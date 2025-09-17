Risk Killer AI Navigator MT4
- Indicateurs
- Christophe Pa Trouillas
- Version: 1.1
- Mise à jour: 23 septembre 2025
- Activations: 5
RiskKILLER_AI Navigator est un Assistant de Direction de Marché et de Stratégie Multi-timeframe basé sur l'IA.
La performance en trading consiste à comprendre le marché comme le font les professionnels. C'est exactement ce que propose le RiskKILLER_AI Navigator :
Bénéficiez d'analyses institutionnelles avec l'analyse de tendance, de sentiment et macro driven par l'IA externe à MQL5, adaptée à votre style de trading.
Après l'achat, pour obtenir le Manuel de l'Utilisateur : 1. postez un commentaire pour le demander 2. envoyez-moi un message direct.
[ Groupe dédié | Version MT5 - MT4 ]
Avantages Principaux
- Direction du marché en temps réel sur plusieurs timeframes et actifs
- Analyse driven par l'IA des indicateurs macro, des nouvelles et du sentiment
- Conseils personnalisés basés sur votre style de trading (manuel ou automatisé)
- Synergie directe avec l'Expert Advisor (EA) RiskKILLER_AI
Caractéristiques Clés
Tableau de Bord de Tendance Global driven par l'IA - voyez le biais du marché (latéral, haussier, baissier) instantanément du M1 au D1 pour les principales paires de devises et le BTCUSD.
Assistant IA Conscient de la Stratégie - RiskKILLER_AI Navigator s'adapte à votre stratégie et met en évidence les opportunités :
- Martingale / Grille / DCA - met en évidence les risques et pièges de volatilité
- Reversion à la Moyenne (Mean Reversion) - identifie les conditions latérales favorables
- Suivi de Tendance (Trend Following) - confirme le biais avant les entrées
- Rupture de Niveaux Clés (Breakout) - signale quand les fondamentaux soutiennent le momentum
Informations sur le Marché de Niveau Institutionnel - Va au-delà de l'action des prix en analysant :
- Les indicateurs d'IPC et macroéconomiques
- La liquidité mondiale et les données économiques
- L'impact des nouvelles urgentes
- Les signaux Twitter et de sentiment
Alertes Intelligentes avec Guide de Risque - recevez des alertes sur :
- La direction et le biais du marché
- La meilleure stratégie à appliquer (avec suggestion de niveau de risque)
- Le contexte fondamental (ex. événements NFP, Fed, BCE)
Pourquoi les Traders l'Utilisent
- Traders manuels : clarté sur la stratégie adaptée aux conditions de marché actuelles
- Traders algorithmiques : synergie avec les EA, especially l'Expert Advisor RiskKILLER_AI
- Traders professionnels : accès à des analyses de sentiment et macro non disponibles dans les indicateurs standard
Synergie avec RiskKILLER AI EA
- L'EA intègre le même moteur d'IA et fournit des résultats en direct éprouvés
- Utilisez l'Indicateur seul ou associez-le à l'EA pour un système entièrement automatisé
- Vérifiez en haut [ Signal en Direct RiskKILLER AI EA ]
À qui il est Destiné
- Candidats prop firms - alignez la stratégie avec le contrôle des risques
- Traders manuels - choisissez la bonne stratégie pour chaque session
- Traders algorithmiques - ajoutez le contexte de l'IA et l'avantage de l'automatisation
- Traders recherchant une intelligence fondamentale + de sentiment
Conclusion
La plupart des indicateurs ne font que montrer le prix d'une autre manière sans apporter d'information nouvelle.
RiskKILLER_AI Navigator montre la réalité du marché.
- Sachez quelle stratégie utiliser dans quelles conditions
- Tradez avec l'intelligence appliquée par les hedge funds
- Combinez avec l'EA pour un système de trading entièrement powered par l'IA
Let me be the first reviewer. There was a problem before but the indicator is working fine as per today. I like the ingenuity of combining analysis with Grok (check out the differences between Grok vs ChatGPT yourself. Grok3 vs Grok4? It doesn't matter). This is a new breakthrough in terms of innovation. It provides advise on Direction and Risk following the algorithm behind the scene (we don't know for sure about the accuracy etc. I don't think there is any indicator that is 100 pct bullet-proof and for sure in trading). The indicator is light-weight, real-time and its analysis is not based on chart price or volume. It is a fundamental and sentiment analysis in that respect. It is a nice complement to "mainstream" indicators. Few note for UI improvement like placement of x- and y- coordinate can be implemented. Timing of API refresh rate can be added too. The innovator Chris is also very supportive in finding solution to the initial connection problem (kudos and thanks).