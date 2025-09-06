AlgoMasterGold

📊 AlgoMaster Gold — EA Intelligent de Reversal pour XAUUSD

AlgoMaster Gold est un Expert Advisor professionnel développé exclusivement pour l’Or (XAUUSD).

Il capture les principaux retournements de tendance avec un placement strict des stops et une gestion progressive des bénéfices, garantissant une discipline de risque et une croissance régulière du capital.

✅ Caractéristiques

Optimisé uniquement pour l’Or (XAUUSD)

Entrées sur les retournements aux points clés

Sorties partielles progressives (33% → BE, 33% → profit intermédiaire, reste → TP final)

Filtre par jour + limite de trades par jour

Règle de position unique — empêche les trades qui se chevauchent

Exécution sécurisée : stops validés par le broker, arrondi des volumes, protection de la marge

🎯 Stratégie

Détecte les retournements confirmés sur l’Or

Entre en achat sur les creux , vente sur les sommets

Stop Loss automatiquement validé par les règles du broker

Gestion des profits en 3 étapes jusqu’au TP final

📌 Recommandations

Symbole : Or (XAUUSD)

Unité de temps : D1 (Journalier)

Dépôt : à partir de 500 $ (comptes cent acceptés)

⚠️ Note Importante — Règles de Lots

AlgoMaster Gold est conçu avec trois niveaux de TP, et le bon choix de lot est essentiel.

Utilisez 0,09 lot → divisé en 3 × 0,03

Utilisez 0,06 lot → divisé en 3 × 0,02

Utilisez 0,03 lot → divisé en 3 × 0,01

👉 Si vous n’utilisez pas la configuration recommandée, les résultats seront incorrects car l’EA gère les positions avec des sorties progressives.

📈 Résultats de Backtest (XAUUSD D1)

Performance : +108%

Drawdown : 18%

Période : Janvier 2021 → Septembre 2025

🚫 Ce que AlgoMaster Gold N’est PAS

Contrairement aux robots grid ou martingale, AlgoMaster Gold fonctionne avec une logique claire, un risque maîtrisé et une gestion professionnelle du capital — conçu pour les traders sérieux sur l’Or.



