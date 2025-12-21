Your Accountant

Cette fois, je fournirai un conseiller pour le scalping. Oui, oui, c'est le scalping, car dans sa stratégie, il n'y a rien d'autre. Scalping, principalement, il est engagé dans le graphique horaire H1, mais, vous pouvez le mettre sur d'autres périodes. Mais sur le graphique journalier, il ne travaillera pas, puisque son travail est calculé sur les bougies, sur les bougies de jour, qui sur le graphique journalier est tout-un et le conseiller ne danse pas avec quoi. Dans les paramètres du conseiller, il existe des paramètres Morning et Evening qui sont responsables du temps de travail du conseiller, de quel moment et à quelle heure le conseiller négociera. Pourquoi un comptable? Parce que vous devrez compter un peu la différence, ce qui dépendra de vos désirs. Le patient gagne-c'est un fait. La stratégie du conseiller est facile et claire comme un jour blanc. Et ne pense pas que c'est moi qui l'ai inventée. Très probablement, et ici, je suppose que beaucoup de gens connaissent cette stratégie, car de nombreux courtiers interdisent d'exposer un grand nombre d'ordres en attente et exposent une limite aux ordres en attente. Et je ne plaisante pas. Je l'ai seulement montré et mis en œuvre dans le conseiller - par programme, une sorte de stratégie - spread. Autrement dit, il y a deux ordres en attente à une certaine distance du prix actuel, l'un d'eux est Buy Stop, et l'autre est Sell Limit, ou Sell Stop, et l'autre est Buy Limit... . Et bien sûr, avec Stop Loss et voici la distance entre la clôture d'un ordre sur Stop Loss, et l'autre avec le bénéfice et la déduction du bénéfice de la perte, et constituera votre bénéfice final. Sur cette base, il est nécessaire de traiter scrupuleusement les paramètres du conseiller et de tout calculer soigneusement. Et bien sûr, exécutez ce conseiller, qui vous apportera votre profit. Dans les captures d'écran, je vais vous montrer comment pour l'année 3 avec l'aide de ce conseiller ayant seulement sur son compte de 500 dollars, il sera possible de gagner un million de dollars. Martingale n'a pas de conseiller, mais il y a une augmentation du lot lorsque le conseiller double le solde(capital) de son compte et que vous devez le désactiver dans les paramètres, dans le paramètre: IncreaseLot mettre zéro - 0.

Dans les captures d'écran, sur trois paires de devises - c'est GBPJPY, GBPUSD et USDJPY, j'ai montré comment vous pouvez avec l'aide de ce conseiller pour trois ans pour gagner un million de dollars sur chaque paire séparément, ayant initialement sur le compte de seulement cinq cents dollars. Dans les paramètres du conseiller, dans le champ _ _ Symbol, il sera nécessaire de spécifier la fenêtre de la paire de devises dans le terminal - cela devrait être fait pour qu'il n'y ait pas de conflits entre les conseillers. Ici, je comprends que vous pouvez ajuster le processus de combien de conseillers seront disponibles pour l'acheteur après l'achat. Je laisse le nombre 5 par défaut.

La paire de devises XAUUSD- ' c'est une histoire séparée et puis le conseiller a gagné plus de 12 millions de dollars en 3 ans. Pour cette paire de devises, j'augmente toutes les distances dans les paramètres et, par exemple, si la paire de devises GBPUSD Stop Loss est égal à 50 points, alors sur la paire XAUUSD je fais Stop Loss en points 500, c'est-à-dire que je multiplie tout par 10 et regarde ce qui va se passer. Là, dans la capture d'écran, j'ai également montré les paramètres du conseiller pour l'année 3 sur cette paire de devises et le revenu du travail de ce conseiller sur cette paire de devises XAUUSD...

PS: hier, quand j'Ai fait des captures d'écran et a conduit le conseiller sur les paires de devises, j'ai remarqué que les paires de devises où il y a une monnaie japonaise presque peu de bénéfices en raison du fait qu'il n'y a pas de gros acheteurs où vous pouvez utiliser Thrall ordres à l'équilibre et pas mal de gagner sur une transaction et déjà à la toute fin remarqué quand quand passé le testeur avec la paire de devises GBPJPY, qui est le marché des changes japonais sur le cours de sa majorité se déplace de la bourse américaine à la bourse asiatique et je l'année Dernière mis là le temps de négociation avec 5 heures du matin. Qu'ai-je vu? Oui, le fait qu'il avait raison et que tous les grands joueurs étaient dans la poche du conseiller et ici au lieu d'un million, il a fait un bénéfice de plus de deux millions pour l'année...


