Velora
- Experts
- Ahmad Aan Isnain Shofwan
- Version: 1.0
- Activations: 9
Velora est un Expert Advisor de haute qualité conçu à partir du cœur d'Instant Volatility Breakout (IVB), avec un moteur de grille adaptatif, une logique de suivi dynamique, des mécanismes de clôture partielle et des entrées automatisées basées sur la volatilité.
Conçu pour les traders recherchant un mélange d'agressivité, de sécurité et d'adaptabilité, Velora n'est pas seulement réactif, il est réactif.
Points forts principaux
Moteur de rupture IVB : détecte les sursauts de momentum à fort impact à l'aide de filtres de volatilité et de momentum raffinés (ROC, ATR, Keltner, Volume).
Système de réseau adaptatif :
- Espacement de grille fixe ou adaptatif (basé sur l'ATR)
- Dimensionnement progressif des lots avec multiplicateur personnalisable
- Soutien de couverture et de non-couverture
- Logique de réseau vérifiée en termes d'intégrité pour la sécurité et la cohérence
Système de suivi automatisé :
- Ajustements d'arrêt basés sur l'ATR
- Take Profit dynamique en aval
- Clôture partielle à des niveaux de profit configurables
Connaissance du marché :
- Filtres intégrés pour les marchés de gamme utilisant SMA, ATR, ADX
- Confirmation de l'élan basée sur le ROC
Protection intégrée contre les baisses de capital : ferme instantanément les positions si la baisse des capitaux propres dépasse un pourcentage défini.
Interface utilisateur complète du tableau de bord :
- Statistiques commerciales complètes, niveaux de grille, exposition au risque
- Indicateurs de l'état du marché et clarté du signal
Panneau de boutons : saisie manuelle rapide des transactions, options de fermeture et ajustements TP/SL.
Points forts techniques
- Prend en charge tous les symboles et toutes les périodes (optimisé pour M5 et M15)
- Fonctionne avec des courtiers à 4/5 chiffres
- Aucun indicateur externe requis – entièrement intégré
- Entièrement automatisé et rétrotestable avec mode visuel
Meilleurs cas d'utilisation
- Actifs à forte volatilité comme XAUUSD, BTCUSD, NAS100, US30
- Cycles de marché allant de la hausse à la baisse
- Les traders à la recherche de stratégies de grille avec des systèmes de suivi fiables
Recommandation
- Utiliser avec des courtiers ECN à faible spread
- VPS recommandé pour des performances optimales
- Préréglages spécifiques aux symboles (XAUUSD, BTCUSD, NASDAQ) disponibles sur demande
Excellent EA, and good assistance, I recommend it, the developer is an honest and human person and always assistance. This EA has a good management in itself allowing to set stop loss and TP based on your strategy, recommended !!! Ottimo Ea , e una buona assistenza , lo consiglio , lo sviluppatore è una PERSONA ONESTA ed UMANA e da sempre assistenza . Questo EA ha di per se una buona gestione permettendo di impostare degli STOP LOSS e TP in base alla propria strategia , Consigliato !!!