Trader Legend AI

Trader Legend AI è un nuovo EA con tecnologia avanzata. Una nuova tecnologia manipolata dall'intelligenza artificiale e dall'apprendimento automatico, che diversifica il confronto tra il prezzo di XAUUSD e i range nel database, destrutturandolo e individuando possibili ordini potenziali per uno scalping unico.

L'intelligenza artificiale lavora principalmente con il nostro server. Abbiamo integrato una tecnologia unica che, quando si confronta il prezzo, lo confronta nuovamente sul nostro server in tempo reale per confrontare altri mercati e abbinarli. In questo modo, consulta diverse reti.

Prezzo successivo: $499, solo 3 rimasti.

Analisi interna per compensare lo slippage a seconda del momento, se sappiamo dove si verificano gli slippage di livello inferiore.
Effettuando un'incredibile analisi giornaliera dall'inizio alla fine della giornata.

Va notato che lo sviluppo della mia strategia è stato progettato da me nel corso degli anni come trader professionista, aggiungendo l'autoadattamento dell'intelligenza artificiale per ottimizzare le prestazioni e migliorarle ulteriormente.

È importante sottolineare che si tratta di un vero scalper, i cui profitti saranno reali e controllati con un take profit e uno stop loss.

In questo modo il tuo denaro sarà protetto.

Non è necessario avere esperienza nel trading: il mio strumento è progettato sia per principianti che per esperti. Si installa in 2 semplici clic e svolgerà il suo lavoro come un trader professionista.

Dopo aver acquistato il mio prodotto, chiedimi la configurazione migliore. Puoi anche vedere gli altri miei prodotti qui: MQL5.

Questa IA è pensata principalmente per chi desidera un'alternativa e lavora 24 ore su 24, 5 giorni su 7, poiché il "Forex" "XAUUSD" è attivo tutti i giorni dell'anno. Si tratta di un mercato molto difficile, quindi lascia che sia l'IA a occuparsene.

LA COSA PIÙ IMPORTANTE È CHE NON È SENSIBILE A NESSUN BROKER

Elencherò qui alcune delle principali caratteristiche che possono essere evidenziate:

Segnali reali

Design elegante e di alta qualità
Manipolazione dei colori di candele e grafici per una lettura AI chiara
Pannello informativo sull'andamento della strategia
Ambienti virtuali fluttuanti in cui profitti e perdite saranno mostrati sul grafico in modo molto chiaro
Controllo del rischio per investire
Protezione del conto, ad esempio drawdown massimo nel tempo, spread massimo nel tempo, ecc.
Controllo delle grandi notizie e viceversa
GMT automatico
Recupero automatico dei fattori
Controllo adattivo dell'IA
Ottimo controllo di giorni e orari di operatività
Adattamento rigoroso per qualsiasi broker, questo deve essere adattato gradualmente dall'utente per comprendere il proprio slippage
Controllo API delle notizie

Informazioni sui dati richieste
Simbolo XAUUSD GOLD
Velocità di connessione <100 ms
Spread <30 Spread
Tipo di conto LOW SPREAD ALL AND HEDGE
Intervallo di tempo M30 Minuti


