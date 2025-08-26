Trader Legend AI est un nouvel EA doté d'une technologie avancée. ... Il est important de noter qu'il s'agit d'un véritable scalper dont les profits seront réels, contrôlés par un take profit et un stop loss.





Votre argent sera ainsi protégé.





Aucune expérience en trading n'est requise : mon outil est conçu pour les débutants comme pour les experts. Il s'installe en deux clics et fonctionne comme un trader professionnel.





Après avoir acheté mon produit, contactez-moi pour obtenir la configuration optimale. Vous pouvez également consulter mes autres produits ici : MQL5.





Cette IA est principalement destinée aux personnes à la recherche d'une alternative et fonctionne 24h/24 et 5j/7. Le Forex et le XAUUSD sont disponibles tous les jours de l'année. C'est un marché très difficile, alors laissez l'IA s'en occuper.





LE PLUS IMPORTANT : CE TICKET N'EST PAS SENSIBLE AUX COURTIERS.





Voici quelques-unes des principales caractéristiques à souligner :





Signaux réels





Design élégant et performant

Manipulation des couleurs des chandeliers et des graphiques pour une lecture IA claire

Panneau d'information sur le déroulement de la stratégie

Environnements virtuels flottants où les profits et les pertes sont affichés clairement sur le graphique

Contrôle des risques pour investir

Protection du compte, par exemple, drawdown maximal dans le temps, spread maximal dans le temps, etc.

Contrôle des actualités importantes et inversement

GMT automatique

Récupération automatique des facteurs

Contrôle adaptatif de l'IA

Excellent contrôle des jours et des heures d'ouverture

Adaptation rigoureuse pour chaque courtier, l'utilisateur doit adapter progressivement ce paramètre pour comprendre son glissement

Contrôle de l'API des actualités





Informations sur les données requises

Symbole XAUUSD GOLD

Vitesse de connexion < 100 ms

Spread < 30

Type de compte : FAIBLE SPREAD TOUS ET COUVERTURE

Période : M30 minutes



