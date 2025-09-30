Glow Beyond Time Bienvenue dans une nouvelle ère du trading. Glow Beyond Time n'est pas juste un autre EA—c'est une solution sophistiquée conçue pour vous donner un avantage sur les marchés en constante évolution. Basé sur un cadre avancé, cet Expert Advisor combine des stratégies de pointe avec des systèmes de gestion des risques innovants, vous permettant de trader avec confiance et précision.

Early access pricing: 249. Just 3 users have purchased so far. Once 10 copies are sold, the price will change to 347.





Welcome to a new era of trading. Glow Beyond Time is not just another EA—it's a sophisticated solution designed to give you an edge in the ever-evolving markets. Built on an advanced framework, this Expert Advisor combines cutting-edge strategies with innovative risk management systems, allowing you to trade with confidence and precision.

"Le succès dans le trading consiste à gérer le risque tout en laissant les profits s'accumuler—Glow Beyond Time fait exactement cela, avec un accent sur la sécurité et la constance."

Le Cœur de la Stratégie

Glow Beyond Time excelle à détecter les retournements de tendance. En utilisant des indicateurs avancés et une analyse de l'action des prix, l'EA identifie quand une tendance prévalente perd de sa force, signalant un retournement imminent du marché. En entrant dans des trades à ces points de retournement critique, Glow Beyond Time vous permet de capturer des mouvements précoces avant que le marché ne change de direction. Les filtres MACD offrent une sécurité supplémentaire, garantissant que les faux signaux soient évités.

De plus, un système avancé de stop suiveur verrouille vos profits de manière dynamique à mesure que la tendance progresse. Ce stop suiveur s'adapte aux conditions du marché, assurant des baisses minimales tout en maximisant les rendements potentiels. En essence, Glow Beyond Time agit à la fois comme un suiveur de tendance et un gestionnaire de risque, optimisant chaque trade pour vous.

Aspect Détails Symbole US500 Intervalle de Temps M15 Système de Suivi de Tendance Oui, conçu pour capturer de fortes tendances du marché et les suivre jusqu'à ce que la tendance s'estompe. Filtres MACD Oui, intégrés pour une sécurité supplémentaire afin de garantir que seuls des trades à haute probabilité soient exécutés. Stop Suiveur Avancé Oui, conçu pour verrouiller les profits tout en minimisant les baisses, avec une adaptation dynamique aux conditions du marché. Paramètres de Risque Adjustables pour correspondre à votre style de trading et à votre appétit pour le risque. Blog

Glow Beyond Time est compatible avec une gamme de comptes de trading, y compris les défis de sociétés de prop trading, en faisant un choix idéal pour les traders cherchant à passer ces épreuves en toute confiance.

Avertissement : Glow Beyond Time ne doit être utilisé que sur un seul graphique pour éviter le chevauchement des trades. Cela garantit que l'EA fonctionne à son plein potentiel et ne duplique pas les trades sur plusieurs graphiques.

Comment Commencer Attachez Glow Beyond Time à votre graphique US500 M15. Configurez vos préférences de risque selon votre stratégie. Sortez et amusez-vous tout en laissant l'EA gérer le reste.

Que vous visiez la constance ou que vous essayiez de passer des défis de comptes financés, Glow Beyond Time a la technologie et la stratégie pour vous aider à atteindre vos objectifs de trading.

Remarque : Assurez-vous de nous contacter après l'achat pour recevoir votre accès gratuit à notre chaîne Telegram, où vous recevrez des conseils de trading exclusifs, des cadeaux et des mises à jour.



