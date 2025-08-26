Trader Legend AI
Trader Legend AI est un nouvel EA doté d'une technologie avancée. ... Il est important de noter qu'il s'agit d'un véritable scalper dont les profits seront réels, contrôlés par un take profit et un stop loss.
Votre argent sera ainsi protégé.
Aucune expérience en trading n'est requise : mon outil est conçu pour les débutants comme pour les experts. Il s'installe en deux clics et fonctionne comme un trader professionnel.
Après avoir acheté mon produit, contactez-moi pour obtenir la configuration optimale. Vous pouvez également consulter mes autres produits ici : MQL5.
Cette IA est principalement destinée aux personnes à la recherche d'une alternative et fonctionne 24h/24 et 5j/7. Le Forex et le XAUUSD sont disponibles tous les jours de l'année. C'est un marché très difficile, alors laissez l'IA s'en occuper.
LE PLUS IMPORTANT : CE TICKET N'EST PAS SENSIBLE AUX COURTIERS.
Voici quelques-unes des principales caractéristiques à souligner :
Signaux réels
Design élégant et performant
Manipulation des couleurs des chandeliers et des graphiques pour une lecture IA claire
Panneau d'information sur le déroulement de la stratégie
Environnements virtuels flottants où les profits et les pertes sont affichés clairement sur le graphique
Contrôle des risques pour investir
Protection du compte, par exemple, drawdown maximal dans le temps, spread maximal dans le temps, etc.
Contrôle des actualités importantes et inversement
GMT automatique
Récupération automatique des facteurs
Contrôle adaptatif de l'IA
Excellent contrôle des jours et des heures d'ouverture
Adaptation rigoureuse pour chaque courtier, l'utilisateur doit adapter progressivement ce paramètre pour comprendre son glissement
Contrôle de l'API des actualités
Informations sur les données requises
Symbole XAUUSD GOLD
Vitesse de connexion < 100 ms
Spread < 30
Type de compte : FAIBLE SPREAD TOUS ET COUVERTURE
Période : M30 minutes