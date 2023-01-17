MAs COMBO

MAs COMBO - Découvrez un indicateur de moyenne mobile simple et puissant pour MT4 !

Cet indicateur personnalisé repose sur une combinaison intelligente de moyennes mobiles simples, idéale pour identifier les configurations de trading à forte probabilité avec un minimum d'effort.

Même si vous débutez en trading, vous repérerez rapidement des signaux de trading clairs et rentables grâce à la logique simple de cet indicateur. La reconnaissance des figures est si intuitive que les traders débutants comme expérimentés peuvent en profiter immédiatement !

Pourquoi vous allez adorer cet indicateur :

1. Paramètres d'entrée préconfigurés : vous pouvez l'utiliser immédiatement, sans configuration complexe.

2. Couleurs personnalisables pour adapter votre graphique à votre style.

3. Paramètres intégrés gérant tous les aspects techniques des moyennes mobiles, vous faisant gagner du temps et vous évitant les tâtonnements.

Parfait pour tous les styles de trading :

1. Trading à long terme ? Utilisez-le sur des unités de temps plus longues pour une confirmation de tendance plus forte et de meilleurs profits.

2. Scalping à court terme ? Appliquez-le sur des unités de temps inférieures à H1, en tenant compte du bruit du marché pour des résultats optimaux.

NOUVEAU ! Fonctionnalités mises à jour :

1. Alertes en temps réel lors du croisement des moyennes mobiles : ne ratez plus jamais une opportunité !

2. Signaux de trading exploitables : sachez s'il faut acheter ou vendre au moment du croisement.

3. Informations d'entrée précises : recevez des alertes avec les niveaux de prix exacts (demande ou achat) pour passer votre ordre en toute confiance.

Que vous développiez votre premier compte de trading ou que vous complétiez une stratégie professionnelle, cet indicateur est un outil fiable qui offre une valeur ajoutée constante.

Prêt à trader en mode automatique ?

Passez à la vitesse supérieure avec les versions automatisées de cette stratégie sous forme de conseiller expert :


Il compte intelligemment les chandeliers après chaque croisement pour confirmer la dynamique et filtrer les faux signaux, garantissant ainsi que vos entrées sont basées sur une continuation de tendance solide plutôt que sur du bruit, 24 h/24 et 7 j/7.

Idéal si vous préférez une approche entièrement automatisée basée sur une logique éprouvée de moyennes mobiles.


Une automatisation plus avancée, conçue spécifiquement autour de l'indicateur MAs COMBO. Elle utilise la même logique de croisement, mais y ajoute la gestion des risques, les stops suiveurs et la prise en charge de plusieurs paires pour des performances accrues.

Ces deux EA sont conçus pour reproduire la précision de l'indicateur tout en exécutant les transactions automatiquement : aucune intervention manuelle n'est requise !


Découvrez la liberté du trading automatisé, basé sur la même stratégie éprouvée et fiable que celle qui sous-tend l'indicateur.

Conclusion
L'indicateur MAs COMBO est un outil indispensable pour les traders qui recherchent clarté, cohérence et simplicité dans l'identification des croisements de moyennes mobiles.

Que vous tradiez manuellement ou préfériez l'automatisation, cet indicateur et ses EA associés forment une combinaison gagnante : une logique éprouvée, des performances optimales sans intervention humaine et des résultats concrets.

Obtenez l'indicateur MAs COMBO dès aujourd'hui et associez-le à ses EA pour libérer tout votre potentiel de trading !
