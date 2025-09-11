Risk Killer AI Navigator MT5

RiskKILLER_AI Navigator est un Assistant de Direction de Marché et de Stratégie Multi-timeframe basé sur l'IA.

La performance en trading consiste à comprendre le marché comme le font les professionnels. C'est exactement ce que propose le RiskKILLER_AI Navigator :

Bénéficiez d'analyses institutionnelles avec l'analyse de tendance, de sentiment et macro driven par l'IA externe à MQL5, adaptée à votre style de trading.

Après l'achat, pour obtenir le Manuel de l'Utilisateur : 1. postez un commentaire pour le demander 2. envoyez-moi un message direct.

[ Groupe dédié | Version MT5 - MT4 ]





Avantages Principaux

Direction du marché en temps réel sur plusieurs timeframes et actifs

Analyse driven par l'IA des indicateurs macro, des nouvelles et du sentiment

Conseils personnalisés basés sur votre style de trading (manuel ou automatisé)

Synergie directe avec l'Expert Advisor (EA) RiskKILLER_AI





Caractéristiques Clés

Tableau de Bord de Tendance Global driven par l'IA - voyez le biais du marché (latéral, haussier, baissier) instantanément du M1 au D1 pour les principales paires de devises et le BTCUSD.

Assistant IA Conscient de la Stratégie - RiskKILLER_AI Navigator s'adapte à votre stratégie et met en évidence les opportunités :

Martingale / Grille / DCA - met en évidence les risques et pièges de volatilité

Reversion à la Moyenne (Mean Reversion) - identifie les conditions latérales favorables

Suivi de Tendance (Trend Following) - confirme le biais avant les entrées

Rupture de Niveaux Clés (Breakout) - signale quand les fondamentaux soutiennent le momentum

Informations sur le Marché de Niveau Institutionnel - Va au-delà de l'action des prix en analysant :

Les indicateurs d'IPC et macroéconomiques

La liquidité mondiale et les données économiques

L'impact des nouvelles urgentes

Les signaux Twitter et de sentiment

Alertes Intelligentes avec Guide de Risque - recevez des alertes sur :

La direction et le biais du marché

La meilleure stratégie à appliquer (avec suggestion de niveau de risque)

Le contexte fondamental (ex. événements NFP, Fed, BCE)





Pourquoi les Traders l'Utilisent

Traders manuels : clarté sur la stratégie adaptée aux conditions de marché actuelles

Traders algorithmiques : synergie avec les EA, especially l'Expert Advisor RiskKILLER_AI

Traders professionnels : accès à des analyses de sentiment et macro non disponibles dans les indicateurs standard





Synergie avec RiskKILLER AI EA

L'EA intègre le même moteur d'IA et fournit des résultats en direct éprouvés

Utilisez l'Indicateur seul ou associez-le à l'EA pour un système entièrement automatisé

Vérifiez en haut [ Signal en Direct RiskKILLER AI EA ]





À qui il est Destiné

Candidats prop firms - alignez la stratégie avec le contrôle des risques

Traders manuels - choisissez la bonne stratégie pour chaque session

Traders algorithmiques - ajoutez le contexte de l'IA et l'avantage de l'automatisation

Traders recherchant une intelligence fondamentale + de sentiment





Conclusion

La plupart des indicateurs ne font que montrer le prix d'une autre manière sans apporter d'information nouvelle.

RiskKILLER_AI Navigator montre la réalité du marché.