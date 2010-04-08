TrendCrossover EA

Description du produit

Cet Expert Advisor (EA) est idéal pour les traders souhaitant une approche systématique et disciplinée du trading, éliminant les prises de décision émotionnelles et garantissant une exécution cohérente des transactions.





Avantages

Trading automatisé : L’EA élimine toute intervention manuelle, vous permettant de trader 24 h/24 et 5 j/7 sans surveillance des marchés.





Gestion des risques : Des niveaux fixes de stop loss et de take profit garantissent un contrôle du risque, tandis que le stop suiveur verrouille les profits.





Filtre RSI : Ajoute un niveau de confirmation supplémentaire, réduisant les faux signaux et améliorant la précision des transactions.





Protection des capitaux propres : L’EA arrête de trader dès que vos capitaux propres triplent, préservant ainsi vos profits.





Pourquoi choisir cet EA ?

Simplicité : Facile à configurer et à utiliser, même pour les débutants.





Fiabilité : Conçu avec des fonctionnalités robustes de gestion des risques pour protéger votre capital.





Flexibilité : Des paramètres personnalisables vous permettent d’adapter l’EA aux différentes conditions de marché.





Cohérence : Automatise une stratégie croisée éprouvée, garantissant un trading discipliné.





Idéal pour

Les traders à la recherche d'une solution entièrement automatisée.





Ceux qui privilégient une approche systématique du trading.





Les traders débutants comme expérimentés qui souhaitent gagner du temps et réduire leur émotion.





Commencez dès aujourd'hui

Achetez l'EA, associez-le à votre graphique et laissez-le gérer vos transactions. Grâce à ses fonctionnalités avancées et ses paramètres personnalisables, cet EA est un outil puissant pour obtenir des résultats constants sur le marché du Forex.