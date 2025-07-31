Momentum Breakout Master
- Experts
- VALU VENTURES LTD
- Version: 2.20
- Activations: 10
Momentum Breakout Master - Multi-Strategy Trading Expert
Momentum Breakout Master is an Expert Advisor for MetaTrader 5 that combines multiple trading strategies with advanced risk management features.
Trading Strategies
Strategy 1: RSI Momentum Detection
-
Multi-timeframe RSI analysis with divergence detection
-
Swing high/low identification for entry timing
-
EMA trend confirmation filter
-
Momentum threshold validation
Strategy 2: Breakout + Volume Confirmation
-
Dynamic Support/Resistance level identification
-
Volume confirmation for breakout validation
-
False breakout filtering with ATR analysis
-
EMA trend alignment verification
Strategy 3: Bollinger Trinity System
-
Bollinger Bands squeeze detection and expansion signals
-
Multiple indicator confirmation system
-
Volatility expansion momentum capture
-
Consensus-based setup identification
Risk Management
Position Sizing:
-
Risk percentage-based lot calculation
-
Dynamic ATR volatility scaling
-
Maximum position and daily trade limits
-
Margin management features
Stop Management:
-
ATR-based dynamic stop loss calculation
-
Multiple take profit targets with partial closing
-
Advanced trailing stop system
-
Breakeven protection activation
Monitoring:
-
Live margin level monitoring
-
Drawdown protection limits
-
Session-based trading filters
-
Safety mechanisms
Technical Specifications
-
Platform: MetaTrader 5 (Build 3640+)
-
Account Types: Hedge and Netting compatible
-
Symbols: Forex pairs, CFDs, Indices
-
Timeframes: Configurable from M1 to D1
-
Minimum Deposit: $100 recommended ($500+ for optimal performance)
-
Broker Compatibility: All MT5 brokers
Performance Features
-
Multi-Timeframe Analysis: Strategies can run on different timeframes
-
Consensus System: Configurable strategy agreement requirements
-
Order Management: Smart order handling with retry logic
-
Visual Dashboard: Real-time signal display and status monitoring
-
Alert System: Push notifications and email alerts support
Configuration
Strategy Selection:
-
Enable/disable individual strategies
-
Set consensus requirements
-
Configure signal filtering options
Risk Parameters:
-
Set risk percentage per trade
-
Configure maximum positions and daily limits
-
Adjust stop loss and take profit ratios
Advanced Settings:
-
Customize indicator parameters
-
Set session trading filters
-
Configure trailing stop behavior
Trading Approach
-
No martingale systems
-
No grid trading
-
Transparent strategy logic
-
Multiple market condition testing
Package Includes
-
Complete EA with visible strategy logic
-
Detailed user manual with setup guide
-
Pre-configured setting files for major pairs
-
Video tutorials for configuration
-
Email support for setup assistance
-
Updates included
Ideal For:
-
Experienced traders seeking automation
-
Portfolio managers requiring consistent performance
-
Algorithmic traders wanting multi-strategy approach
-
Risk-conscious investors needing advanced money management
Risk Disclaimer
Trading involves substantial risk. Past performance does not guarantee future results. Always test thoroughly on demo accounts before live trading. Use proper risk management settings.
Support & Updates
Professional support included. Regular updates with new features and optimizations.