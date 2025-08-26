Trader Legend AI, gelişmiş teknolojiye sahip yeni bir EA'dır. Yapay zeka ve makine öğrenimi tarafından manipüle edilen yeni teknoloji, burada XAUUSD fiyatının ve veritabanındaki Aralıkların karşılaştırılmasında çeşitlenir, böylece onu yapılandırır ve benzersiz bir scalping yapmak için olası potansiyel emirleri bulur.





Yapay zeka esas olarak sunucumuzla çalışır, fiyatı karşılaştırdığınızda, diğer piyasaları karşılaştırmak ve eşleştirmek için gerçek zamanlı olarak sunucumuzda tekrar karşılaştıracağı benzersiz bir teknoloji dahil ettik. Bu şekilde birkaç ağa danışacaktır





Sonraki Fiyat 499 $ sadece 3 kaldı





kaymayı zamana bağlı olarak karşılamak için dahili analiz, daha düşük sıralardaki kaymaların nerede olduğunu biliyorsak

günün başından sonuna kadar inanılmaz bir günlük analiz yapıyor





Strateji geliştirmemin, performansı optimize etmek ve daha da iyi hale getirmek için AI'nın kendi kendine adaptasyonunu ekleyerek yıllar içinde profesyonel bir tüccar olarak benim tarafımdan tasarlandığını belirtmek gerekir.





Bunun, kârların gerçek olacağı, kar al ve zararı durdur ile kontrol edileceği Gerçek Bir Scalper olduğu kesinlikle belirtilmelidir





bu şekilde paranız korunacaktır





Ticaret konusunda deneyime sahip olmanıza gerek yok, aracım yeni başlayanlar ve uzmanlar için tasarlanmıştır, profesyonel bir tüccar gibi işi yapacağı için 2 basit tıklamayla kurulur





Ürünümü satın aldıktan sonra, en iyi yapılandırmayı almamı isteyin, diğer ürünlerimi de burada görebilirsiniz MQL5





Bu AI, esas olarak alternatif isteyen ve "Forex" "XAUUSD" yılın her günü çalıştığı için 24/5 çalışan kişilere odaklanmıştır, bu çok zor bir piyasadır, bu yüzden AI'nın halletmesine izin verin.





EN ÖNEMLİ ŞEY, HERHANGİ BİR BROKERE DUYARLI OLMAMASIDIR





Vurgulanabilecek bazı temel özellikleri burada bir liste olarak sunacağım





Gerçek Sinyaller





yüksek kalite ve zarif tasarım performansı

temiz AI okuması için mum çubuğu ve grafik renk manipülasyonu

stratejinin çalışmasının nasıl gittiğine dair bilgi paneli

kâr ve zararların grafikte çok net bir şekilde gösterileceği yüzen sanal ortamlar

yatırım yapmak için risk kontrolü

hesap koruması, örneğin zamanla maksimum düşüş, zamanla maksimum spread vb.

büyük haber kontrolü ve tam tersi

Otomatik GMT

Otomatik Faktör Kurtarma

AI uyarlanabilir kontrol

Çalışma günleri ve saatleri üzerinde büyük kontrol

Herhangi bir broker için titiz uyarlama, kaymalarını anlamak için kullanıcı tarafından aşamalı olarak uyarlanması gerekir

Haber api kontrolü





Gereken Veri Bilgileri

Sembol XAUUSD ALTIN

Hız Bağlantı <100 ms

Spread <30 Spread

Tür Hesap DÜŞÜK SPREAD TÜMÜ VE HEDGE

Zaman Çerçevesi M30 Dakika



