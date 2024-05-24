TradeMirror Pro MT5

TradeMirror est un outil de copie d'ordres localisé, spécialement conçu pour les plateformes MT4/MT5, qui synchronise les opérations de trading en temps réel.

Avantages du produit

En se basant sur les normes élevées des logiciels financiers en matière de sécurité, de stabilité et de protection de la vie privée, nous avons procédé à des optimisations en profondeur sur trois dimensions principales :

Une interface graphique simple et intuitive, permettant une utilisation sans aucune barrière

Des mécanismes de protection de la vie privée renforcés, répondant aux besoins d'isolation des données sensibles dans les environnements financiers

Synchronisation des ordres à la milliseconde près, garantissant une distribution précise des signaux sans délai

Compatibilité totale avec les plateformes MT4/MT5, s'adaptant parfaitement à tous les environnements de trading

Surveillance système intelligente combinée à des notifications par e-mail, assurant la stabilité du trading en temps réel

Caractéristiques principales

Le produit intègre les fonctionnalités professionnelles de copie suivantes :

Connexion parallèle de plusieurs comptes

Notifications par e-mail en temps réel

Ajustement personnalisé de la taille des lots

Mécanisme de filtrage des signaux

Mode de trading inversé

Réinitialisation des stops de perte et de profit

Procédure d'essai gratuit

Avant l'achat officiel, vous pouvez tester gratuitement les fonctionnalités complètes en suivant ces étapes :

Cliquez sur le bouton « Démo gratuite » sur la page Cochez l'option « Confirmation de l'installation de MetaTrader 4/5 » Autorisez le navigateur à lancer le client MT4/MT5 Naviguez dans la plateforme jusqu'à « Conseillers experts/Marché/TradeMirror » et lancez le mode test Activez la fonction « Affichage de la relecture » (assurez-vous que l'interface GUI est visible) Cliquez sur le bouton « Démarrer » Consultez l'interface d'interaction de TradeMirror dans la fenêtre de graphique

Guide d'utilisation et recommandations

Pour améliorer l'expérience utilisateur, nous proposons les recommandations professionnelles suivantes :

Pour les nouveaux utilisateurs de la plateforme MQL5, veuillez vous référer au Guide d'achat et d'utilisation des EA du marché MQL5 Il est recommandé d'effectuer des tests de fonctionnalité avec un compte de simulation et de basculer vers un compte réel uniquement après avoir vérifié la stabilité Toujours maintenir les autorisations du « Système de trading intelligent » Activer les notifications par e-mail pour suivre l'état de la copie en temps réel

En cas de questions supplémentaires, n'hésitez pas à utiliser la section de commentaires du produit ou le canal de messagerie privée de l'équipe de support technique.

Liens de téléchargement officiels