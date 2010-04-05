Darwinex Obtain Funding

Obtain Funding Darwinex

Un asesor experto diseñado para cuentas de Darwinex teniendo en cuenta sus reglas de drop y apalancamiento 1:10 .Diseñado especielmente para la gestión de activos de divisas.





Especializado para divisas en el eur usd por el bajo spread recomendación de métrica H1

Darwinex es una excelente plataforma y hemos creado este robot para trabajar expresamente con ella.

Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas.

El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, y el mercado de Forex es altamente volátil y puede ser impredecible.



