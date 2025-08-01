Scalper Master Pro
- Experts
- VALU VENTURES LTD
- Version: 18.0
- Activations: 10
Scalper Master PRO - Multi-Strategy Scalping System
Scalper Master PRO is an Expert Advisor that combines multiple trading strategies into a single system designed for high-frequency trading across various market conditions.
Trading Strategies:
-
Mean Reversion Strategy: Utilizes Bollinger Bands and RSI for trading range-bound market conditions.
-
Market Maker Strategy: A liquidity-based strategy designed for spread capture and order flow analysis.
-
Momentum Strategy: Uses MACD and volume confirmation with trailing stops for trending markets.
Key Features:
-
Multi-Symbol Optimization: Automatically adjusts parameters for instruments like Gold (XAUUSD), USDJPY, and Bitcoin.
-
Flexible Risk Management: Offers different risk modes and dynamic position sizing.
-
Broker Compatibility: Includes features for handling broker-specific requirements like freeze levels and stop level adjustments.
-
Execution Reliability: Designed for efficient order execution with robust error handling.
Risk Management:
-
Configurable daily loss and profit limits.
-
Portfolio-level exposure controls.
-
Advanced position sizing algorithms.
Technical Specifications:
-
Platform: MetaTrader 5
-
Broker Compatibility: Works with all MT5 brokers with automatic fill type detection.
-
Backtesting: Extensive validation and optimization capabilities.
-
Monitoring: Includes detailed logging and performance tracking tools.
This EA is designed for traders seeking an automated system that employs a multi-strategy approach to adapt to different market environments.