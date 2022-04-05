AutoPilot Easy Panel

Autopilot Easy Panel: Lo esencial para un trading eficaz

Diseñado para simplificar tu trading, el Autopilot Easy Panel es la herramienta ideal para traders que desean aumentar la eficiencia sin perderse en funcionalidades complejas. Desarrollado por expertos del mercado, te proporciona las herramientas esenciales para una gestión óptima de tu dinero y posiciones. Una experiencia de usuario cuidadosamente elaborada y una interfaz intuitiva te permiten concentrarte en lo más importante: tus trades.

Características Clave:

  • Preparación visual de trades con la herramienta Risk-Reward
  • Cálculo automático del tamaño de los lotes basado en el riesgo y la distancia del stop loss
  • Monitoreo y salida en Max Drawdown (característica esencial para monitorear desafíos o cuentas financiadas de Prop firms).
  • Botón de cancelación de órdenes, cierre automático por tipo (COMPRA o VENTA), movimiento a Breakeven.
  • Salida por Ganancia, Pérdida y porcentaje.
  • Dos riesgos ajustables que te permiten elegir la mejor opción antes de enviar el trade según las oportunidades del mercado y/o la volatilidad
  • Estadísticas de beneficios en 5 períodos


    • Autopilot Easy Panel significa el fin de los cálculos tediosos y los errores de juicio.
    Gana serenidad y eficiencia con esta herramienta indispensable para todo trader.

    ¡Aprovecha nuestra oferta especial de lanzamiento de $30 ahora!

