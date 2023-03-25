Panelux

Panelux - информационная панель показывающая актуальную информацию для трейдера, такую как:

  1. Номер торгового аккаунта и торговое плечо;
  2. Символ, период, последнюю цену, время до закрытия бара и спред;
  3. Отдельный блок для мани менеджмента;
  4. Данные свопа инструмента;
  5. Блок информации о депозите, балансе, профите, позициях, equity и margin;
  6. Блок о прибылях и убытках за год, квартал, месяц, неделю и по последним пяти дням.

Имеется опция для включения отображения совершенных сделок на графике цены. Что удобно для анализа совершенных сделок.

Присутствует уведомление о просадке. Если уровень маржи ниже 1000 процентов, то индикатор пришлет Push уведомление. 

В настройках можно выбрать цветовую схему для визуализации. В меню выбора присутствует 5 тем. Черная, белая, золотистый оттенок, желтый оттенок и голубоватый.

Блок мани менеджмента:

Выводит информацию о количестве лотов, которые требуются открыть исходя из свободных средств.

Выставляется в процентном отношении в настройках индикатора.

Блок информации о капитале и актуальной торговле:

Выводит информацию о торговом балансе. О суммарной открытой позиции в валюте депозита и отдельно в пунктах.

Считает в процентах от депозита.


Настройки индикатора:

"Panel Setting"
  • Color Scheme - Выбор цветовой схемы из 5 возможных
"Money Management Setting"
  • Risk Per Trade As A % - Установка риска в процентах для расчета лота
"Deal Setting"
  • Show Deal Marker On Chart - Показывать/скрыть на графике совершенные сделки 
"Notification Setting"
  • Use Notification On Mobile - Присылает Push уведомление о состоянии маржи, если она ниже уровня 1000%
"Other Setting"
  • Color Scheme For Chart - Применить цветовую схему для графика