"- Advisor Settings -"
input double Lots     = 0.2; volume de transaction standard
input int StopLoss    = 200; distance du prix d'ouverture de l'ordre à laquelle l'ordre sera fermé à perte
input int Slippage    = 50; glissement
input int Magic       = 3030; numéro d'ordre magique du conseiller

 "Guardian of the Working Window"
input string __Symbol = ""; symbole de la paire de devises de la fenêtre du terminal dans 
                            lequel le conseiller fonctionnera

"- Order Trawl -"
input int PlusPoints  = 100; distance Stop Loss du cours de clôture actuel de l'ordre à l'équilibre
input int TralingStep = 10; distance minimale entre le prix d'ouverture de l'ordre et 
                            le Stop Loss à l'équilibre
input bool trall      = false; nous permettons à Stop Loss de se déplacer au-delà du prix 
                               actuel à l'équilibre

"- Setting Postponements -"
input int buystop     = 100; distance d'ouverture d'un ordre d'achat stop à partir du prix actuel
input int selllimit   = 100; distance d'ouverture de l'ordre sell limit à vendre par rapport au prix actuel
input int sellstop    = 100; distance d'ouverture d'un ordre sell stop à vendre par rapport au prix actuel
input int buylimit    = 100; distance d'ouverture d'un ordre buy limit à partir du prix actuel
input int distance    = 500; distance des ordres en attente ouverts si le prix actuel 
                             a changé sa tendance et n'a pas ouvert les ordres en attente, ce qui serait 
                             fermer ces ordres en attente et les ouvrir à un nouveau plus proche de l'ordre 
                             actuel prix

"Setting the time"
input int Morning     = 8; à partir de quelle heure le conseiller commencera-t-il à ouvrir les mandats
input int Evening     = 17; à quelle heure le conseiller cessera-t-il d'ouvrir les mandats

 "- Closing orders -"
input double clos     = 10; le bénéfice du conseiller atteint par lequel il fermera tous ses ordres
input bool deleteAll  = false; efface l'écran graphique de l'autre monde

