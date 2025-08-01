Bull Master EA

Bull Master EA - Multi-Strategy Moving Average Expert Advisor

Bull Master EA combines seven distinct moving average strategies with advanced risk management and multi-timeframe analysis. Each strategy operates independently on your chosen timeframe for diversified trading opportunities.

Complete Strategy Arsenal

  1. MA Alignment Trigger
    Trades when multiple MAs are perfectly aligned with price confirmation.

  2. MA Cross Trigger
    Classic crossover strategy with precision timing and confirmation.

  3. MA Alignment + Cross
    Combined alignment verification with fresh crossover signals.

  4. Multiple MA Confluence (Enhanced)
    Advanced 5-MA system with quality scoring and adaptive position sizing:

    • Quality scoring (1-10 scale) for signal strength

    • Confluence strength multipliers for position sizing

    • MA ribbon analysis with thickness/angle requirements

    • Slope and separation filters for each MA

  5. MA Alignment + Slope Analysis
    Alignment verification enhanced with momentum slope requirements.

  6. Adaptive MA Trigger
    Dynamic MA periods that adapt to market volatility conditions.

  7. MA Distance + Bounce
    Mean reversion strategy targeting MA bounces with distance control.

Professional Risk Management

Position Sizing & Protection

  • Auto Lot Calculation: Risk percentage or fixed lot modes

  • Confluence Multipliers: Larger positions for higher-quality signals

  • Recovery Mode: Configurable recovery system with loss limits

  • Daily Targets: Stop at profit goals or loss limits

  • One Trade at Time: Optional single position mode

Advanced Exit Management

  • Dynamic ATR-Based TP/SL or fixed pip levels

  • Hidden TP/SL: Server-side management

  • Trailing Stop: Dynamic SL adjustment with breakeven

  • Opposite Signal Close: Exit on contrary signals

Advanced Features

Multi-Timeframe Analysis
Each strategy runs on independent timeframes for optimal performance.

Technical Filters

  • ADX Trend Strength: Filter by trend power

  • Volatility Filter: ATR-based market condition filtering

  • Momentum Analysis: Speed and direction confirmation

  • Smart Breakout: Range breakout detection with volume confirmation

Professional Dashboard

  • Real-time strategy monitoring and performance tracking

  • Complete debugging system with signal source tracking

  • Live risk metrics and position management

  • Detailed entry condition logging for transparency

Key Configuration Options

Basic Setup

  • 7 Strategy Toggles: Enable/disable any combination

  • Timeframe Selection: Independent timeframe per strategy

  • MA Periods: Fully customizable (5-3000 periods)

  • MA Methods: SMA, EMA, SMMA, LWMA support

Enhancement Controls (MA Confluence)

  • Quality Scoring: Minimum quality threshold (1-10)

  • Strength Multipliers: Position sizing based on signal quality

  • Slope Requirements: Minimum slope for each MA

  • Ribbon Analysis: Thickness and angle filters

Risk Controls

  • Position Limits: Max positions and lot size limits

  • Time Filters: Trading hour restrictions

  • Spread Limits: Maximum spread filtering

  • Account Protection: Multiple safety layers

Ideal For

Trading Styles

  • Trend Following: Multiple trend strategies

  • Mean Reversion: MA bounce strategies

  • Breakout Trading: Smart breakout detection

  • Multi-Timeframe: Comprehensive timeframe coverage

Trader Types

  • Professional traders seeking sophisticated MA strategies

  • Risk-conscious traders demanding advanced protection

  • Strategy developers wanting complete transparency

  • Multi-account managers needing flexible configuration

Technical Specifications

  • Platform: MetaTrader 5 (Build 3260+)

  • Compatibility: All MT5 brokers and account types

  • Symbols: Major pairs, metals, indices

  • Memory Optimized: Efficient resource usage

  • VPS Ready: 24/7 automated trading

Package Includes

  • Complete User Manual: Setup and optimization guide

  • Strategy Explanations: Detailed description of each strategy

  • Parameter Reference: Complete settings documentation

  • Best Practices Guide: Professional trading recommendations

  • Video Tutorials: Step-by-step setup and usage

Key Advantages

  • 7 Complete Strategies: Multiple trading approaches in one EA

  • Multi-Timeframe Flexibility: Each strategy on optimal timeframe

  • Advanced Enhancements: Quality scoring and adaptive sizing

  • Professional Risk Management: Comprehensive protection systems

  • Complete Transparency: Full debugging and monitoring capabilities

  • Proven Performance: Extensively tested and optimized

Disclaimer: All trading involves risk. Test thoroughly on demo accounts before live trading. Past performance does not guarantee future results.


Filtro:
