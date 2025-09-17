Velrix for MT5

Votre compagnon ultime sur le marché des Forex. Focalisé exclusivement sur la paire de trading EURUSD, Velrix exploite la puissance de H1, le cadre temporel optimal, pour naviguer dans les complexités du marché. Il est méticuleusement conçu pour se lancer dans le trading de portée, s'immergeant profondément dans les subtilités des mouvements et des modèles du marché.

Stratégie Velrix : bien que nous ne puissions pas partager de détails précis, voici les bases : Velrix tire parti des canaux de prix, identifiant les limites de prix clés où les mouvements du marché sont susceptibles de se renverser ou de casser. En analysant les limites supérieures et inférieures du canal de prix, il garantit des points d'entrée précis, capitalisant sur les rebonds de prix entre ces niveaux ou les percées pour la continuation de la tendance. Associé à 20 ans de données historiques, il analyse des modèles rares (à la fois des modèles de bougies et des indicateurs propriétaires) pour prendre la meilleure décision pour chaque trade.


Link to instructions Manual blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/757126

Link to our channel: https://www.mql5.com/en/channels/fxbots2024


Symbole
 EURUSD
Cadre temporel
 H1
Stratégie
 Stratégie de canal de prix
Comptes financés adaptés (défis de sociétés de prop)
 Oui
Paramètres de risque ajustables
 Oui
Diviser les trades pour minimiser le risque
 Oui
Filtre de nouvelles
 Oui


Nous comprenons les défis auxquels les traders sont confrontés, surtout lorsqu'ils tentent de répondre aux exigences strictes des défis de sociétés de prop. C'est là que Velrix brille, offrant un avantage de soutien pour naviguer avec succès à travers ces épreuves. C'est comme avoir un trader expérimenté à vos côtés, fournissant des informations et des stratégies pour vous aider à progresser.

Velrix n'est pas simplement un autre outil ; c'est une solution sophistiquée élaborée avec une multitude de détails pour garantir qu'elle prenne les meilleures décisions de trading possibles pour vous.


Veuillez noter que, bien que Velrix soit conçu pour fonctionner avec diligence et précision, il est important de comprendre que le monde du trading Forex est intrinsèquement imprévisible.

Rappelez-vous, la valeur de Velrix reflète ses capacités et l'intense effort investi dans son développement. Pour maintenir son exclusivité et son efficacité, nous prévoyons d'augmenter progressivement le prix. Cette approche est conçue pour modérer la base d'utilisateurs, garantissant que chaque trader qui choisit Velrix puisse bénéficier de son plein potentiel sans le risque de surpopulation.

Velrix est plus qu'un simple robot Forex ; c'est un phare d'espoir pour les traders visant le succès sur le marché volatile de l'or. Son engagement à aider dans les défis de sociétés de prop, associé à son focus stratégique sur le H1 et le trading de portée, en fait un atout précieux pour tout trader sérieux. Découvrez la différence avec Velrix et élevez votre parcours de trading vers de nouveaux sommets.

*Assurez-vous de lire les instructions dans le post de blog avant de l'exécuter.

*Assurez-vous de m'envoyer un message après l'achat pour vous ajouter à mon canal Telegram afin d'obtenir les dernières nouvelles et cadeaux gratuits.

   