"Supplement"
input double IncreaseLot = 0.00; augmenter le volume de l'ordre si le conseiller double son montant initial 
                                 le capital, alors il est au volume du volume spécifié et ajoutera 
                                 constamment le montant spécifié lorsque le capital du conseiller sera 
                                 doublé.
Plus de l'auteur
AdvisorPanel
Iurii Kuksov
Utilitaires
Bonjour à tous.  Je veux vous dire, un peu, à propos de ce panneau pour le commerce sur le marché des changes financiers. Le panneau est écrit dans le langage de programmation MQL4 et est conçu pour aider à ouvrir des ordres de marché sur des positions spécifiques. Cela fonctionne, à la fois avec des ordres normaux et avec des ordres en attente. C'est-à-dire, ouvre des ordres de vente et d'achat, tels que Buy, Sell, BuyLimit, SellLimit, BuyStop, SellStop. Et ouvre également un réseau d'ordres e
SpiderNotKnowWeb
Iurii Kuksov
Experts
This Expert Advisor uses Moving Average with certain parameters to open orders. He will always open the first deal to buy, but, with certain settings, he can only open deals to sell. To close orders, he uses a profit after which he will close all orders and start his work again. So far, it works as a Martingale and as a networker. extern double Lots                 = 0.20 ; - - From this parameter, which is the value of the currency at which you will to trade, the Expert Advisor begins its work.
BreakingTrend
Iurii Kuksov
Experts
The Breaking Trend ADVISOR opens the first position only to buy an order. Next, he looks at if the price goes to a loss, then at a certain loss distance he puts a pending Stop Order Sell for sale with an increased lot in order to cover the loss and fix the profit when closing buy and sell orders. And then the whole trade actually takes place with this logic. These are the settings of the advisor: -- LOT --- extern double lots                       = 0.2 ; - this parameter is responsible for th
CalorieGetter
Iurii Kuksov
Experts
Ce conseiller est en fait une martingale et ne fonctionne que pour les ordres d'achat AVEC Magic1. Pour tous les autres Oder, le tralling ne fonctionne pas. En fonction du paramètre EnteringMarket, le conseiller ouvrira les mandats sont moins fréquents, ou plus fréquents. Cela dépend de la distance des moyennes mobiles les unes des autres et plus cette distance est grande, plus l'ordre d'achat sera ouvert moins souvent. Le sens de la stratégie est simple: un ordre d'achat est Ouvert, et déjà en
MartinZ
Iurii Kuksov
Experts
C'est un conseiller ordinaire travaillant sur le système martingale. Expose les ordres en fonction de l'intersection du prix moyen. Ici, il faut dire que le cours de clôture avec un bénéfice après l'ouverture du deuxième et des ordres suivants, par exemple, sur la vente est mesurée en points et ne compte pas. C'est-à-dire que vous devrez vous-même chasser le conseiller dans le testeur de stratégie et préparer ses paramètres correctement à l'une ou l'autre paire de devises, etc. courtier. extern
MartinZDouble
Iurii Kuksov
Experts
Le conseiller travaille sur le système martingale. Il ouvre sur le calendrier Moving Average. Pour ouvrir utilise PERIOD M15 et différents la période de calcul du prix et avec un changement différent. Ici, il faut dire que le cours de clôture avec un bénéfice après l'ouverture du deuxième et des ordres suivants, par exemple, sur la vente est mesurée en points et ne compte pas. C'est-à-dire que vous devrez vous-même chasser le conseiller dans le testeur de stratégie et préparer ses paramètres cor
MyAreExpectingTrend
Iurii Kuksov
Experts
Ici, ce conseiller n'a pas de numéros magiques. Une sorte-c'est un inconvénient, car il ne sera pas possible ouvrez deux ou plusieurs conseillers dans le même terminal, car ils vont interférer les uns avec les autres. Mais sur différents terminauxcela ne se produira pas. Dans le code lui-même, ils le sont, car le conseiller fonctionne et utilise dans sa logique numéros d'ordre exclusivement magiques. C'est-à-dire-cela fait partie de la logique du travail des conseillers et sans elle ni comment.
MyAreExpectingTrendDouble
Iurii Kuksov
Experts
Ce conseiller est la suite de la première, mais, il ouvre plusieurs fois plus de mandats. Pourquoi ? Parce que je lui ai Ajouté contrôler la recherche de tendance avec des ordres en attente. Autrement dit, il se souvient dans quelle direction le prix se déplace et, où et pourquoi il a ouvert le dernier mandat... et de cette façon, ce conseiller va toujours dans la bonne direction. Le seul inconvénient est que vous ne le configurez pas correctement et que vous le faites fonctionner avec ces param
BearAcceptsProtection
Iurii Kuksov
Experts
La logique du travail de ce conseiller est très ordinaire. Pour entrer sur le marché, il utilise des moyennes mobiles Moving Average avec des valeurs différentes et sur la base de ces ratios ouvre, ouvre toujours la première transaction d'achat. Et déjà sur la base d'elle et de son comportement construit le modèle suivant de son comportement. A savoir... dans le conseiller n'utilise pas Take profit et Stop Loss, mais ferme les ordres pour atteindre un certain bénéfice avec l'indication dans les
MakingAssistantNetworker
Iurii Kuksov
Utilitaires
