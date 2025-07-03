Velora EA – Grille et système de rupture adaptatif

Velora est un Expert Advisor de haute qualité conçu à partir du cœur d'Instant Volatility Breakout (IVB), avec un moteur de grille adaptatif, une logique de suivi dynamique, des mécanismes de clôture partielle et des entrées automatisées basées sur la volatilité.

Conçu pour les traders recherchant un mélange d'agressivité, de sécurité et d'adaptabilité, Velora n'est pas seulement réactif, il est réactif.

Points forts principaux

Moteur de rupture IVB : détecte les sursauts de momentum à fort impact à l'aide de filtres de volatilité et de momentum raffinés (ROC, ATR, Keltner, Volume).

Système de réseau adaptatif :

Espacement de grille fixe ou adaptatif (basé sur l'ATR)

Dimensionnement progressif des lots avec multiplicateur personnalisable

Soutien de couverture et de non-couverture

Logique de réseau vérifiée en termes d'intégrité pour la sécurité et la cohérence

Système de suivi automatisé :

Ajustements d'arrêt basés sur l'ATR

Take Profit dynamique en aval

Clôture partielle à des niveaux de profit configurables

Connaissance du marché :

Filtres intégrés pour les marchés de gamme utilisant SMA, ATR, ADX

Confirmation de l'élan basée sur le ROC

Protection intégrée contre les baisses de capital : ferme instantanément les positions si la baisse des capitaux propres dépasse un pourcentage défini.

Interface utilisateur complète du tableau de bord :

Statistiques commerciales complètes, niveaux de grille, exposition au risque

Indicateurs de l'état du marché et clarté du signal

Panneau de boutons : saisie manuelle rapide des transactions, options de fermeture et ajustements TP/SL.

Points forts techniques

Prend en charge tous les symboles et toutes les périodes (optimisé pour M5 et M15)

Fonctionne avec des courtiers à 4/5 chiffres

Aucun indicateur externe requis – entièrement intégré

Entièrement automatisé et rétrotestable avec mode visuel

Meilleurs cas d'utilisation

Actifs à forte volatilité comme XAUUSD, BTCUSD, NAS100, US30

Cycles de marché allant de la hausse à la baisse

Les traders à la recherche de stratégies de grille avec des systèmes de suivi fiables

Recommandation

Utiliser avec des courtiers ECN à faible spread

VPS recommandé pour des performances optimales

Préréglages spécifiques aux symboles (XAUUSD, BTCUSD, NASDAQ) disponibles sur demande



