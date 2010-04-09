Prop Firm Guardian

Prop Firm Guardian PRO - Equity Protector

Réussissez vos challenges Prop Firm en automatisant votre discipline.

La cause principale d'échec en trading financé n'est pas la stratégie, mais la gestion du risque. Atteindre la Perte Journalière Max (Daily Drawdown) par erreur ou émotion est fatal.

Prop Firm Guardian PRO est votre filet de sécurité automatique. Il surveille l'équité de votre compte en temps réel et coupe tout AVANT que la limite ne soit franchie.

🛡️ FONCTIONNEMENT

Cet utilitaire fonctionne sur votre terminal MT5 et surveille votre P&L flottant. Il n'ouvre pas de positions, il protège votre capital.

  1. Protection du Capital : Ferme TOUTES les positions et supprime les ordres si la Perte Journalière est atteinte.

  2. Sécurisation des Gains : Clôture votre journée automatiquement une fois l'objectif de profit atteint.

  3. Anti-Overtrading : Vous force à arrêter de trader une fois les limites touchées.

⚙️ FONCTIONNALITÉS CLÉS

  • Hard Stop Perte Journalière : Définissez votre limite en % ou en argent (ex: 500€).

  • Objectif de Profit (Target) : Sécurisez vos gains du jour automatiquement.

  • Protection Drawdown Total : Surveille le drawdown global du compte.

  • Dashboard Visuel Pro : Panneau "Dark Mode" déplaçable avec barre de progression pour visualiser votre risque restant.

  • Bouton Panique : Fermeture d'urgence de toutes les positions en un clic.

  • Alertes : Notifications mobile en cas de clôture forcée.

📊 PARAMÈTRES

--- LIMITES DE RISQUE ---

  • DailyLossLimitPercent : Perte max journalière en % (ex: 4.0).

  • DailyLossLimitMoney : Perte max journalière en devise (ex: 1000.0). Mettre 0 pour désactiver.

  • DailyProfitTarget : Objectif de gain journalier en %.

--- PROTECTION COMPTE ---

  • MaxAccountDrawdown : Limite de drawdown total du compte (%).

--- CALCUL ---

  • IncludeCommissionsSwaps : True pour inclure les frais réels (recommandé pour Prop Firms).

💡 RECOMMANDATIONS

  • Installation : Glissez l'EA sur UN SEUL graphique (n'importe lequel). Il surveillera tout le compte.

  • VPS : L'utilisation d'un VPS est fortement recommandée pour une protection 24h/24.

  • Test : Testez toujours sur un compte Démo pour comprendre le fonctionnement avant le réel.

Note : Cet outil est une aide à la gestion du risque et ne garantit pas la réussite d'un challenge.


