Bull Master EA combines seven distinct moving average strategies with advanced risk management and multi-timeframe analysis. Each strategy operates independently on your chosen timeframe for diversified trading opportunities.
Complete Strategy Arsenal
MA Alignment Trigger
Trades when multiple MAs are perfectly aligned with price confirmation.
MA Cross Trigger
Classic crossover strategy with precision timing and confirmation.
MA Alignment + Cross
Combined alignment verification with fresh crossover signals.
Multiple MA Confluence (Enhanced)
Advanced 5-MA system with quality scoring and adaptive position sizing:
Quality scoring (1-10 scale) for signal strength
Confluence strength multipliers for position sizing
MA ribbon analysis with thickness/angle requirements
Slope and separation filters for each MA
MA Alignment + Slope Analysis
Alignment verification enhanced with momentum slope requirements.
Adaptive MA Trigger
Dynamic MA periods that adapt to market volatility conditions.
MA Distance + Bounce
Mean reversion strategy targeting MA bounces with distance control.
Professional Risk Management
Position Sizing & Protection
Auto Lot Calculation: Risk percentage or fixed lot modes
Confluence Multipliers: Larger positions for higher-quality signals
Recovery Mode: Configurable recovery system with loss limits
Daily Targets: Stop at profit goals or loss limits
One Trade at Time: Optional single position mode
Advanced Exit Management
Dynamic ATR-Based TP/SL or fixed pip levels
Hidden TP/SL: Server-side management
Trailing Stop: Dynamic SL adjustment with breakeven
Opposite Signal Close: Exit on contrary signals
Advanced Features
Multi-Timeframe Analysis
Each strategy runs on independent timeframes for optimal performance.
Technical Filters
ADX Trend Strength: Filter by trend power
Volatility Filter: ATR-based market condition filtering
Momentum Analysis: Speed and direction confirmation
Smart Breakout: Range breakout detection with volume confirmation
Professional Dashboard
Real-time strategy monitoring and performance tracking
Complete debugging system with signal source tracking
Live risk metrics and position management
Detailed entry condition logging for transparency
Key Configuration Options
Basic Setup
7 Strategy Toggles: Enable/disable any combination
Timeframe Selection: Independent timeframe per strategy
MA Periods: Fully customizable (5-3000 periods)
MA Methods: SMA, EMA, SMMA, LWMA support
Enhancement Controls (MA Confluence)
Quality Scoring: Minimum quality threshold (1-10)
Strength Multipliers: Position sizing based on signal quality
Slope Requirements: Minimum slope for each MA
Ribbon Analysis: Thickness and angle filters
Risk Controls
Position Limits: Max positions and lot size limits
Time Filters: Trading hour restrictions
Spread Limits: Maximum spread filtering
Account Protection: Multiple safety layers
Ideal For
Trading Styles
Trend Following: Multiple trend strategies
Mean Reversion: MA bounce strategies
Breakout Trading: Smart breakout detection
Multi-Timeframe: Comprehensive timeframe coverage
Trader Types
Professional traders seeking sophisticated MA strategies
Risk-conscious traders demanding advanced protection
Strategy developers wanting complete transparency
Multi-account managers needing flexible configuration
Technical Specifications
Platform: MetaTrader 5 (Build 3260+)
Compatibility: All MT5 brokers and account types
Symbols: Major pairs, metals, indices
Memory Optimized: Efficient resource usage
VPS Ready: 24/7 automated trading
Package Includes
Complete User Manual: Setup and optimization guide
Strategy Explanations: Detailed description of each strategy
Parameter Reference: Complete settings documentation
Best Practices Guide: Professional trading recommendations
Video Tutorials: Step-by-step setup and usage
Key Advantages
7 Complete Strategies: Multiple trading approaches in one EA
Multi-Timeframe Flexibility: Each strategy on optimal timeframe
Advanced Enhancements: Quality scoring and adaptive sizing
Professional Risk Management: Comprehensive protection systems
Complete Transparency: Full debugging and monitoring capabilities
Proven Performance: Extensively tested and optimized
Disclaimer: All trading involves risk. Test thoroughly on demo accounts before live trading. Past performance does not guarantee future results.