MACD Hedge Strategy

1. Fondement stratégique : Croisements MACD et Moyennes Mobiles

Le robot MACD Hedge EA repose sur les signaux de croisement des indicateurs MACD et Moyennes Mobiles (MA). Ces signaux permettent d’identifier des tendances haussières ou baissières fortes et d’ouvrir des positions dans la direction du marché.

2. Gestion flexible des positions avec le système de hedging et de grille

Une fois la tendance détectée, le robot ouvre une position principale dans le sens du marché (ACHAT/VENTE). Simultanément, les stratégies de hedge et de grille (grid) sont activées, en plaçant des ordres en attente (stop et limite) à une distance de grille définie. Cela permet une réponse stratégique à différents scénarios de marché.

3. Suppression automatique des ordres pour une exécution sécurisée

Lorsque la position principale est clôturée, tous les ordres en attente associés sont automatiquement supprimés. Cela évite les ordres ouverts inutiles, optimise l'utilisation de la marge et renforce la gestion des risques.

4. Trailing Stop dynamique pour sécuriser les profits

Le robot utilise un trailing stop dynamique basé sur l’indicateur Average True Range (ATR).
Les niveaux du stop se réajustent automatiquement en fonction de la volatilité du marché.
Coefficients recommandés :

  • 1.2 pour les marchés stables

  • 1.5 pour les marchés volatils

  • 2.0 à 2.5 pour les conditions de forte volatilité

Cela permet de protéger les gains tout en laissant à la position l'espace nécessaire pour évoluer.

5. Fonction Break Even pour protéger le capital

La nouvelle fonction Break Even déplace automatiquement le stop loss au prix d’entrée une fois qu’un certain niveau de profit est atteint.
Avantages :

  • La position devient sans risque

  • Les profits sont protégés

  • Les retournements soudains du marché ne peuvent plus entraîner de pertes

Break Even est particulièrement utile dans les tendances avec des phases de correction possibles.

6. Objectifs de profit flexibles et gestion SL/TP

Vous pouvez définir un objectif de gain en pourcentage (%), à partir duquel la position se clôturera automatiquement en profit.
De plus, les niveaux SL et TP peuvent être définis :

  • Manuellement, en points

  • Automatiquement, via un multiplicateur ATR

Cela offre une stratégie adaptable à tous types de conditions de marché.

7. Contrôle de la grille et limite de lot personnalisable

Il est possible de définir un multiplicateur de grille pour les ordres en attente, permettant de contrôler les espacements.
Une limite maximale de lot peut aussi être fixée afin d’éviter les positions trop importantes et de maîtriser le risque.

8. Panneau d'information en temps réel

Le panneau d’information intégré affiche en temps réel :

  • Le nom de l'instrument

  • La direction de la tendance

  • Le profit actuel (codé en couleur : Vert = gain, Rouge = perte, Orange = neutre)

Ce panneau est entièrement personnalisable (couleur et position) et peut être activé ou désactivé à tout moment via une option True/False.

** “Open Trade As Loss” -> Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit **

** “Open Trade as Profit” -> Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop **

** “Hedge Strategy” -> Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop **


----

**INFORMATION:**

"Ce robot fonctionne avec les paramètres par défaut. Veuillez effectuer des ajustements dans votre stratégie de gestion des risques et de transaction.

Vous pouvez observer vos performances en testant dans le compte de démonstration. "

Si vous l'aimez, je serais très heureux si vous donnez 5 étoiles.

Bonne chance...

