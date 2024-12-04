Trendlines with Breaks Scanner MT4

Trendlines with Breaks Scanner est un outil de trading de pointe conçu pour aider les traders à identifier les tendances critiques et à détecter les cassures en temps réel. Grâce à des lignes de tendance générées automatiquement basées sur des points pivots, cet indicateur permet aux traders de saisir des opportunités de trading avec précision et confiance.

Voir la version pour MT5 à l’adresse :Trendlines with Breaks Scanner MT5

Voir plus de produits à : All Products

Caractéristiques clés

1. Détection des cassures en temps réel

  • Alertes de cassure : Soyez immédiatement averti lorsque le prix franchit une ligne de tendance. Les alertes intégrées garantissent que vous ne manquez jamais un mouvement critique du marché.
  • Détections sans repaint : Les cassures sont détectées lorsqu'elles se produisent, fournissant des signaux précis et fiables sans repaint.
2. Lignes de tendance automatiques et personnalisables
  • Lignes de tendance dynamiques : Lignes de tendance tracées automatiquement à partir de points pivots pour identifier les tendances sans effort.
  • Pente ajustable : Ajustez la pente des lignes de tendance pour qu'elles correspondent à votre stratégie de trading unique.
3. Méthodes multiples de calcul de la pente
  • ATR (Average True Range) : Produit des lignes de tendance stables et cohérentes, idéales pour les marchés peu volatils.
  • Stdev (Écart-type) : Parfait pour capturer les tendances sur des marchés très volatils.
  • Linreg (Régression linéaire) : Lignes de tendance modélisées statistiquement, idéales pour les analyses de tendance à long terme.
4. Scanner multi-devises et multi-échelles de temps
  • Scanner de paires : Surveillez et analysez plusieurs paires simultanément.
  • Détection multi-échelles : Identifiez les cassures à travers différents horizons temporels, des graphiques d'une minute aux intervalles quotidiens et hebdomadaires, offrant une flexibilité pour tous les styles de trading.
Comment utiliser

Trendlines with Breaks Scanner est compatible avec toute méthodologie de trading, permettant aux traders de détecter les cassures et d’anticiper les mouvements futurs des prix.

Précision accrue avec les méthodes de calcul de la pente
  • ATR : Fournit des lignes de tendance stables avec moins de faux signaux.
  • Stdev : Optimisé pour les marchés volatils, capturant les changements rapides de tendance.
  • Linreg : Idéal pour les prévisions de tendance à long terme et stables.
Personnalisation du repaint
  • Mode par défaut : Les lignes de tendance sont repaintées (décalées dans le passé) pour analyser l'évolution historique des prix.
  • Mode en temps réel : Désactivez le repaint pour des mises à jour en temps réel des lignes de tendance et la détection des cassures.
Aperçu des paramètres
Paramètre Description
Longueur Définit la période du point pivot pour la génération des lignes de tendance.
Pente Règle l'inclinaison des lignes de tendance. Les valeurs supérieures à 1 créent des lignes plus inclinées.
Méthode de calcul de la pente Choisissez la méthode de calcul de la pente : ATR, Stdev ou Linreg.
Repaint Activez ou désactivez le repaint pour passer entre l'analyse historique et en temps réel des lignes de tendance.
Paramètres du scanner Choisissez des paires de devises spécifiques pour scanner les signaux de cassure.
Alertes Activez les alertes pour la détection des cassures en temps réel.
Pourquoi choisir Trendlines with Breaks Scanner ?

Trendlines with Breaks Scanner est plus qu’un simple outil de lignes de tendance : c’est votre assistant complet de trading. Avec ses alertes de cassures en temps réel, ses fonctionnalités personnalisables et ses capacités de scan multi-devises, cet indicateur vous garantit de rester en avance dans un marché en constante évolution.

Que vous soyez un trader intraday ou un investisseur à long terme, cet outil fournit les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées et maximiser votre potentiel de trading.


Avis 2
Holger Schiemann
182
Holger Schiemann 2025.07.12 20:02 
 

fine and usefule tool

XANKEEZ
879
XANKEEZ 2025.01.03 10:03 
 

i've found significant success combining Trendline with Breaks with Kalman Trend Levels. Kalman helps me identify the primary market direction, while Trendline with Breaks provide precise entry and exit signals. a big thanks to the author for hard work!

Répondre à l'avis