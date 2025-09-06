AlgoMasterGold
- Experts
- Jyotirmoy Sarkar
- Version: 13.0
- Mise à jour: 6 septembre 2025
- Activations: 5
AlgoMaster Gold est un Expert Advisor professionnel développé exclusivement pour l’Or (XAUUSD).
Il capture les principaux retournements de tendance avec un placement strict des stops et une gestion progressive des bénéfices, garantissant une discipline de risque et une croissance régulière du capital.
✅ Caractéristiques
-
Optimisé uniquement pour l’Or (XAUUSD)
-
Entrées sur les retournements aux points clés
-
Sorties partielles progressives (33% → BE, 33% → profit intermédiaire, reste → TP final)
-
Filtre par jour + limite de trades par jour
-
Règle de position unique — empêche les trades qui se chevauchent
-
Exécution sécurisée : stops validés par le broker, arrondi des volumes, protection de la marge
🎯 Stratégie
-
Détecte les retournements confirmés sur l’Or
-
Entre en achat sur les creux, vente sur les sommets
-
Stop Loss automatiquement validé par les règles du broker
-
Gestion des profits en 3 étapes jusqu’au TP final
📌 Recommandations
-
Symbole : Or (XAUUSD)
-
Unité de temps : D1 (Journalier)
-
Dépôt : à partir de 500 $ (comptes cent acceptés)
⚠️ Note Importante — Règles de Lots
AlgoMaster Gold est conçu avec trois niveaux de TP, et le bon choix de lot est essentiel.
-
Utilisez 0,09 lot → divisé en 3 × 0,03
-
Utilisez 0,06 lot → divisé en 3 × 0,02
-
Utilisez 0,03 lot → divisé en 3 × 0,01
👉 Si vous n’utilisez pas la configuration recommandée, les résultats seront incorrects car l’EA gère les positions avec des sorties progressives.
📈 Résultats de Backtest (XAUUSD D1)
-
Performance : +108%
-
Drawdown : 18%
-
Période : Janvier 2021 → Septembre 2025
🚫 Ce que AlgoMaster Gold N’est PAS
Contrairement aux robots grid ou martingale, AlgoMaster Gold fonctionne avec une logique claire, un risque maîtrisé et une gestion professionnelle du capital — conçu pour les traders sérieux sur l’Or.