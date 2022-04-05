AutoPilot Easy Panel

Autopilot Easy Panel: O essencial para um trading eficaz

Projetado para simplificar seu trading, o Autopilot Easy Panel é a ferramenta ideal para traders que desejam aumentar a eficiência sem se perder em funcionalidades complexas. Desenvolvido por especialistas de mercado, fornece as ferramentas essenciais para uma gestão ideal do seu dinheiro e posições. Uma experiência do usuário cuidadosamente elaborada e uma interface intuitiva permitem que você se concentre no essencial: seus trades.

Funcionalidades-Chave:

  • Preparação visual dos trades com a ferramenta Risk-Reward
  • Cálculo automático do tamanho dos lotes com base no risco e na distância do stop loss
  • Monitoramento e saída no Max Drawdown (funcionalidade essencial para monitorar desafios ou contas financiadas de Prop firms).
  • Botão de cancelamento de ordens, fechamento automático por tipo (COMPRA ou VENDA), movimentação para Breakeven.
  • Saída por Ganho, Perda e porcentagem.
  • Dois riscos ajustáveis que permitem escolher a melhor opção antes de enviar o trade com base nas oportunidades do mercado e/ou volatilidade
  • Estatísticas de lucro em 5 períodos


    • Autopilot Easy Panel significa o fim dos cálculos fastidiosos e dos erros de julgamento.
    Ganhe serenidade e eficiência com esta ferramenta indispensável para todo trader.

    Aproveite nossa oferta especial de lançamento de $30 agora!

