Trader Legend AI
- Uzman Danışmanlar
- Nestor Alejandro Chiariello
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Trader Legend AI, gelişmiş teknolojiye sahip yeni bir EA'dır. Yapay zeka ve makine öğrenimi tarafından manipüle edilen yeni teknoloji, burada XAUUSD fiyatının ve veritabanındaki Aralıkların karşılaştırılmasında çeşitlenir, böylece onu yapılandırır ve benzersiz bir scalping yapmak için olası potansiyel emirleri bulur.
Yapay zeka esas olarak sunucumuzla çalışır, fiyatı karşılaştırdığınızda, diğer piyasaları karşılaştırmak ve eşleştirmek için gerçek zamanlı olarak sunucumuzda tekrar karşılaştıracağı benzersiz bir teknoloji dahil ettik. Bu şekilde birkaç ağa danışacaktır
Sonraki Fiyat 499 $ sadece 3 kaldı
kaymayı zamana bağlı olarak karşılamak için dahili analiz, daha düşük sıralardaki kaymaların nerede olduğunu biliyorsak
günün başından sonuna kadar inanılmaz bir günlük analiz yapıyor
Strateji geliştirmemin, performansı optimize etmek ve daha da iyi hale getirmek için AI'nın kendi kendine adaptasyonunu ekleyerek yıllar içinde profesyonel bir tüccar olarak benim tarafımdan tasarlandığını belirtmek gerekir.
Bunun, kârların gerçek olacağı, kar al ve zararı durdur ile kontrol edileceği Gerçek Bir Scalper olduğu kesinlikle belirtilmelidir
bu şekilde paranız korunacaktır
Ticaret konusunda deneyime sahip olmanıza gerek yok, aracım yeni başlayanlar ve uzmanlar için tasarlanmıştır, profesyonel bir tüccar gibi işi yapacağı için 2 basit tıklamayla kurulur
Ürünümü satın aldıktan sonra, en iyi yapılandırmayı almamı isteyin, diğer ürünlerimi de burada görebilirsiniz MQL5
Bu AI, esas olarak alternatif isteyen ve "Forex" "XAUUSD" yılın her günü çalıştığı için 24/5 çalışan kişilere odaklanmıştır, bu çok zor bir piyasadır, bu yüzden AI'nın halletmesine izin verin.
EN ÖNEMLİ ŞEY, HERHANGİ BİR BROKERE DUYARLI OLMAMASIDIR
Vurgulanabilecek bazı temel özellikleri burada bir liste olarak sunacağım
Gerçek Sinyaller
yüksek kalite ve zarif tasarım performansı
temiz AI okuması için mum çubuğu ve grafik renk manipülasyonu
stratejinin çalışmasının nasıl gittiğine dair bilgi paneli
kâr ve zararların grafikte çok net bir şekilde gösterileceği yüzen sanal ortamlar
yatırım yapmak için risk kontrolü
hesap koruması, örneğin zamanla maksimum düşüş, zamanla maksimum spread vb.
büyük haber kontrolü ve tam tersi
Otomatik GMT
Otomatik Faktör Kurtarma
AI uyarlanabilir kontrol
Çalışma günleri ve saatleri üzerinde büyük kontrol
Herhangi bir broker için titiz uyarlama, kaymalarını anlamak için kullanıcı tarafından aşamalı olarak uyarlanması gerekir
Haber api kontrolü
Gereken Veri Bilgileri
Sembol XAUUSD ALTIN
Hız Bağlantı <100 ms
Spread <30 Spread
Tür Hesap DÜŞÜK SPREAD TÜMÜ VE HEDGE
Zaman Çerçevesi M30 Dakika