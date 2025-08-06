Neural Scalper EA
- Experts
- VALU VENTURES LTD
- Version: 1.0
- Activations: 10
Neural Scalping Master EA - Advanced Multi-Strategy Trading System
Neural Scalping Master EA is a sophisticated automated trading system designed for reliable scalping performance with advanced risk controls. It combines multiple proven strategies into a single system that adapts to various market conditions.
Core Trading Strategies:
-
Silver Trend Neural Strategy: Adaptive trend detection using moving averages with momentum confirmation.
-
Star Scalping System: High-precision entry signals based on price action patterns and volume analysis.
-
Multi-Timeframe Analysis: Combines multiple timeframes for enhanced signal accuracy and trade confirmation.
-
Intelligent Signal Consensus: A decision-making algorithm that weighs all strategies for optimal entry points.
Key Features:
-
Universal Compatibility: Works on all currency pairs, metals, indices, and cryptocurrencies.
-
All Timeframes Supported: Optimized for M1-H1 scalping, yet adaptable to higher timeframes.
-
Advanced Risk Management: Includes dynamic position sizing, trailing stops, and daily profit/loss limits.
-
Marketplace Compliant: Thoroughly tested and validated for MQL5 marketplace standards.
-
No Martingale/Grid: Uses a safe trading approach without high-risk money management techniques.
-
Real-Time Monitoring: Includes a live performance dashboard.
Performance Highlights:
-
Consistent Profitability: Designed for steady returns with controlled drawdown.
-
High Win Rate: Multiple strategy confirmation helps increase trade accuracy.
-
Adaptive Position Sizing: Automatically adjusts lot sizes based on account balance and risk settings.
-
Smart Trailing Stops: Protects profits while allowing positions to run during favorable market moves.
Advanced Settings:
-
Flexible Risk Controls: Customizable stop loss, take profit, and maximum daily loss limits.
-
Session Filtering: Optional trading time restrictions for optimal market conditions.
-
Volume Analysis: Enhanced entry filtering based on market volume patterns.
-
Signal Clustering Prevention: Avoids overtrading with intelligent signal spacing.
Ideal For:
-
Scalping enthusiasts seeking automated solutions.
-
Traders wanting multi-strategy diversification.
-
Both beginners and experienced traders (comprehensive parameter explanations are included).
Risk Management:
The EA includes sophisticated risk controls such as position sizing rules, daily profit/loss limits, spread filtering, and market condition validation. Every trade is protected with stop loss and take profit levels, ensuring capital preservation is the top priority.
Easy Setup:
Simply attach the EA to any chart, configure your risk preferences, and let it run. Detailed parameter descriptions and recommended settings are included for immediate deployment.
Start your journey to automated trading today with the Neural Scalping Master EA.
Disclaimer: Past performance does not guarantee future results. Please test on a demo account first and never risk more than you can afford to lose. This EA is designed for educational and trading purposes.