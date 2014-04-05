Emperor Signal MT5 – L’indicateur agit et simule des transactions comme un Expert Advisor !

Emperor Signal MT5 est un indicateur avancé qui génère des signaux similaires à un Expert Advisor, tout en restant entièrement sous le contrôle du trader. Il offre des points d’entrée et de sortie clairs, une visualisation complète des transactions et une interface intuitive pour un trading sûr et systématique.

Caractéristiques principales

Simulation intelligente d’entrées

Chaque signal est divisé en jusqu’à 5 niveaux d’entrée, créant un panier de transactions qui améliore la sécurité et la régularité. Toutes les entrées d’un panier sont clôturées ensemble à un prix de sortie unique.

Gestion des profits et des risques

Les paramètres intégrés de Take Profit moyen et Stop Loss moyen permettent une gestion flexible des paniers. L’indicateur calcule automatiquement les résultats en fonction de ces paramètres.

Alertes complètes

Recevez des alertes pour chaque action afin de ne manquer aucun signal important.

Panneau graphique détaillé

Une interface professionnelle s’affiche en bas du graphique, fournissant des rapports complets, incluant les résultats par direction (achat/vente) ainsi que le gain total cumulé généré par l’indicateur.

Concept de trading sécurisé

Conçu pour identifier les entrées les plus fiables après un retracement dans la direction de la tendance principale.

Pourquoi Emperor Signal est-il le meilleur choix par rapport aux autres indicateurs ?

Gestion intégrée du Stop Loss et du Take Profit

La plupart des indicateurs ne génèrent que des signaux, laissant les traders incertains face aux risques et aux objectifs de gains. Emperor Signal va plus loin en intégrant un Stop Loss et un Take Profit moyens, permettant une gestion complète des trades directement dans l’indicateur. Stratégie d’entrée multicouche

Contrairement aux indicateurs standards basés sur une seule condition, Emperor Signal combine détection de tendance, filtrage du retracement et confirmation finale. Cette logique en trois étapes garantit que seules les entrées à forte probabilité sont prises. Sécurité grâce au système d’entrée à 5 niveaux

Au lieu d’entrer avec une position complète, Emperor Signal permet de diviser la position en 5 entrées plus petites. Cette approche « en panier » augmente la flexibilité, réduit le risque et améliore la régularité. Fonctionne sur plusieurs actifs

L’indicateur est hautement polyvalent et peut être utilisé sur le Forex, les indices, les matières premières et les cryptomonnaies. Il suffit d’appliquer les réglages optimisés fournis pour de meilleurs résultats. Amélioration continue et support

Emperor Signal n’est pas statique. L’indicateur et le tableau des réglages optimisés sont régulièrement mis à jour afin que les traders disposent toujours des outils et des stratégies les plus efficaces.

Concept de stratégie de trading

La logique d’entrée combine trois techniques éprouvées :

Croisement de moyennes mobiles – détecte les changements de tendance. Analyse de l’espace intégral – évalue la distance entre moyennes rapides et lentes et applique des niveaux de Fibonacci dans cet espace. Confirmation de Fair Value Gap (FVG) – valide l’entrée lorsque le prix reteste un FVG dans la direction de la tendance.

Cette approche multicouche élimine les signaux faibles et se concentre sur les opportunités à forte probabilité.

Optimisation

Pour de meilleurs résultats, les traders sont invités à utiliser la table de réglages optimisés fournie ci-dessous, incluant des configurations recommandées pour chaque symbole et unité de temps.