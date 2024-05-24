TradeMirror Pro MT5

TradeMirror est un outil de copie d'ordres localisé, spécialement conçu pour les plateformes MT4/MT5, qui synchronise les opérations de trading en temps réel.

Avantages du produit

En se basant sur les normes élevées des logiciels financiers en matière de sécurité, de stabilité et de protection de la vie privée, nous avons procédé à des optimisations en profondeur sur trois dimensions principales :

  • Une interface graphique simple et intuitive, permettant une utilisation sans aucune barrière
  • Des mécanismes de protection de la vie privée renforcés, répondant aux besoins d'isolation des données sensibles dans les environnements financiers
  • Synchronisation des ordres à la milliseconde près, garantissant une distribution précise des signaux sans délai
  • Compatibilité totale avec les plateformes MT4/MT5, s'adaptant parfaitement à tous les environnements de trading
  • Surveillance système intelligente combinée à des notifications par e-mail, assurant la stabilité du trading en temps réel

Caractéristiques principales

Le produit intègre les fonctionnalités professionnelles de copie suivantes :

  • Connexion parallèle de plusieurs comptes
  • Notifications par e-mail en temps réel
  • Ajustement personnalisé de la taille des lots
  • Mécanisme de filtrage des signaux
  • Mode de trading inversé
  • Réinitialisation des stops de perte et de profit

Procédure d'essai gratuit

Avant l'achat officiel, vous pouvez tester gratuitement les fonctionnalités complètes en suivant ces étapes :

  1. Cliquez sur le bouton « Démo gratuite » sur la page
  2. Cochez l'option « Confirmation de l'installation de MetaTrader 4/5 »
  3. Autorisez le navigateur à lancer le client MT4/MT5
  4. Naviguez dans la plateforme jusqu'à « Conseillers experts/Marché/TradeMirror » et lancez le mode test
  5. Activez la fonction « Affichage de la relecture » (assurez-vous que l'interface GUI est visible)
  6. Cliquez sur le bouton « Démarrer »
  7. Consultez l'interface d'interaction de TradeMirror dans la fenêtre de graphique

Guide d'utilisation et recommandations

Pour améliorer l'expérience utilisateur, nous proposons les recommandations professionnelles suivantes :

  1. Pour les nouveaux utilisateurs de la plateforme MQL5, veuillez vous référer au Guide d'achat et d'utilisation des EA du marché MQL5
  2. Il est recommandé d'effectuer des tests de fonctionnalité avec un compte de simulation et de basculer vers un compte réel uniquement après avoir vérifié la stabilité
  3. Toujours maintenir les autorisations du « Système de trading intelligent »
  4. Activer les notifications par e-mail pour suivre l'état de la copie en temps réel

En cas de questions supplémentaires, n'hésitez pas à utiliser la section de commentaires du produit ou le canal de messagerie privée de l'équipe de support technique.

Liens de téléchargement officiels

  1. Version TradeMirror Pro MT4
  2. Version TradeMirror Pro MT5
Brewed_Viewer
89
Brewed_Viewer 2025.08.16 03:18 
 

There are a few dodgy program out there that you have to pay for ... this is free and in a lot of ways much better than some that I have paid for in the past. Thanks guys!

Aldo Doberti
573
Aldo Doberti 2025.07.31 07:08 
 

Perfecto y Simple. Buen Trabajo

Matthias Hubert Patrick Snidaro
510
Matthias Hubert Patrick Snidaro 2025.06.16 14:10 
 

rapide, simple efficace et gratuit. Merci :)

FREE
Brewed_Viewer
89
Brewed_Viewer 2025.08.16 03:18 
 

There are a few dodgy program out there that you have to pay for ... this is free and in a lot of ways much better than some that I have paid for in the past. Thanks guys!

ypb0119
14
ypb0119 2025.08.13 07:31 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Aldo Doberti
573
Aldo Doberti 2025.07.31 07:08 
 

Perfecto y Simple. Buen Trabajo

dingls
14
dingls 2025.06.26 23:32 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Hao Liu
2115
Réponse du développeur Hao Liu 2025.06.27 00:23
可以尝试删除%AppData%\MetaQuotes\Terminal\Community目录下的所有文件,然后再重启mt4/mt5
Matthias Hubert Patrick Snidaro
510
Matthias Hubert Patrick Snidaro 2025.06.16 14:10 
 

rapide, simple efficace et gratuit. Merci :)

Chn V
30
Chn V 2025.06.12 13:19 
 

working fine, thanks for make it free

Zhang Fu Li
118
Zhang Fu Li 2025.06.06 00:49 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Slamet Riadi
122
Slamet Riadi 2025.05.22 17:43 
 

Very good trade mirroring. Easy to set and so far no issue.

Ya Peng Cheng
253
Ya Peng Cheng 2025.03.17 02:48 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Welly Tunggala
136
Welly Tunggala 2025.01.16 15:55 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Michael-MT5
448
Michael-MT5 2024.07.02 15:20 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

