Description du produit : Trade Board MT4

Introduction

Trade Board MT4 est un assistant de gestion des transactions complet et sophistiqué, conçu spécifiquement pour MetaTrader 4. Cette version payante débloque toutes les fonctionnalités, fournissant une suite complète d'outils pour optimiser et améliorer votre expérience de trading. Avec Trade Board MT4, les traders peuvent ouvrir, fermer et gérer leurs transactions avec une efficacité inégalée. Le logiciel dispose d'un tableau de bord vertical élégant positionné sur le côté droit du graphique pour éviter d'obstruer la vue des motifs de chandelier et des mouvements de graphique.

Rejoignez le canal Koala Trading Solution dans la communauté MQL5 pour rester informé des dernières nouvelles sur tous les produits Koala. Lien d'adhésion : Koala Trading Solution Channel

Fonctionnalités

Tableau de bord vertical : Conçu pour minimiser l'interférence avec votre graphique, le tableau de bord vertical comprend des lignes rouges, vertes et bleues pour placer facilement les niveaux de stop loss, de take profit et d'entrée avec un seul clic sur les barres verticales correspondantes.

Gestion flexible des transactions : Les utilisateurs peuvent ouvrir des transactions avec des tailles de lot fixes et calculées dynamiquement en fonction du risque en dollars et de la taille de l'arrêt, en utilisant notre fonction de calcul automatique des lots.

Exécution rapide des transactions : Fermez les transactions d'achat ou de vente, ou toutes les transactions simultanément, d'un simple clic pour une gestion rapide des transactions.

Gestion des ordres en attente : Supprimez facilement les ordres en attente d'achat ou de vente en un clic.

Options de trailing avancées : Activez différents modes de trailing stop, notamment le trailing fixe, le trailing dynamique basé sur les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger et les niveaux d'offre et de demande.

Fonction de modification automatique : Ajustez automatiquement les niveaux de stop loss et de take profit pour toutes les transactions d'achat ou de vente simultanément (SL et TP en panier).

Analyse de tendance : Trade Board MT4 peut analyser les tendances du marché en évaluant les moyennes mobiles sur différentes périodes, fournissant aux utilisateurs la direction de tendance actuelle pour prendre des décisions de trading plus éclairées.

Fonctionnalité de psychologie : L'une des caractéristiques remarquables de Trade Board MT4 est le bouton Psychologie. En cliquant dessus, il analyse l'historique de trading de l'utilisateur et fournit un résumé détaillé de sa psychologie de trading et de ses statistiques. Cet outil d'auto-analyse aide les traders à comprendre leurs schémas de comportement et à améliorer leurs stratégies de trading.

Amélioration continue

Trade Board MT4 évolue constamment, avec des plans pour intégrer toutes les fonctionnalités essentielles dont les traders ont besoin dans une seule plateforme complète, créant ainsi une solution de trading tout-en-un.