Prodotti consigliati
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (231)
Experts
Hamster Scalping è un consulente di trading completamente automatico. Strategia di scalping notturno. L'indicatore RSI e il filtro ATR vengono utilizzati come ingressi. L'Expert Advisor richiede un tipo di conto di copertura. IMPORTANTE! Contattami subito dopo l'acquisto per ricevere istruzioni e un bonus! Il monitoraggio del lavoro reale, così come i miei altri sviluppi, possono essere visualizzati qui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Raccomandazioni generali Deposito minimo
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Neopips Engine EA
Md Billal Hossain
Experts
NeoPips Engine EA: la rivoluzione definitiva del trading è arrivata! "Il vero potere del trading sta nel vedere ciò che gli altri non vedono. NeoPips Engine non segue il mercato, lo domina." Informazioni su NeoPips Engine EA: il tuo alleato di trading intelligente NeoPips Engine EA non è un robot di trading qualunque. È un consulente esperto multidimensionale, ottimizzato per l'intelligenza artificiale, creato per i trader che richiedono precisione, adattabilità e prestazioni a lungo t
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Experts
PrimeTrader EA – Advanced Trading Expert Advisor PrimeTrader EA is a professional Expert Advisor that combines multiple powerful indicators to generate precise entry and exit signals. It is designed to adapt to different market conditions, with advanced trade management features and a built-in info panel to keep you updated on your account status in real time. * Introductory Offer : the current price is only   79 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to   139 USD , and grad
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Mini Sniper EA
Tomasz Marek Cieckiewicz
1 (1)
Experts
Mini Sniper EA for XAUUSD – Your Path to Consistent Gold Profits! Take your XAUUSD trading to the next level with our powerful Expert Advisor (EA)! This EA is designed exclusively for XAUUSD and works seamlessly across all timeframes , thanks to its built-in advanced calculations and precise algorithms. Whether you're a scalping enthusiast or prefer to adjust your take profit (TP) for a more custom trading experience, this EA has you covered! Key Features: Universal Timeframe Compatibility: No
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - progettato per aprire le negoziazioni! Questo è un robot di trading che utilizza speciali algoritmi innovativi e avanzati per calcolare i suoi valori, il tuo assistente nel mondo dei mercati finanziari. Utilizza il nostro set di indicatori della serie SolarTrade Suite per scegliere meglio il momento in cui lanciare questo robot. Dai un'occhiata agli altri nostri prodotti della serie SolarTrade Suite in fondo alla descrizione. Vuoi n
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Experts
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experts
L'S&P 500 Scalper Advisor è uno strumento innovativo progettato per i trader che desiderano operare con successo sull'indice S&P 500. L'indice è uno degli indicatori più utilizzati e prestigiosi del mercato azionario americano, che comprende le 500 maggiori società degli Stati Uniti. Peculiarità: Soluzioni di trading automatizzate:       Il consulente si basa su algoritmi avanzati e analisi tecniche per adattare automaticamente la strategia alle mutevoli condizioni di mercato. Approccio versati
News Advisor MT5 Pro
Zakaria Rachid
Experts
This Expert Advisor is designed for news trading. This version is the professional version for MT5. The price of this version is going to be 50 USD for a limited number of copies. The Final price is 99 USD. Please find below the MT4 version of the expert: News Advisor MT4 Pro. The main advantage of this expert is that it’s offering backtesting capabilities (something that is not found in most news expert advisors). This ability gives you the opportunity to optimize and test the efficacity, the s
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
Investopedia FIVE EA si basa su questo articolo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDIZIONI COMMERCIALI - Cerca che la coppia di valute scambiata al di sotto dell'EMA e del MACD del periodo X sia in territorio negativo. - Attendi che il prezzo superi l'EMA del periodo X, quindi assicurati che il MACD sia in procinto di passare da negativo a positivo o sia passato in territorio positivo entro cinque barre. - Vai long 10 pip sopra l'EMA a 20 periodi. - Ven
Aicira In Berlin MT5 EA for DE40
Hans Robert Nyberg
Experts
Questo Expert Advisor (EA) è progettato per operare sull'indice DE40 (spesso indicato come DAX, GER40, ecc., a seconda del broker). L'EA identifica automaticamente opportunità di trading sul mercato e gestisce le posizioni con un approccio basato sul rischio. Offre due modalità di trading : Conservativo – Un approccio più lento e stabile. Aggressivo – Una strategia più rapida progettata per sfruttare i grandi movimenti del mercato (con un rischio maggiore). Questa strategia seleziona le posizion
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.48 (46)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
Magic Grid MT5
Aliaksandr Charkes
4.14 (7)
Experts
Magic Grid MT5 is a non-indicator Expert Advisor using a grid strategy (on a hedging account). The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically (once at the beginning of the trade).   The robot can trade on any timeframe, on any currency pair, on several currency pairs,
Gold Farming
Sigit Hariyono
Experts
Gold Farming is a fully automated expert advisor that uses complex algorithm mainly based on Standard Deviation, CCI, and several other indicators as confirmations. This forex EA uses adaptive take profit and stop loss based on price action, and fixed hard stop loss to secure equity drawdown. This forex trading robot works on all timeframes and all pairs, but it is especially designed for   Gold  H1  timeframe. Main Features:  No Martingale. No Hedging.  No Averaging. No Grid.   Setting Paramet
Pro Trader EA
Igor Widiger
Experts
As an experienced trader, it's crucial to have the right tools and resources to succeed in the market. Pro Trader EA offers a professional and efficient trading solution. With our innovative software, you can automate trading strategies, receive precise trading signals, and eliminate emotions. Pro Trader EA enables trading across multiple asset classes, offers real-time analytics, and a user-friendly interface. Our support team is available to answer any questions. Use Pro Trader EA to take you
Scalping MT5 EA
The Hung Ngo
Experts
Description of Scalping MT5 EA Scalping MT5 EA is a powerful, simple, and user-friendly trading tool designed for traders seeking an effective scalping strategy. This fully automated EA saves you time and maximizes profit opportunities from short-term price movements. Key Features Fully Automated : Scalping MT5 EA handles every stage of trading, from market analysis to order placement and risk management. Easy Setup : With simple input parameters, you can customize the EA to suit your trading st
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
HMA Scalper Pro EA     è un robot di trading multifunzionale progettato per il trading attivo sugli strumenti finanziari più richiesti, tra cui le coppie di valute più popolari (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), l’oro (XAU/USD), il petrolio (Brent, WTI) e le criptovalute (BTC, ETH, LTC e altre). Al cuore dell’algoritmo c’è una versione modernizzata della media mobile di Hull (HMA), in grado di fornire segnali più nitidi rispetto alle classiche Moving Average. L’Expert Advisor reagisc
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Turnover
Iurii Tokman
Experts
This Expert Advisor does not use indicators, it trades using BuyStop and SellStop orders. All operation and calculations of the EA are based on currently placed pending orders and open positions. The EA automatically increases the lot size for position averaging. The stop loss level is set as a negative number specified in percent of the balance. When the EA starts, two pending orders are placed. If an order is triggered, it is either closed by take profit, or (if the order is unprofitable) an a
Ea Fibo Grid Hedge
Diogo Antonio De Jesus
Experts
EA Fibo Grid Hedge – Automatic Grid Trading Bot with Dynamic Intelligence A professional Expert Advisor for MetaTrader 5 developed using a grid trading logic, combining risk control, adaptive intelligence, and automatic profit management. Proven High Performance With over   1800 simulated trades   and a   Profit Factor of 2.45 , EA_Fibo stands out for its strong market adaptability and robust defense strategy. Its   automatic recovery system   ensures uninterrupted operation even after MetaTrade
Trend Hedge Master MT5
Arkadii Zagorulko
Experts
Trend Hedge Master MT5: L’evoluzione di una strategia collaudata L’EA Trend Hedge Master MT5 è un sistema professionale di grid e hedge, frutto di oltre dieci anni di esperienza. Rileva le tendenze con precisione e gestisce i drawdown per proteggere il capitale, puntando a profitti costanti su Forex e oro. Perché la versione MT5 è migliore: Logica di trend avanzata : segnali più precisi Recupero intelligente : si adatta al mercato, senza aggiunte casuali di posizioni Gestione attiva : protegge i
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Grid Hlevel MT5
Sergey Ermolov
2 (1)
Experts
Versione MT4  |   Indicatore Valable ZigZag   |   FAQ L'Expert Advisor   Grid HLevel   è perfetto per i trader che vogliono ottenere un profitto stabile sul mercato Forex ogni mese. L'Expert Advisor funziona secondo la strategia di mediazione e vi consiglio di usarla correttamente. Usarla "correttamente" significa aprire operazioni di mediazione nei punti di inversione del mercato e operare solo nella direzione di un trend globale. Per quanto riguarda la direzione del trend principale, suggeris
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experts
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 50 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, condiv
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Experts
Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare i
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 404$ -> 550$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute come XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del den
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Experts
Presentazione di AIQ Versione 3.0+ — L'Intelligenza di Trading Autonoma Più Avanzata Mai Costruita Sono lieto di presentare AIQ (Intelligenza Autonoma) Versione 3.0+, un salto monumentale nella tecnologia di trading alimentata dall'IA. Questa versione offre accesso a oltre 300 modelli di IA, inclusi oltre 55 modelli di IA integrati GRATIS, più modelli premium come il potente nuovo Grok 4, capacità di ricerca web massicciamente potenziate, nuovi ruoli di Analista/Gestore del Rischio, controlli i
GbpUsd Commander
Ibrahim Aljaref
4.61 (23)
Experts
GBPUSD Commander – Scalping di Precisione su M30 Questo Expert Advisor è progettato specificamente per la coppia di valute GBP/USD e offre una strategia di scalping potente ma sicura sul timeframe M30 (30 minuti). Combina ingressi precisi con una gestione rigorosa del rischio — rischiando solo il 2% per operazione — rendendolo ideale per i trader che desiderano proteggere il capitale e ottenere una crescita costante. Con una gestione dinamica della dimensione dei lotti, livelli SL/TP ben visibil
Http EA
Yury Orlov
5 (5)
Experts
HTTP EA (How To Trade Pro) — robot di trading MT5 senza martingala e griglia, con chiusura giornaliera delle posizioni. Sviluppato da trader professionista con oltre 25 anni di esperienza. Ultima copia al prezzo attuale! Poi il prezzo salirà di 100 $. L'expert utilizza ordini pendenti, gestisce una sola posizione per strumento, applica sempre stop-loss e take-profit e chiude le posizioni ogni giorno. Funziona con i seguenti strumenti finanziari: Coppie di valute Criptovalute Metalli Indici Azion
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (43)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Altri dall’autore
Clock GMT Live
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Indicatori
Clock GMT Live ha tutto quello che ti serve per sapere di più sul nostro broker, molte volte ti sarai chiesto su che gmt mi trovo o su che gmt sta lavorando il mio broker, ebbene con questo strumento potrai conoscere in tempo reale sia il GMT time offset del broker e della tua ora locale, inoltre conoscerai costantemente il ping del broker Semplicemente posizionandolo in un momento della giornata puoi ottenere le informazioni Il prezzo aumenta per ogni acquisizione, con questo proteggeremo in
FREE
Check Laverage and Spread MT5
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Indicatori
Ottimo strumento di utilità dove puoi monitorare in tempo reale il Laverage del tuo conto e lo spread del simbolo Questo saprà identificare con precisione i dati, poter sapere ad esempio se hai un conto Prop Firm, conoscere il corretto Laverage e se lo spread è manipolato, ecc. Combinazione di leva finanziaria e indicatore di spread. Strumenti per automatizzare il controllo della leva e dello spread sul tuo conto di trading. Lavorare in tutte le azioni di broker forex. Utile per monitorare, se
FREE
Slippage Analized
Nestor Alejandro Chiariello
Indicatori
Analisi dello slippage progettata per il trading di alta precisione e l'intero mercato Funziona sia su account live che demo e ti consente di analizzare tutte le tue posizioni con take profit e stop loss, in modo da poter analizzare lo slippage del tuo broker. Che cos'è lo slippage nel commercio? Lo slippage o lo scorrimento è la differenza di prezzo che può verificarsi tra il momento in cui viene piazzato un ordine di negoziazione e la sua effettiva esecuzione sul mercato. Questo perché dal
FREE
Account Dashboard Statistics MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Indicatori
Statistiche del dashboard dell'account È uno strumento che ti aiuterà ad avere una visione mirata per conoscere i profitti e le perdite del tuo account, così puoi tenerne traccia, porta anche un'analisi del drawdown per conoscere anche il rischio ottenuto Dopo averlo scaricato e attivato nel tuo account, devi allegarlo a qualsiasi simbolo ad esempio EURUSD H1, quindi da questo momento lo strumento inizierà a monitorare le tue statistiche il pannello è completamente avanzato, puoi nasconderlo
FREE
Clock GMT Live MT4
Nestor Alejandro Chiariello
4 (2)
Indicatori
Clock GMT Live ha tutto quello che ti serve per sapere di più sul nostro broker, molte volte ti sarai chiesto su che gmt mi trovo o su che gmt sta lavorando il mio broker, ebbene con questo strumento potrai conoscere in tempo reale sia il GMT time offset del broker e della tua ora locale, inoltre conoscerai costantemente il ping del broker Semplicemente posizionandolo in un momento della giornata puoi ottenere le informazioni Il prezzo aumenta per ogni acquisizione, con questo proteggeremo in
FREE
Account Dashboard Statistics MT4
Nestor Alejandro Chiariello
4.33 (3)
Indicatori
Statistiche del dashboard dell'account È uno strumento che ti aiuterà ad avere una visione mirata per conoscere i profitti e le perdite del tuo account, così puoi tenerne traccia, porta anche un'analisi del drawdown per conoscere anche il rischio ottenuto Dopo averlo scaricato e attivato nel tuo account, devi allegarlo a qualsiasi simbolo ad esempio EURUSD H1, quindi da questo momento lo strumento inizierà a monitorare le tue statistiche il pannello è completamente avanzato, puoi nasconderlo
FREE
Check Laverage and Spread
Nestor Alejandro Chiariello
Indicatori
Ottimo strumento di utilità dove puoi monitorare in tempo reale il Laverage del tuo conto e lo spread del simbolo Questo saprà identificare con precisione i dati, poter sapere ad esempio se hai un conto Prop Firm, conoscere il corretto Laverage e se lo spread è manipolato, ecc. Combinazione di leva finanziaria e indicatore di spread. Strumenti per automatizzare il controllo della leva e dello spread sul tuo conto di trading. Lavorare in tutte le azioni di broker forex. Utile per monitorare, se
FREE
Don Hits
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Ti porto Don Hits un esperto di trading aggressivo, è un sistema Multidirezionale, copre tutti gli orari e tutte le valute, con controllo Drawdown questo sistema utilizza una mia logica Martingale con un seguito di quello che avviene in un tempo minore ed in un tempo maggiore, verrà inoltre deciso se è necessario intervenire nel Drawdown, so che a molti il martin non piace o sistema edge perché sono abituati a bruciare account, ma credetemi che i miei sistemi sono diversi, è una logica implemen
Cleopatra EA
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Experts
Ciao Commercianti! EA ha un track record dal vivo con 3,5 anni di trading stabile con bassi drawdown: Spettacolo dal vivo La versione MT4 può essere trovata qui Vi presento la strategia "Cleopatra EA", Cleopatra un design bello e intelligente, con una forma di recupero che si adatta costantemente dove il suo potere è la versatilità La sua strategia principale è quella di leggere il mercato nella sua elasticità, potremo analizzare il range di entrata in diversi modi. Questo può essere molto
Ra AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Ciao trader, ho progettato rigorosamente questo strumento con risultati reali, RA AI progettato e appositamente progettato per scalpare con un algoritmo di Trend strutturato in AI nella valuta EURO DOLLARO, qui possiamo vedere il risultato nel suo backtest di 1 anno da 1k a 12k, possiamo anche vedere il segnale del conto reale con vincite in denaro reale con risultati simili, RA AI è sorprendente! Vi parlerò un po' del design, basato su gamme di nodi per scalpire un trend in una valuta stabile
Odin AI
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Experts
Ciao trader, ho progettato ODIN AI con risultati reali rigorosamente, impeccabile per la sua saggezza e intelligenza, strumento basato su molte delle mie strategie precedenti, adattandolo al mercato Forex, quindi è adattato all'intelligenza artificiale del machine learning, cioè , l'IA leggerà i parametri e poi li consulterà per la mia strategia, poi imparerà in modo che le voci siano di migliore qualità, ha anche un nodo dove puoi recuperare posizioni, un'altra delle cose innovative che trover
Foxy AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Hello traders, I have designed  Foxy  AI  with real results rigorously, impeccable for his wisdom and intelligence , tool based on several of my previous  Strategies , adapting it to the  Forex Market , therefore it is adapted to the  artificial intelligence  of  machine learning , that is, the  AI  will read parameters and then consult them to my strategy, then it will learn so that the entries are of better quality, it also has a node where you can recover positions, another of the innovative
Prophet EA MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Ciao Commercianti! Vi presento la strategia del "Profeta", è quello scelto per un alto tasso di vincita e per un trading lungo e stabile profeta è il prescelto tra tanti, perchè è una strategia evidenziata dall'importanza del winrate, è una delle poche strategie che troverai simile ad un winrate di %100, si basa su un algoritmo interno che consulta diverse strategie fattori in modo che possano essere realizzati e recinzione adattandosi al mercato contiene tutte le protezioni necessarie per con
Hypnos MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Hello traders,   Hypnos is a sophisticated scalper designed for the semi-night market, after a deep analysis prior to its internal functions, it manages to detect unique opportunities, cared for by a system with price control and news control. It should be noted that the analysis is strongly optimized to handle night trading at its best for slippage and spreads. 4 important factors Low Liquidity: During market closure, liquidity usually decreases significantly. Fewer participants in the market
Cleopatra EA MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Ciao commercianti! Vi presento la "Cleopatra" Cleopatra un design bello e intelligente, con una forma ripresa che si adatta costantemente laddove la sua forza è la versatilità. La sua strategia principale è leggere il mercato nella sua elasticità, possiamo analizzare la fascia di ingresso in diversi modi. Questo può essere molto dinamico a diversi TF e intervalli diversi, con la gestione di domande sulle notizie di mercato. Cleopatra ha un grande potere di adattamento alla ripresa del mercato,
Lord Arles MT5
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Experts
Ciao Commercianti! Vi presento la "Strategia versatile di Lord Arles, Arles è progettato per essere molto aggressivo o versatile al momento giusto. Arles è il dio della mia saga preferita e ha tutto per essere il più dinamico sul mercato, come può Arles sopravvivere ad essere così aggressivo? La mia strategia è molto complessa di per sé, è progettata per rivedere come sta andando il mercato e consultare notizie, eventi, movimenti, schemi di tick e altre cose internamente che non verranno rivel
Monk MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Strategia Monk, una strategia a lungo termine solida e molto stabile. la mia strategia ha modelli di ingresso sicuri ea lungo termine, consulta costantemente le notizie e i festival che si verificano durante il mercato dal vivo, ha la massima protezione dal rischio, nonché un recupero a lungo termine di una rete, ha diversi metodi interni intelligenti , dove può essere configurato in una configurazione grafica, per poter stabilire una comoda configurazione adattiva per l'AI di 1 singolo clic, r
Priest Master MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Ciao Commercianti! Vi presento la Strategia "Priest Master", Priest Master, un antico sacerdote che applica solide tecniche basate sull'indicatore. Può funzionare con l'intero mercato, controllando slipage e spread se necessario, voci altamente analizzate da indicatori importanti come RSI, Bollinger, ecc. Va notato che la sua performance è passata per molti simboli del mercato, e dove lo fa speciale facendo in modo che le posizioni vincenti abbiano un metodo strategico La mia strategia è otti
Buda MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Buda The Enlightened One è una strategia pensata per fare trading senza preoccupazioni per tutti coloro che vogliono qualcosa di stabile e determinato. dove possono posizionare la loro dimensione di investimento X senza preoccupazioni di rischio, ogni voce avrà in precedenza una forte analisi consultando modelli e indicatori segreti progettati da me, ha un sistema di intelligenza artificiale, dove imparerà e consulterà tutte le gamme che gli abbiamo insegnato e regolare il rischio, se necessari
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Ciao Commercianti! Vi presento la Strategia "Duende", Duende è un algoritmo che rileva modelli di diversi livelli alti e bassi, dove rimangono costanti per fare buoni inserimenti, con un sistema di recupero che interroga varie cose come pareggio e incroci tra pari Ha dimostrato di controllare diverse valute senza problemi, con un potente controllo delle notizie durante il mercato è possibile gestirlo con tutti i simboli di cui hai bisogno La mia strategia è ottimizzata per "Tutto il mercato F
AI Deriv Step Index
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Ciao trader, ho deciso di creare questo strumento basandomi su diverse mie strategie precedenti, adattandolo al mercato sintetico di Step index, quindi è adattato all'intelligenza artificiale del machine learning, cioè l'IA leggerà i parametri e poi consulterà loro alla mia strategia, poi imparerà in modo che le voci siano di migliore qualità, ha anche un nodo dove puoi recuperare posizioni, un'altra delle cose innovative che troverai è che tutto sarà incapsulato in modo virtuale, che cioè, non
