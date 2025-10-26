Equity Security

🛡️ Sécurité des capitaux propres – Protégez votre capital de manière professionnelle !


Vous souhaitez mettre fin aux pertes sur vos comptes de trading ? Vous souhaitez éviter les pertes ridicules causées par les dysfonctionnements de vos conseillers experts (EA) ? Vous souhaitez suivre vos gains et vos pertes et prendre au sérieux la gestion des risques ? Avant d'acheter votre prochain compte de trading ou votre prochain conseiller expert, attendez un instant. Tout d'abord, félicitations ! J'ai développé pour vous votre première ligne de défense contre les pertes imprévues dans le trading. Cet outil puissant verrouille automatiquement votre compte pour empêcher toute nouvelle transaction dès que votre objectif de profit quotidien ou votre perte quotidienne atteint la limite que vous avez prédéfinie, protégeant ainsi votre capital contre les décisions émotionnelles, la volatilité des marchés ou les dysfonctionnements des conseillers experts. Ajoutez cet outil à votre arsenal de trading et négociez en toute confiance !


Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/145639


✅ Caractéristiques principales :


🚫 Blocage automatique des transactions : arrête toute activité de trading une fois que votre perte quotidienne en capital ou votre objectif de profit quotidien est atteint.

📊 Surveillance en temps réel : suit en permanence le capital par rapport au drawdown tout au long de la journée de trading.

⏰ Réinitialisation quotidienne : la limite de drawdown et l'objectif de profit sont réinitialisés automatiquement au début d'une nouvelle journée de trading.

⚙️ Paramètres personnalisables : définissez votre propre objectif de profit et votre propre drawdown en pourcentage ou en montant fixe en fonction de votre plan de trading.

🔔 Alertes et notifications : recevez une notification lorsque la limite de capital est atteinte.



💡 Pourquoi vous en avez besoin :


1. Protégez-vous contre l'explosion de vos comptes due à des bugs EA ou à un excès


