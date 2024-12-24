Market Structure Break Out MT5

Découvrez Market Structure Break Out pour MT5 – Votre indicateur professionnel MSB et Zone Non Brisée.

La version MT4 est également disponible, consultez-la ici :

https://www.mql5.com/en/market/product/109958

Cet indicateur est mis à jour en continu.

Nous nous efforçons de fournir des points d'entrée et de sortie très précis basés sur la structure du marché. Nous en sommes maintenant à la version 1.1, et voici les dernières modifications si vous nous rejoignez dès maintenant :

  • Objectifs d'Achat & Vente : Obtenez des informations claires sur les meilleurs niveaux de prise de profit pour les positions d'achat et de vente.
  • Dernière Direction MSB : Restez informé avec un affichage de la direction la plus récente du Market Structure Breakout pour une meilleure prise de décision.
  • Modes Visuels Améliorés : Personnalisez votre graphique avec de nouveaux modes de beauté pour des thèmes clairs, sombres ou personnalisés.
  • Basculer le Backtest en Direct : Activez ou désactivez facilement le backtest en direct avec le nouveau bouton à l'écran.


Rejoignez le canal Koala Trading Solution  dans la communauté mql5 pour découvrir les dernières actualités sur tous les produits Koala, le lien d'inscription est ci-dessous :

https://www.mql5.com/en/channels/koalatradingsolution

Market Structure Break Out : votre moyen d'avoir une analyse pure des vagues de marché

Cet indicateur est conçu pour dessiner la structure du marché et les vagues de mouvement, afin de découvrir le meilleur MSB ou Market Structure Break Out. Lorsque le marché bouge et casse la structure récente, il peut déterminer l'importance de cette cassure, et si elle est supérieure à un facteur spécifique, cela signifie que cette cassure peut être considérée comme confirmée. Vous pouvez avoir 4 cas importants avec cet outil : 

  • Vagues de structure du marché 
  • Cassures de structure confirmées, et 
  • Zones de demande et d'offre non brisées.
  • Flèches d'achat et de vente basées sur le retouche et la reconfirmation des zones de demande et d'offre non brisées

Concept de Signal Long et Court : 

Attachez l'indicateur sur n'importe quel cadre de temps ou symbole souhaité, vous pouvez voir les zones de demande et d'offre non brisées. De plus, les lignes MSB montrent où et quand le mouvement du marché a réussi à casser la structure récente. Avec ces informations, un trader manuel peut prévoir le prochain mouvement, mais concentrons-nous sur les signaux d'achat et de vente que cet indicateur peut générer à l'intérieur des zones non brisées. Une flèche d'achat apparaîtra lorsque le prix entre dans une zone de demande non brisée, sans casser cette zone, et que la vitesse du prix diminue. Dès qu'une bougie sort de la zone et se ferme en dehors de celle-ci, un signal d'achat apparaîtra et l'utilisateur recevra également une alerte pour des signaux très frais. Le scénario est exactement le même pour la flèche de vente à l'intérieur des zones d'offre. Vous pouvez en savoir plus sur le fonctionnement de ce concept dans cet article de blog : Combinaison du MSB (Market Structure Break Out) et des Zones Non Brisées

Introduction aux paramètres d'entrée :

Longueur ZZ, Déviation, Retour  : ces 3 paramètres influencent le dessin des vagues comme dans l'indicateur zig zag par défaut.
Facteur Minimum de Cassure  : Ce facteur influe sur la détection du MSB et le dessin de la zone. Il représente le facteur minimum de cassure nécessaire pour confirmer qu'il s'agit du bon moment pour le MSB.

    Conclusion :

    Avec mes 10 ans d'expérience, je trouve que l'analyse de la structure du marché, la dynamique de l'offre et de la demande, et une analyse approfondie des prix sont des méthodes puissantes pour prédire le marché des devises. Je suis particulièrement attiré par les stratégies basées sur la pureté, et Market Structure Breakout (MSB) se distingue comme l'une de ces stratégies. Il est évident que les marchés suivent des vagues distinctes, cassent les schémas passés et respectent des pourcentages significatifs des zones de demande et d'offre non brisées.

    Market Structure Break Out indicator is an outstanding release that fills a critical gap in Smart Money-based trading automation. Where most tools struggle to isolate clean, real-time signals within a single timeframe, this indicator delivers a compact, high-speed confirmation system ideal for lower-timeframe strategies. What makes this special: Lean & Focused: Perfect for M1/M5/M15 MSB signal extraction. Combined with strength, volume, volatility, and aggression filters, this module becomes the central logic brain for advanced Smart Money execution. For EA developers and power traders: this is a must-have tool if you're working with institutional logic and require exact timing and programmable access. Huge thanks to Ashkan for continuing to innovate and listening to feedback — this is another top-tier addition to the SMC/ICT automation ecosystem!

    kkandru12
    400
    kkandru12 2025.05.25 02:56 
     

    Market Structure Break Out indicator is an outstanding release that fills a critical gap in Smart Money-based trading automation. Where most tools struggle to isolate clean, real-time signals within a single timeframe, this indicator delivers a compact, high-speed confirmation system ideal for lower-timeframe strategies. What makes this special: Lean & Focused: Perfect for M1/M5/M15 MSB signal extraction. Combined with strength, volume, volatility, and aggression filters, this module becomes the central logic brain for advanced Smart Money execution. For EA developers and power traders: this is a must-have tool if you're working with institutional logic and require exact timing and programmable access. Huge thanks to Ashkan for continuing to innovate and listening to feedback — this is another top-tier addition to the SMC/ICT automation ecosystem!