C'est un panneau commun qui expose un réseau d'ordres d'achat et de vente. Ferme cet ordre de conseiller sur le bénéfice défini dans les paramètres. Ensuite, il y a un paramètre et appelé Ladder qui comprend que la distance entre les ordres commencent à augmenter par les points spécifiés par le paramètre ladder (ici, dans les paramètres de base est de 10 points) signifie le deuxième ordre de 10 points, le troisième ordre de 20 points, le quatrième ordre de 40 points, etc. Ensuite, ce qui est i
CrocodileHunting
Iurii Kuksov
Experts
яяяя 1 . "Opening Orders" extern double Lots      = 0.2 ;   extern int Slippage     = 50 ;   extern int Magic1       = 1911 ; extern int FirstBuy     = 100 ;   extern int NextOrderBuy = 300 ;   //--- //                       2 . "Order Opening Time" extern int Include   = 1 ; extern int TheSwitch = 15 ; //--- // 3 . "Increasing the lot" extern double mnogitb = 3.0 ; extern double mnogits = 2.0 ; //--- //                       4 . "Sell Order Network Settings" extern bool grids                   
CrocodileChangingTrend
Iurii Kuksov
Experts
zzzz "Opening Orders" ; extern double Lots             = 0.2 ; extern int Slippage            = 50 ; extern int Magic1              = 1911 ; extern int Magic2              = 1912 ; extern int FirstBuyOne         = 3 ; extern int FirstBuyTwo         = 0 ; extern int FirstBuyThree       = 1 ; extern int OpeningDistanceBuy  = 100 ; extern int NextOrderBuyOne     = 100 ; extern int FirstSellOne        = 1 ; extern int FirstSellTwo        = 3 ; extern int FirstSellThree      = 1 ; extern int OpeningD
MosquitoBite
Iurii Kuksov
Experts
Le conseiller négocie en fonction des paramètres... agressif n'est pas agressif - ici, comment vous le configurez, alors il va commercer. Que faut-il mettre en évidence dans sa stratégie? Et le fait que le conseiller ouvre la transaction comme ça... Si vous ouvrez une transaction d'achat sur les paramètres spécifiés, puis à travers certains éléments dans les paramètres, si dès qu'il y aura un signal de vente de vente, puis en dessous des ordres d'achat, il ouvrira une transaction de vente. Et ex
Singing Snake About Trend
Iurii Kuksov
Experts
Ce conseiller est sur l'idée de martingale, mais pas tout à fait martingale. Au début, je voulais cacher sa logique,mais je vais entrer dans le fait que je suis avec les paramètres encore en partie à révéler ses caractéristiques et en un seul endroit devra spécifier ses paramètres que les acheteurs n'ont pas de confusion dans la logique, comme les programmeurs, à mon avis, un peu différent des gens ordinaires par leur logique de la pensée, et c'est pour cela, personnellement, je vais essayer de
Bremen Town Musicians Break The Trend
Iurii Kuksov
Experts
Pourquoi la couverture? Parce que ce conseiller avec sa stratégie va essayer de garder votre investissement investi. C'est pour cette raison que ce conseiller n'utilise pas stoploss et sa stratégie vise uniquement à gagner, et dans les situations critiques qui se produisent sur le marché des changes, il, en ouvrant la transaction, va essayer de garder votre capital. Sur le graphique de la capture d'écran sur la paire de devises XAUUSD, vous pouvez voir exactement à quel moment le conseiller est
That Day
Iurii Kuksov
Indicateurs
L'indicateur est ordinaire dans sa création. Il calcule les hauts, les bas et les compare au prix moyen. La seule chose dont il est beau, c'est qu'il compare les paramètres du jour passé avec ceux du jour présent et c'est pour cela que je l'ai appelé "ce jour-là". Il a été développé pour une période de temps h1 - heure. Et c'est sur lui qu'il se comporte correctement. Dans les paramètres, il est facile le Paramètre: length détermine le prix moyen. Le paramètre: prim spécifie le prix que l'indica
StrategySchedule
Iurii Kuksov
Indicateurs
Cet indicateur est une sorte de stratégie qui, à l'aide de lignes, construit ceux ou d'autres lectures de bougies qui aideront le commerçant dans ses calculs et le commerce. L'indicateur lui-même est la moyenne Mobile habituelle, qui est colorée en deux couleurs: clair et foncé, et montre ainsi au trader la nature du comportement du marché dans la situation actuelle à un moment donné et, en fonction de la lecture de la couleur, indique quelles transactions à ce stade du temps est le mieux ouve
Wax Candle
Iurii Kuksov
Experts
Le conseiller négocie par niveau. C'est - à - dire, dans les paramètres du conseiller, les niveaux sont définis: matin-c'est à quel moment les niveaux seront calculés, evening-c'est à quel moment les calculs seront effectués, et c'est pendant cette période que le conseiller calculera les hauts et les bas de la fermeture et de l'ouverture des barres, et seulement après cela, il ouvrira les ordres d'arrêt en attente un au-dessus du maximum pour l'achat et un en dessous du minimum pour la vente. Le
Wizard Collects Cones
Iurii Kuksov
Experts
Le conseiller calcule les grands joueurs sur le marché, conclut que les grands joueurs sont prêts à parier et à ce stade, le conseiller ouvre deux ordres d'arrêt différés pour acheter et vendre avec stoploss, puisque le grand joueur sur le marché peut ne pas être seul et qui dans quelle direction va tirer la couverture ne sait pas?!, pour cela, il est souhaitable que stoploss établisse un minimum, car si le prix actuel se déroule et qu'un grand joueur met tout sur la victoire, il est préférable
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis