Trader Legend AI è un nuovo EA con tecnologia avanzata. Una nuova tecnologia manipolata dall'intelligenza artificiale e dall'apprendimento automatico, che diversifica il confronto tra il prezzo di XAUUSD e i range nel database, destrutturandolo e individuando possibili ordini potenziali per uno scalping unico.





L'intelligenza artificiale lavora principalmente con il nostro server. Abbiamo integrato una tecnologia unica che, quando si confronta il prezzo, lo confronta nuovamente sul nostro server in tempo reale per confrontare altri mercati e abbinarli. In questo modo, consulta diverse reti.





Prezzo successivo: $499, solo 3 rimasti.





Analisi interna per compensare lo slippage a seconda del momento, se sappiamo dove si verificano gli slippage di livello inferiore.

Effettuando un'incredibile analisi giornaliera dall'inizio alla fine della giornata.





Va notato che lo sviluppo della mia strategia è stato progettato da me nel corso degli anni come trader professionista, aggiungendo l'autoadattamento dell'intelligenza artificiale per ottimizzare le prestazioni e migliorarle ulteriormente.





È importante sottolineare che si tratta di un vero scalper, i cui profitti saranno reali e controllati con un take profit e uno stop loss.





In questo modo il tuo denaro sarà protetto.





Non è necessario avere esperienza nel trading: il mio strumento è progettato sia per principianti che per esperti. Si installa in 2 semplici clic e svolgerà il suo lavoro come un trader professionista.





Dopo aver acquistato il mio prodotto, chiedimi la configurazione migliore. Puoi anche vedere gli altri miei prodotti qui: MQL5.





Questa IA è pensata principalmente per chi desidera un'alternativa e lavora 24 ore su 24, 5 giorni su 7, poiché il "Forex" "XAUUSD" è attivo tutti i giorni dell'anno. Si tratta di un mercato molto difficile, quindi lascia che sia l'IA a occuparsene.





LA COSA PIÙ IMPORTANTE È CHE NON È SENSIBILE A NESSUN BROKER





Elencherò qui alcune delle principali caratteristiche che possono essere evidenziate:





Segnali reali





Design elegante e di alta qualità

Manipolazione dei colori di candele e grafici per una lettura AI chiara

Pannello informativo sull'andamento della strategia

Ambienti virtuali fluttuanti in cui profitti e perdite saranno mostrati sul grafico in modo molto chiaro

Controllo del rischio per investire

Protezione del conto, ad esempio drawdown massimo nel tempo, spread massimo nel tempo, ecc.

Controllo delle grandi notizie e viceversa

GMT automatico

Recupero automatico dei fattori

Controllo adattivo dell'IA

Ottimo controllo di giorni e orari di operatività

Adattamento rigoroso per qualsiasi broker, questo deve essere adattato gradualmente dall'utente per comprendere il proprio slippage

Controllo API delle notizie





Informazioni sui dati richieste

Simbolo XAUUSD GOLD

Velocità di connessione <100 ms

Spread <30 Spread

Tipo di conto LOW SPREAD ALL AND HEDGE

Intervallo di tempo M30 Minuti