Osiris AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Ciao trader, ho progettato rigorosamente questo strumento con risultati reali, strumento basato su molte delle mie strategie precedenti, adattandolo al mercato Forex, quindi è adattato all'intelligenza artificiale dell'apprendimento automatico, ovvero l'IA leggerà i parametri e poi li consulterà alla mia strategia, quindi imparerà in modo che le voci siano di migliore qualità, ha anche un nodo dove puoi recuperare posizioni, un'altra delle cose innovative che troverai è che tutto sarà incapsula
Ra AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Ciao trader, ho progettato rigorosamente questo strumento con risultati reali, RA AI progettato e appositamente progettato per scalpare con un algoritmo di Trend strutturato in AI nella valuta EURO DOLLARO, qui possiamo vedere il risultato nel suo backtest di 1 anno da 1k a 12k, possiamo anche vedere il segnale del conto reale con vincite in denaro reale con risultati simili, RA AI è sorprendente! Vi parlerò un po' del design, basato su gamme di nodi per scalpire un trend in una valuta stabile
Don Hits MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Ti porto Don Hits un esperto di trading aggressivo, è un sistema Multidirezionale, copre tutti gli orari e tutte le valute, con controllo Drawdown questo sistema utilizza una mia logica Martingale con un seguito di quello che avviene in un tempo minore ed in un tempo maggiore, verrà inoltre deciso se è necessario intervenire nel Drawdown, so che a molti il martin non piace o sistema edge perché sono abituati a bruciare account, ma credetemi che i miei sistemi sono diversi, è una logica implemen
Legionary MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Hello Traders! I present the "Legionary" Strategy, Legionary is an Algorithm based on an ancient paladin where it will endure the trend to follow its lane and consistent entries. It represents a paladin, since it consults its 2 private internal indicators, to follow the trend where 2 situations can happen, have quickly short profits, or withstand the pressure, and wait for the trend to settle, this can also be done by consulting the news and events, but always doing everything consistently My
Apolo AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Ciao trader, ho progettato questo strumento rigorosamente con risultati reali, progettato da Apolo AI e appositamente progettato per lo scalping con un algoritmo di trend strutturato in AI e nodi nella valuta canadese, qui possiamo vedere il risultato nel suo backtest di 1 anno da 10k a 40k, possiamo anche vedere il segnale del conto reale con soldi veri vincendo con risultati simili, Apollo è incredibile! Vi parlerò un po' del disegno, basato su fasce di nodi per scalpare in un trend in una v
Seth AI Gold MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Ciao trader, ho progettato questo strumento rigorosamente con risultati reali, strumento basato su molte delle mie strategie precedenti, Seth, il dio protettore del dio RA, sfida la divinità dell'oro un algoritmo completo strutturato da intelligenza artificiale e nodi che analizzano i modelli dell'oro una strategia innovativa basata sui movimenti dell'oro, alimentata dall'intelligenza artificiale e dall'apprendimento automatico In un mercato volatile come l'oro, è essenziale avere strategie so
Train to Yuma MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Hello Traders! I present to you the " Train to Yuma "   strategy, a solid and very stable Trend Medium Term Strategy. The train to Yuma is the old Legano West Train, where he traveled long stretches and had to endure various missions to get by. This algorithm is designed for the medium term, to monitor trends with time filter settings to choose the   best symbols to enter. It has everything you need to monitor the   entire market, from trend filters, rsi filters, channel periods, and more signa
Anuk MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Hello Traders! I present the old god my "ANUK" strategy, it is an intelligent strategy with 3 types of built-in strategies (you can choose this within its options) it is designed to enter the trade where it detects a strong trend or a market break, it has a built-in algorithm to recover positions and exit quickly, it can be configured to work in some sessions as the trader prefers, it also has a large news detection system, so as not to enter those moments where the market can be very volatile
Horus AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Ciao trader, ho progettato questo strumento rigorosamente con risultati reali, strumento basato su molte delle mie strategie precedenti, adattandolo al mercato Forex, quindi è adattato all'intelligenza artificiale dell'apprendimento automatico, cioè l'intelligenza artificiale leggerà parametri e poi consultarli per la mia strategia, poi imparerà in modo che le voci siano di migliore qualità, ha anche un nodo dove puoi recuperare posizioni, un'altra delle cose innovative che troverai è che tutto
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione