit garantissent un contrôle du risque,
Price Grid NavigatorEA
Dora Nafwa Mwabini
Experts
Price Grid Navigator EA Exploitez la puissance de Murrey Math pour un trading de précision Le Price Grid Navigator EA est un Expert Advisor de pointe conçu pour automatiser les stratégies de trading basées sur le célèbre système de trading Murrey Math. Cet EA est idéal pour les traders souhaitant exploiter la précision des niveaux Murrey Math afin d'identifier les zones de support et de résistance clés, d'exécuter des transactions et de gérer efficacement les risques. Fonctionnalités clés Tra
Stacking King EA
Dora Nafwa Mwabini
Experts
Stacking King EA – Puissance de précision, simplicité d'utilisation Description : Le Stacking King EA est un puissant outil de trading qui vous permet d'ouvrir instantanément plusieurs positions en un seul clic ou de cumuler automatiquement des positions toutes les minutes pendant une durée définie, directement sur votre terminal MT4 actif. Que vous soyez scalpeur, adepte des tendances ou que vous accumuliez des ruptures, cet EA vous offre un contrôle total avec un minimum d'effort. Conçu pour
Schemes
Dora Nafwa Mwabini
Indicateurs
Schemes 2.0 – Transformez instantanément vos graphiques MT4 Améliorez votre expérience de trading avec Schemes 2.0, l'outil d'amélioration visuelle ultime pour Meta Trader 4. Grâce à 9 thèmes de couleurs conçus par des professionnels et à une interface intelligente, vous pouvez changer instantanément de style de graphique, du minimalisme épuré aux configurations vibrantes à contraste élevé, en un seul clic. Pourquoi les traders adorent Schemes 2.0 ? 1. 9 thèmes premium – Du clair au foncé, du
Schemes MT5
Dora Nafwa Mwabini
Indicateurs
Schemes 2.0 - Transformez instantanément vos graphiques MT5 Améliorez votre expérience de trading avec Schemes 2.0, l'outil d'amélioration visuelle ultime pour Meta Trader 5. Grâce à 9 thèmes de couleurs professionnels et à une interface intelligente, vous pouvez changer instantanément de style de graphique, d'un minimalisme épuré à des configurations vibrantes à contraste élevé, le tout en un seul clic. Quand les traders adorent Schemes 2.0 1. 9 thèmes premium – Du clair au foncé, du classiq
Stacking King EA MT5
Dora Nafwa Mwabini
Experts
Stacking King EA – Puissance de précision, simplicité d'utilisation Description : Le Stacking King EA est un puissant outil de trading qui vous permet d'ouvrir instantanément plusieurs positions en un seul clic ou de cumuler automatiquement des positions toutes les minutes pendant une durée définie, directement sur votre terminal MT5 actif. Que vous soyez scalpeur, adepte des tendances ou que vous accumuliez des ruptures, cet EA vous offre un contrôle total avec un minimum d'effort. Conçu pour
