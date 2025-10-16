MATH Master Basic

Math Master Basic - Expert Advisor works for props, it have low dd with high PF. 

Overview

Math Master Basic is a sophisticated multi-strategy Expert Advisor that combines advanced mathematical analysis with proven trading methodologies. This EA is designed for traders seeking consistent performance through diversified algorithmic strategies.

Core Strategies Included

1. Mathematical Progression Strategy

  • Advanced Grid System: Intelligent grid-based trading with dynamic lot progression
  • Confidence-Based Entry: Uses mathematical confidence thresholds (70%+) for trade validation
  • Adaptive Step Sizing: 100-point grid steps with market condition adjustments
  • Risk-Optimized Progression: Calculated lot size increases based on account balance

2. Statistical Regression Strategy

  • Linear Regression Analysis: 50-period regression analysis for trend identification
  • R-Squared Validation: Minimum 60% R-squared threshold for statistical significance
  • Signal Strength Filtering: Advanced signal filtering with 50%+ strength requirement
  • Multi-Timeframe Analysis: H4 timeframe for robust statistical sampling

3. Harmonic Pattern Strategy

  • Fibonacci-Based Patterns: Automatic detection of Gartley, Butterfly, Bat, and Crab patterns
  • Pattern Strength Analysis: Minimum 70% pattern strength validation
  • 200-Bar Pattern Scanning: Comprehensive historical pattern analysis
  • 5% Fibonacci Tolerance: Optimized tolerance for real market conditions

Advanced Risk Management Features

Position Sizing & Risk Control

  • Dynamic Risk Management: 1% risk per trade with account balance scaling
  • Maximum Position Limits: 15% maximum position size of account balance
  • Drawdown Protection: 15% maximum drawdown limit with automatic shutdown
  • Concurrent Trade Limits: Maximum 1 concurrent trade for optimal risk distribution

Stop Loss & Take Profit System

  • Intelligent Stop Placement: 3x multiplier with 35-point minimum distance
  • Profit Optimization: 4x take profit multiplier for enhanced risk-reward ratios
  • Spread Protection: Maximum 25-point spread filter
  • Price-Based Stops: Maximum 3% stop loss relative to entry price

Account Protection Features

  • Minimum Balance Requirements: $10 minimum account balance protection
  • Maximum Risk Caps: $5 maximum risk per trade in USD terms
  • Balance Scaling: Automatic lot size adjustment based on account growth

Performance Optimization

Speed & Efficiency

  • Optimized Analysis Frequency: 5-minute analysis intervals for reduced CPU usage
  • Strategy Tester Optimization: Enhanced backtesting performance
  • Limited Bar Analysis: 500-bar maximum for faster processing
  • Selective Logging: Warning-level logging to minimize system overhead

User Interface

  • Real-Time Information Panel: Live strategy performance display
  • Customizable Alerts: Optional trade notification system
  • Strategy Toggle Controls: Individual strategy enable/disable options
  • Performance Metrics Display: Live win rate, profit factor, and drawdown tracking

Technical Specifications

Compatibility

  • MetaTrader 4/5 Compatible: Full MQL4/MQL5 support
  • Multi-Currency Support: Works on all major forex pairs
  • Multiple Timeframes: H1 and H4 analysis timeframes
  • VPS Optimized: Low-resource usage for VPS deployment

Customization Options

  • 50+ Input Parameters: Comprehensive strategy customization
  • Risk Profile Settings: Conservative to aggressive risk profiles
  • Strategy Weighting: Individual strategy confidence adjustments
  • Market Condition Filters: Spread and volatility-based trade filtering

Pricing Structure - Special Offer

Tiered Pricing System

  • 1-9 Copies: $30 per license
  • 9-19 Copies: $90 per license (Volume Discount)
  • 19+ Copies: $299 per license (Enterprise Pricing)

What's Included

  • ✅ Complete EA with all 3 strategies
  • ✅ Detailed user manual and setup guide
  • ✅ Preset files for different account sizes
  • ✅ Free updates for 1 year
  • ✅ Email support for setup assistance

Key Benefits

For Small Accounts ($100-$1,000)

  • Micro lot support starting at 0.01
  • Conservative risk settings optimized for growth
  • Account balance protection features
  • Scalable position sizing

For Medium Accounts ($1,000-$10,000)

  • Enhanced profit potential through strategy diversification
  • Advanced risk management with drawdown protection
  • Multiple concurrent strategy execution
  • Performance optimization features

For Large Accounts ($10,000+)

  • Enterprise-level risk management
  • Institutional-grade mathematical analysis
  • High-frequency pattern recognition
  • Professional portfolio management tools

Risk Disclaimer

Trading forex involves substantial risk of loss. Past performance does not guarantee future results. Only trade with funds you can afford to lose. Always test on demo accounts before live trading.

Take advantage of our Special Offer pricing and join thousands of successful traders using Math Master Basic!



